दुधवा में कितने बाघ; 1200 कैमरे लगाएंगे पता, तेंदुए, हाथी और गैंडों की भी होगी गिनती
10 दिसंबर से शुरू होने वाली गणना मई 2026 तक चलेगी, विशेषज्ञों की टीम-वनकर्मी भी होंगे शामिल.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 9, 2025 at 12:24 PM IST|
Updated : December 9, 2025 at 1:33 PM IST
लखीमपुर खीरी: लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व में बाघों की गणना का अभियान आगामी 10 दिसंबर 2025 से शुरू होने जा रहा है. इसमें आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल भी किया जाएगा, जिसके तरह जंगल के अंदरूनी हिस्सों तक कैमरे लगाए जाएंगे. ये गिनती केवल सांख्यिकीय प्रक्रिया नहीं, बल्कि दुधवा के जंगल और वन्यजीव संरक्षण के भविष्य की नींव भी मानी जा रही है.
बता दें कि दुधवा टाइगर रिजर्व में ऑल इंडिया टाइगर इंस्टीमेशन संस्था द्वारा बाघ की गणना की जाती है. 10 दिसंबर से शुरू होने वाली इस गणना में जंगल के हर कोने की पड़ताल की जाएगी. दुधवा टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर डॉ. एच राजामोहन ने बताया कि इस बार की मॉनिटरिंग और गणना के लिए तकनीक और ट्रैकिंग के नए मानक अपनाए जा रहे हैं, ताकि बाघों की वास्तविक संख्या का सही आंकलन हो सके.
लगाए जाएंगे 1200 कैमरे: दुधवा टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर डॉ. एच राजामोहन ने बताया कि जंगल के विभिन्न हिस्सों में करीब 1200 कैमरा ट्रैप लगाए जा रहे हैं. इन कैमरों से गुजरने वाला हर जीव अपनी पहचान के साथ रिकॉर्ड होगा. बाघों की विशिष्ट धारियों के आधार पर उनकी पहचान की जाएगी ताकि किसी की दो बार गिनती न हो. भारतीय वन्यजीव संस्थान, WWF इंडिया और स्थानीय विशेषज्ञ इस प्रक्रिया में तकनीकी सहयोग कर रहे हैं. दुधवा टाइगर रिजर्व क्षेत्र में ग्रिड बने हुए हैं, 2 स्क्वायर ग्रिड पर मार्ग के दोनों तरफ ट्रैप कैमरे लगाए जाएंगे.
तीन चरणों में गणना : गणना 3 चरणों में चलेगी और ये 10 दिसंबर से शुरू होकर, मई 2026 तक समाप्त होगी. पहले चरण में पीलीभीत और किशनपुर सेंचुरी वन रेंज स्तर पर डेटा एकत्र किया जाएगा. जहां फील्ड स्टाफ ट्रैकिंग करते हुए पगमार्क, मूवमेंट, खरोंच, मल व अन्य संकेतों को रिकॉर्ड करेगा. दूसरे चरण में दुधवा और बफर जोन का कुछ हिस्सा शामिल होगा, कैमरा ट्रैप टीम का होगा. जिसमें जंगल के गहरे हिस्सों में लगे कैमरे बाघों की तस्वीरें कैप्चर करेंगे. तीसरे चरण में कतर्नियाघाट और बचा हुआ दुधवा टाइगर रिजर्व बफर जोन का हिस्सा शामिल है. वन्यजीवों के मल से इनका पता किया जाएगा.
ये होंगी व्यवस्थाएं: अभियान में करीब 300 से ज्यादा वनकर्मी, ट्रैकर, प्रशिक्षित गाइड और वैज्ञानिक शामिल किए गए हैं. कुल 60 टीमें बनाई गई हैं. दुधवा टाइगर रिजर्व की सीमा नेपाल से भी लगती है और बहराच जिले में स्थित कतर्नियाघाट भी शामिल है. ऐसे में अंतरराष्ट्रीय वन्यजीव मूवमेंट पर भी नजर रखी जाएगी. टाइगर रिजर्व बफर और कोर जोनों में विभाजित किया गया है, ताकि हर हिस्से की जांच सुनिश्चित हो सके.
दक्षिण वन प्रभाग के डीएफओ संजय कुमार विश्वाल ने बताया कि इस बार तेंदुए, हाथी, गैंडा, बारहसिंघा और अन्य महत्वपूर्ण प्रजातियों की गिनती भी समानांतर रूप से होगी. जिससे जैव विविधता का एक समग्र आंकड़ा तैयार किया जा सके.
बाघ सुरक्षित तो जंगल सुरक्षित: वन विभाग के अधिकारी के मुताबिक, बाघ जंगल की सेहत की संकेतक प्रजाति है. जितने सुरक्षित बाघ होंगे, उतना स्वस्थ जंगल होगा. इसलिए हर 4 साल में ये गणना बेहद जरूरी है. स्थानीय ग्रामीणों और पर्यावरण मित्र संगठनों को भी सहयोग के लिए जोड़ा जा रहा है. उन्हें बताया गया है कि यदि कहीं बाघ की मूवमेंट या अन्य गतिविधि दिखे तो तुरंत वन विभाग को सूचित करें. जंगलों में अनावश्यक आवाजाही रोकने के लिए गश्त और निगरानी भी बढ़ाई गई है.
अगले साल जारी होगी रिपोर्ट: गिनती के अंतिम डेटा का विश्लेषण उत्तर प्रदेश टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन और भारतीय वन्यजीव संस्थान की तरफ से किया जाएगा. रिपोर्ट अगले साल जारी होने की उम्मीद है. यदि संख्या में वृद्धि मिलती है तो ये दुधवा को वन्यजीव संरक्षण का और बड़ा केंद्र बना देगी. वहीं कमी दिखाई देने पर संरक्षण रणनीति में बदलाव किए जाएंगे.
ग्रास लैंड की स्थिति का लगाया जाएगा पता: दुधवा टाइगर रिजर्व में वन्यजीवों की गणना के साथ-साथ वनस्पति का सर्वे किया जाएगा. जिससे ये पता चल सके कि ग्रास लैंड की क्या स्थिति है. हालांकि, दुधवा टाइगर रिजर्व में ग्रास लैंड की कमी चिंता का विषय है. क्योंकि जब ग्रास लैंड नहीं होगा तो शाकाहारी वन्यजीव ग्रास लैंड में आएंगे नहीं और बाघ शिकार नहीं कर पाएगा. इस कारण शाकाहारी और मांसाहारी वन्यजीवों के लिए एक संकट तैयार होगा. दुधवा टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर डॉ. एच राजामोहन ने कहा कि ग्रास लैंड के लिए कार्य किया जा रहा है.
