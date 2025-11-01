जानिए, दुधवा नेशनल पार्क में सफारी का मजा कब और कैसे ले सकते हैं? कितने दिन पहले होती बुकिंग
दुधवा नेशनल पार्क में पहली बार गाइड ट्रेनिंग, पर्यटकों को मिलेगी वन्यजीव व पर्यावरण की सभी जानकारियां.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 1, 2025 at 4:06 PM IST
लखीमपुर खीरी: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के तराई क्षेत्र में स्थित, वन्यजीव प्रेमियों का स्वर्ग कहा जाने वाला दुधवा नेशनल पार्क इस बार तय समय से 15 दिन पहले ही पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है. शनिवार को यूपी के वन मंत्री डॉ. अरुण सक्सेना ने अधिकारियों की उपस्थिति में फीता काटकर पर्यटन सत्र 2025-26 का भव्य शुभारंभ किया.
दुधवा नेशनल पार्क हर साल 15 नवंबर से 15 जून तक पर्यटकों के लिए खुलता था. लेकिन इस बार इसे 15 दिन पहले यानी 1 नवंबर को ही पर्यटकों के लिए खोल दिया गया. उद्घाटन कार्यक्रम में वन मंत्री अरुण सक्सेना ने कहा कि इस साल दुधवा में पर्यटकों के लिए कई नई सुविधाएं और व्यवस्थाएं की गई हैं.
मंत्री ने बताया कि इस बार देश-विदेश के पर्यटकों के लिए कतरनिया घाट वाइल्डलाइफ सैंक्चुरी तक जाने के लिए एक नया रूट खोला गया है. साथ ही दुधवा में 23 नंबर का ट्रैकिंग रूट भी पहली बार आम पर्यटकों के लिए खोला गया है, जहां दुर्लभ वन्यजीवों के दर्शन की संभावना अधिक है.
उन्होंने कहा कि दुधवा की जैव विविधता को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने के लिए इस साल एक वाइल्डलाइफ डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी तैयार की जा रही है. जिसमें पार्क में विचरण कर रहे दुर्लभ वन्यजीवों और पक्षियों को दिखाया जाएगा.
वन्यजीवों की झलक: दुधवा नेशनल पार्क में इस समय लगभग 110 बाघ, 45 गैंडे, 60 से अधिक हाथी, 400 से ज्यादा पक्षियों की दुर्लभ प्रजातियां और बारासिंगा की सबसे बड़ी आबादी देखी जा सकती है.
सर्दियों में यहां साइबेरिया, रूस, चीन और यूरोप से आने वाले प्रवासी पक्षी भी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं. पार्क का मुख्य आकर्षण बाघ, गैंडा, हाथी, हिरन, बारासिंगा, भालू, और विभिन्न प्रकार के मोर-पेलिकन-पेंटेड स्टॉर्क हैं.
दो शिफ्टों में होती है दुधवा में सफारी
- सुबह सफारी: 7:00 बजे से 10:30 बजे तक
- शाम सफारी: 3:00 बजे से 6:00 बजे तक
- इसके लिए बुकिंग पार्क के गेट पर या www.dudhwanationalpark.in पर ऑनलाइन कराई जा सकती है.
नया प्रशिक्षण और सुधार योजनाएं: वन विभाग ने इस बार दुधवा आने वाले पर्यटकों को और बेहतर अनुभव देने के लिए गाइड की विशेष ट्रेनिंग शुरू की है. ये प्रशिक्षित गाइड अब पर्यटकों को न केवल वन्यजीव दिखाएंगे बल्कि उन्हें पेड़-पौधों, पक्षियों और दुधवा के पारिस्थितिकी तंत्र और वन्यजीवों की जानकारी भी देंगे.
मंत्री ने कहा, हमारा लक्ष्य है कि हर पर्यटक यहां से शिक्षा, आनंद और पर्यावरण के प्रति जागरूकता लेकर जाए.
