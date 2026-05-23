फर्रुखाबाद में सभी बोर्ड संचालित विद्यालयों में गर्मी की छुट्टी
मौसम विभाग की ओर से जारी चेतावनी, छात्र-छात्राओं के स्वास्थ्य को देखते हुए जिला अधिकारी ने की अवकाश की घोषणा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 23, 2026 at 3:57 PM IST
फर्रुखाबाद: जिले में वर्तमान समय में भीषण गर्मी और हीट वेव का प्रकोप जारी है. मौसम विभाग ने गर्मी और हीट वेव से बचाव के सुझाव दिए हैं. जनपद में कई विद्यालयों में ग्रीष्म अवकाश घोषित नहीं किया गया है. इससे बच्चों का स्वास्थ्य प्रभावित होने की संभावना है.
निर्गत चेतावनी और छात्रों की स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जनपद फर्रुखाबाद के समस्त शिक्षक बोर्ड की तरफ से संचालित विद्यालयों में तुरंत ग्रीष्म अवकाश घोषित किया जाता है. ये जानकारी सूचना विभाग की तरफ से लेटर के माध्यम से दी गई है.
कई निजी स्कूल प्रबंधन ने अभी तक बच्चों का ग्रीष्म अवकाश घोषित नहीं किया था. इससे बच्चों को दोपहर के समय से घर जाना पड़ता था. वर्तमान में गर्मी अधिक हो रही है. इससे बच्चों के बीमार होने की संभावना रहती है.
मौसम विभाग की ओर से जारी चेतावनी और छात्र-छात्राओं के स्वास्थ्य को देखते हुए जिला अधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर ने सभी बोर्ड के संचालित विद्यालयों का ग्रीष्म अवकाश घोषित कर दिया है.
इसका पालन न करने वाले स्कूल प्रबंधन संचालकों के खिलाफ कार्रवाई होगी. जनपद में 1500 से अधिक परिषदीय विद्यालय संचालित हैं. जिसमें करीब 2 लाख के करीब बच्चे पंजीकृत होंगे. जिनको गर्मी से राहत मिलेगी.
बता दें कि यूपी में दिन में गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं, तो अब रात में मिलने वाला सुकून भी छिन गया है. एक तरफ जहां रात में भीषण गर्मी जारी है. वहीं भयानक गर्मी के चलते बिजली की कटौती भी काफी तेज हो गई है. इससे लोगों की परेशानी और अधिक बढ़ गई है.
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