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फर्रुखाबाद में सभी बोर्ड संचालित विद्यालयों में गर्मी की छुट्टी

गर्मी के चलते डीएम का ऑर्डर स्कूलों में छुट्टी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

फर्रुखाबाद: जिले में वर्तमान समय में भीषण गर्मी और हीट वेव का प्रकोप जारी है. मौसम विभाग ने गर्मी और हीट वेव से बचाव के सुझाव दिए हैं. जनपद में कई विद्यालयों में ग्रीष्म अवकाश घोषित नहीं किया गया है. इससे बच्चों का स्वास्थ्य प्रभावित होने की संभावना है.

निर्गत चेतावनी और छात्रों की स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जनपद फर्रुखाबाद के समस्त शिक्षक बोर्ड की तरफ से संचालित विद्यालयों में तुरंत ग्रीष्म अवकाश घोषित किया जाता है. ये जानकारी सूचना विभाग की तरफ से लेटर के माध्यम से दी गई है.

कई निजी स्कूल प्रबंधन ने अभी तक बच्चों का ग्रीष्म अवकाश घोषित नहीं किया था. इससे बच्चों को दोपहर के समय से घर जाना पड़ता था. वर्तमान में गर्मी अधिक हो रही है. इससे बच्चों के बीमार होने की संभावना रहती है.

मौसम विभाग की ओर से जारी चेतावनी और छात्र-छात्राओं के स्वास्थ्य को देखते हुए जिला अधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर ने सभी बोर्ड के संचालित विद्यालयों का ग्रीष्म अवकाश घोषित कर दिया है.