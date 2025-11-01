ETV Bharat / state

जानिए, दुधवा नेशनल पार्क में सफारी का मजा कब और कैसे ले सकते हैं? कितने दिन पहले होती बुकिंग

लखीमपुर खीरी: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के तराई क्षेत्र में स्थित, वन्यजीव प्रेमियों का स्वर्ग कहा जाने वाला दुधवा नेशनल पार्क इस बार तय समय से 15 दिन पहले ही पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है. शनिवार को यूपी के वन मंत्री डॉ. अरुण सक्सेना ने अधिकारियों की उपस्थिति में फीता काटकर पर्यटन सत्र 2025-26 का भव्य शुभारंभ किया.

दुधवा नेशनल पार्क हर साल 15 नवंबर से 15 जून तक पर्यटकों के लिए खुलता था. लेकिन इस बार इसे 15 दिन पहले यानी 1 नवंबर को ही पर्यटकों के लिए खोल दिया गया. उद्घाटन कार्यक्रम में वन मंत्री अरुण सक्सेना ने कहा कि इस साल दुधवा में पर्यटकों के लिए कई नई सुविधाएं और व्यवस्थाएं की गई हैं.

डॉ. अरुण सक्सेना, वन मंत्री यूपी (Video Credit; ETV Bharat)

मंत्री ने बताया कि इस बार देश-विदेश के पर्यटकों के लिए कतरनिया घाट वाइल्डलाइफ सैंक्चुरी तक जाने के लिए एक नया रूट खोला गया है. साथ ही दुधवा में 23 नंबर का ट्रैकिंग रूट भी पहली बार आम पर्यटकों के लिए खोला गया है, जहां दुर्लभ वन्यजीवों के दर्शन की संभावना अधिक है.

उन्होंने कहा कि दुधवा की जैव विविधता को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने के लिए इस साल एक वाइल्डलाइफ डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी तैयार की जा रही है. जिसमें पार्क में विचरण कर रहे दुर्लभ वन्यजीवों और पक्षियों को दिखाया जाएगा.