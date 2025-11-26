गोरखपुर में मां-बेटी की हत्या; 3 दिन बाद भी हत्यारों का सुराग नहीं लगा पाई पुलिस, जानिए क्या कहती है पीएम रिपोर्ट?

ETV Bharat / state

गोरखपुर: शाहपुर थाना क्षेत्र के गीता वाटिका के पास रविवार को एक घर में हुई मां-बेटी की हत्या ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया. इस हत्याकांड का अभी राज खुलना बाकी है, लेकिन पुलिस और परिजनों ने इसकी गंभीरता से जांच शुरू कर दी है. मृतक मां और बेटी का पोस्टमार्टम कराया गया है और मंगलवार को दोनों शवों का अंतिम संस्कार राजघाट पर किया गया. बड़ी बेटी सुशीला ने अपनी मां और बहन को मुखाग्नि दी. क्या कहती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट: पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि कातिल ने मां बेटी के सिर पर हथौड़े से जोरदार चोट पहुंचाई, जिससे सिर की हड्डियां 4-5 टुकड़ों में टूट गई हैं. करीब 4 करोड़ के घर के ग्राउंड फ्लोर पर मां-बेटी रहती थीं और ऊपर का तल किराए पर था. जिसमें 2 किराएदार रहते थे. इस घटना में कातिल ने फिलहाल कोई सुराग तो नहीं छोड़ा है लेकिन घटनास्थल से जिस तरह से फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाएं हैं. उससे ऐसा लग रहा है कि कातिल मां-बेटी को पहले जानता था. परिचित पर हत्या का शकः पुलिस के अनुसार, घटनास्थल को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कातिल घर की सभी हालत को ढंग से जानता था. तभी तो वह मुख्य द्वार से घर में प्रवेश किया. उसे लॉक किया और हत्या के बाद बंद गेट छोड़ पिछले दरवाजे से फरार भी हो गया. हत्या के बाद शांति देवी की बॉडी ड्रॉइंग रूम में सोफे पर थी जबकि उनकी बेटी की लाश अंदर बेडरूम में पाई गई. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राज करन नैय्यर का कहना है कि सबूत तो हाथ नहीं लगे, लेकिन आधार जो बने हैं उस पर जांच चल रही है. करोड़ों की कीमत के मकान को विवाद का आधार माना जा रहा है. मर्डर के साथ घर की अलमारी में रखे गहने और रुपए भी निकाल लिए गए हैं. घटना की जानकारी जब बड़ी बेटी सुशीला जायसवाल को हुई तो वह अपने पति नवीन चंद्र जायसवाल के साथ मंगलवार को गोरखपुर पहुंची. लखनऊ के विकास नगर में रहने वाली सुशीला की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया गया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दोनों के सिर की हड्डी 4-5 टुकड़ों में टूटी है. जिससे उनकी मौत हुई. अलमारी से विमला के गहने और रुपये गायब: वहीं, अंतिम संस्कार के दौरान सुशीला के घर के कुछ पड़ोसी भी वहां मौके पर पहुंचे थे. इस दौरान शाहपुर पुलिस भी वहां मौजूद रही. सुशीला ने पुलिस के साथ घर के दोनों कमरों, अलमारी को खोलकर देखा तो गहने और रुपए गायब हैं. पुलिस को इस हत्याकांड में 24 घंटे के बाद कुछ सबूत मिले हैं लेकिन अभी वह इस पर कोई मजबूत टिप्पणी नहीं कर पा रही है. क्योंकि कातिल ने पूरी प्लानिंग के साथ इस हत्या को अंजाम दिया है. पुलिस इस मामले में प्रॉपर्टी डीलर से भी पूछताछ में है जो इस मकान की डील कर रहा था. घर के अंदर से करीब 8.50 लाख रुपए और जेवर गायब हैं.