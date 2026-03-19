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यूपी के डॉक्टरों का कमाल, GSVM कानपुर और BHU को मेडिकल जगत बधाई देते नहीं थक रहा, जानिए

कानपुर/वाराणसी: यूपी के डॉक्टरों के लिए गुरुवार का दिन बड़ी उपलब्धियों का रहा है. कानपुर में एक ओर जहां मरीज के जबड़े की जटिल सर्जरी में डॉक्टरों को सफलता मिली तो वहीं वाराणसी में प्रीटर्म शिशु के प्रसव में बीएचयू के डॉक्टरों को बड़ी सफलता मिली है.







62 साल के मरीज का जबड़ा पैर की हड्डी से बनाया



कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कालेज (जीएसवीएम) के डॉक्टरों ने 62 साल के मरीज के निचले होंठ व जबड़े के पास कैंसर (स्कैवामॉस सेल कार्सिनोमा) की सर्जरी में बड़ी सफलता पाई है. पैर की हड्डी से मरीज का जबड़ा बनाने में डॉक्टरों को सफलता मिली है. प्राचार्य डा.संजय काला ने बताया कि मरीज की सर्जरी के दौरान सेगमेंटल मंडीबुलेक्टॉमी, राइट साइड मोडीफाइड नेक डिसेक्शन, फाइबुलर फ्री ग्राफ्ट, लेफ्ट साइड सेलेक्टिव नेक डिसेस्कशन जैसी सर्जरी की प्रक्रियाओं को अपनाया गया. उन्होंने कहा जब हमने पैर की हड्डी से नया जबड़ा तैयार किया, तो उसे फाइबुला फ्री फ्लैप रिकंस्ट्रक्शन कहा जाता है. इससे जबड़े की संरचना और कार्यात्मक क्षमता को दोबारा स्थापित करने में बहुत मदद मिलती है. उन्होंने कहा कि यह जबड़े के कैंसर की एक बेहद सफल सर्जरी है. सर्जरी में खासतौर से डा.प्रेम शंकर, डा.सुषांत लूथरा, डा.कुश पाठक, डा.सोनल मिश्रा, डा.शैलेंद्र शामिल रहे.









वाराणसी में IMS BHU की बड़ी उपलब्धि



IMS BHU ने इलाज़ के क्षेत्र में बड़ी सफ़लता हासिल की है.जी हां कार्डियोलॉजी विभाग ने 29 सप्ताह में जन्मे प्रीटर्म शिशु में राज्य का पहला PICCOLO डिवाइस क्लोज़र सफलता पूर्वक किया है. बता दे कि, इस प्रीटर्म शिशु 1.2 किलोग्राम वजन है.ये राज्य का पहला PICCOLO डिवाइस क्लोज़र है जो बिना बाहरी मदद के सफलतापूर्वक किया.ये शिशु लगभग 30 दिनों से वेंटिलेटर पर था.



आईएमएस बीएचयू के निदेशक ने पूरी टीम की सराहना करते हुए इस उपलब्धि को ऐतिहासिक बताया और बधाई दी. वहीं विभागाध्यक्ष डॉ विकास ने बताया कि यह प्रक्रिया पहले लखनऊ के दो केंद्रों पर हुई थी, लेकिन वहां अन्य राज्यों से विशेषज्ञ बुलाने पड़े थे, जबकि आईएमएस बीएचयू में यह पूरी तरह बिना बाहरी मदद के की गई.उन्होंने कहा कि ऐसी प्रक्रियाएं सर्जरी के जोखिम और निशान से बचाती हैं तथा यही भविष्य की चिकित्सा है.





क्या है PICCOLO: इस पूरी प्रकिया के बाबत डॉ प्रतिभा राय ने बताया कि,PICCOLO डिवाइस एक कैथेटर आधारित तकनीक है, जिससे PDA को बिना ओपन सर्जरी के बंद किया जाता है, जो प्रीटर्म शिशुओं में जटिलताओं को कम करने में सहायक है. हमारी टीम ने लगभग 30 दिनों से वेंटिलेटर पर रहे शिशु का इलाज किया है.उन्होंने कहा कि,इतने कम वजन के शिशु में यह प्रक्रिया अत्यंत चुनौतीपूर्ण होती है और इसके लिए सटीक योजना एवं टीमवर्क आवश्यक होता है.ऐसे शिशुओं का प्रबंधन प्रक्रिया से पहले और बाद में भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है तथा समय पर रेफरल से बेहतर परिणाम मिलते हैं.आज का परिणाम हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है.





टीम में ये लोग थे शामिल: इस क्लोजर प्रक्रिया को डॉ प्रतिभा राय,डॉ विकास, कार्डियोलॉजी विभागाध्यक्ष, डॉ प्रताप एवं डॉ नितेश ने संपन्न किया.वहीं एनेस्थीसिया टीम में डॉ ए पी सिंह, डॉ प्रतिमा, डॉ संजीव एवं डॉ अमृता का योगदान रहा. सीटीवीएस से डॉ सिद्धार्थ, नवजात देखभाल में डॉ अनु, डॉ स्वाति, डॉ केशवान एवं डॉ सोम, तथा इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.







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