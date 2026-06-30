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यूपी में डॉ. भीमराव आंबेडकर के अस्थिकलश का नहीं होगा स्थानांतरण

विधान भवन के सामने स्थित आंबेडकर महासभा से कहीं स्थानांतरित नहीं किया जाएगा.

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यूपी में डॉ. भीमराव आंबेडकर के अस्थिकलश का नहीं होगा स्थानांतरण. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 30, 2026 at 8:30 AM IST

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लखनऊ: संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर के अस्थिकलश को विधान भवन के सामने स्थित आंबेडकर महासभा से कहीं स्थानांतरित नहीं किया जाएगा. इस तरह की अटकलें पर आंबेडकर महासभा के पदाधिकारियों ने विराम लगा दिया है. डॉ. भीमराव आंबेडकर महासभा के महामंत्री अमरनाथ प्रजापति ने सोमवार को इस बात की जानकारी दी.

मीडिया में जारी अटकलों पर विराम लगाते हुए अमरनाथ प्रजापति ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि लखनऊ में विधानभवन मार्ग स्थित आंबेडकर महासभा में माई साहेब डॉ. सविता आंबेडकर की तरफ से स्थापित किए गए इस अस्थिकलश को अन्यत्र स्थानांतरित किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है. महासभा परिसर में स्थापित बाबा साहेब का अस्थिकलश यथावत रहेगा.


महामंत्री अमरनाथ प्रजापति के बयान के बाद पिछले काफी दिनों से अस्थि कलश को स्थानांतरित करने जैसी सभी चर्चाओं पर पूरी तरह से विराम लग गया है. बता दें कि पिछले कुछ दिनों में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद चंद्रशेखर आजाद और कांग्रेस पार्टी के अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम आंबेडकर महासभा आए थे और उन्होंने इस मुद्दे को और मुखर कर दिया था कि महासभा से डॉ. आंबेडकर का अस्थि कलश ऐशबाग में बना रहे स्मारक एवं सांस्कृतिक स्थल में स्थानांतरित किया जा रहा है.

इसके बाद इसे लेकर विभिन्न विपक्षी दलों ने सरकार पर हमले शुरू कर दिए. हालांकि महासभा की तरफ से लगातार यह कहा जाता रहा कि अस्थि कलश कहीं स्थानांतरित नहीं होगा. अब अधिकृत तौर पर महासभा के महामंत्री की तरफ से यह बयान जारी हो गया है इससे अब ये विवाद का विषय ही नहीं रह गया है.


कांग्रेस के नए प्रभारी आज आएंगे: बता दें कि दो दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से राजेंद्र पाल गौतम को अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ ही उत्तर प्रदेश का नया प्रभारी भी नियुक्त किया गया है. आज पहली बार में सड़क मार्ग से दिल्ली से लखनऊ आ रहे हैं. शाम 5:00 बजे उनका आंबेडकर महासभा भी आने का कार्यक्रम है.

ये भी पढ़ें: श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस; सभी 8 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, 13 जुलाई को सुनवाई

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