यूपी के RTO दफ्तरों में आज से नहीं बनेंगे ड्राइविंग लाइसेंस, 3 दिनों तक जारी नहीं होंगे, ये है वजह

29 नवंबर के बाद ही अप्रूव होंगे, परिवहन कार्यालयों को जारी किए गए निर्देश.

up driving license apply why 3 days will not made know reason.
यूपी में तीन दिन नहीं बनेंगे डीएल. (gitty images)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 26, 2025 at 8:20 AM IST

लखनऊ: लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के परिवहन कार्यालयों में अगले तीन दिन ड्राइविंग लाइसेंस अप्रूव नहीं होंगे. हालांकि ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित काम जरूर होंगे. इन तीनों दिन आवेदक परिवहन विभाग के कार्यालय में जाकर अपनी फोटो कैप्चर करा सकेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट दे सकेंगे, लेकिन अप्रूवल 29 नवंबर के बाद ही मिलेगा.

RTO दफ्तरों को जारी किए गए आदेश: उत्तर प्रदेश के परिवहन आयुक्त किंजल सिंह ने निर्देश जारी किए हैं कि 25 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक सभी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय तीनों कार्यदायी संस्थाओं को हार्डवेयर इंस्टॉलेशन में आवश्यक सहयोग प्रदान करें. पूर्व में कार्यरत संस्था स्मार्ट चिप प्राइवेट लिमिटेड से नई कार्यदायी संस्थाओं को साइट हैंडओवर की कार्रवाई सुगमतापूर्वक करना सुनिश्चित करें. स्मार्ट चिप 29 नवंबर तक ही स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस की प्रिंटिंग, पर्सनलाइजेशन, डिस्पैच और डिलीवरी का कार्य करेगी. इसी वजह से ये निर्णय लिया गया है कि सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी 25 नवंबर तक लाइसेंस अप्रूवल से संबंधित सभी प्रकार की पेंडेंसी को शत प्रतिशत रूप से प्रत्येक दशा में खत्म कर लें.

कब तक अप्रूव नहीं होंगे DL: सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी 25 नवंबर से 29 नवंबर तक लाइसेंस संबंधी सभी प्रकार की स्क्रूटनी, फोटो कैप्चर और ड्राइविंग टेस्ट संबंधी कार्य करेंगे, लेकिन इन दिनों में अप्रूवल नहीं किया जाएगा. लाइसेंस अप्रूवल का काम 29 नवंबर से शुरू होगा.



बता दें कि उत्तर प्रदेश में अब तीन नई कार्यदायी संस्थाएं 29 नवंबर से ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित कार्यभार संभालेंगी. सभी कंपनियों को बराबर बराबर जोन अलॉट किए गए हैं. इन जोन के अंतर्गत आने वाले परिवहन दफ्तरों में ड्राइविंग लाइसेंस का कार्य अब तीन आईटी कंपनियां संभालेंगी.

UP DRIVING LICENSE
यूपी ड्राइविंग लाइसेंस
UP DRIVING LICENSE APPLY
UP RTO OFFICE
UP DRIVING LICENCE

