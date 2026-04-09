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सड़क सुरक्षा में लापरवाही पर DGP का ACTION, 5 थानेदार लाइन हाजिर, 2 CO के खिलाफ जांच के आदेश

उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्ण ने सड़क सुरक्षा में लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों पर बड़ा एक्शन लिया है.

dgp takes action over negligence in road safety 5 station house officers sent to reserve lines.
सड़क सुरक्षा में लापरवाही पर DGP का ACTION. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 9, 2026 at 10:40 AM IST

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लखनऊः उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्ण ने सड़क सुरक्षा में लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों पर बड़ा एक्शन लिया है. जीरो फैटलिटी डिस्ट्रिक्ट योजना की समीक्षा के बाद दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने में नाकाम रहे 5 थाना प्रभारियों को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया है. इसके साथ ही, दो क्षेत्राधिकारियों के विरुद्ध भी प्रारंभिक जांच के आदेश दिए गए हैं. डीजीपी ने सख्त चेतावनी दी है कि पुलिसिंग और जन सुरक्षा में कोताही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी.


​इन थाना प्रभारियों पर हुई कार्रवाई: ​DGP ने उन थानों की सूची का विश्लेषण किया जहाँ ZFD योजना लागू होने के बावजूद सड़क हादसों में अत्यधिक वृद्धि हुई. इसके आधार पर निम्नलिखित प्रभारियों को लाइन हाजिर किया गया दीपक कुमार थाना चोलापुर, कमिश्नरेट वाराणसी,जितेन्द्र सिंह थाना कैम्पियरगंज, गोरखपुर,विष्णुकान्त तिवारी थाना छिबरामऊ, कन्नौज, जगदीश प्रसाद शुक्ला थाना रामसनेही घाट, बाराबंकी, उदय प्रताप सिंह थाना सिकरारा, जौनपुर ​इसके अलावा, बाराबंकी के क्षेत्राधिकारी यातायात आलोक कुमार पाठक और जौनपुर के क्षेत्राधिकारी यातायात गिरेन्द्र कुमार सिंह के खिलाफ प्रारंभिक जांच के आदेश दिए गए हैं.

​यातायात और जाम से मुक्ति के लिए कड़े निर्देश: ​बैठक में C-RTC योजना पर भी चर्चा हुई. DGP ने निर्देश दिए कि पीक आवर्स के दौरान ट्रैवल टाइम को कम करने के लिए लक्षित कार्यवाही की जाए. साथ ही, तकनीक का सहारा लेते हुए यक्ष एप के माध्यम से बीट सूचनाओं पर त्वरित एक्शन लेने को कहा गया.

​डिजिटल पुलिसिंग और ई-साक्ष्य: ​DGP ने विवेचनाओं में गुणवत्ता और पारदर्शिता लाने के लिए ई-साक्ष्य एप के प्रभावी उपयोग पर जोर दिया। इस दौरान लखनऊ कमिश्नरेट के डीसीपी साउथ अमित कुमार आनंद ने ई-साक्ष्य एप के तकनीकी पहलुओं और इसके कार्यान्वयन को लेकर एक विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया। सभी विवेचकों को इसके समुचित प्रशिक्षण के निर्देश दिए गए हैं.

​जनसुनवाई और मीडिया समन्वय: ​IGRS: DGP ने स्पष्ट किया कि अधिकारी स्वयं जनसुनवाई करें और शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें.

​मीडिया सेल: किसी भी घटना पर पुलिस की ओर से आधिकारिक और तथ्यात्मक जानकारी तत्काल प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर उपलब्ध कराई जाए ताकि भ्रामक खबरें न फैलें।

​आगामी पर्वों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम:​आगामी त्योहारों और महापुरुषों की जयंतियों को देखते हुए DGP ने सभी जिला प्रभारियों को आयोजकों से समन्वय स्थापित करने और सुरक्षा के पुख्ता पुलिस प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही व्यापार मंडल के साथ संवाद, न्यायालय सुरक्षा और जब्त मादक पदार्थों के पारदर्शी विनिष्टीकरण पर भी चर्चा की गई.


उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्ण ने बुधवार को पुलिस मुख्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश की कानून-व्यवस्था और अपराध नियंत्रण की व्यापक समीक्षा की. इस दौरान सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए लागू की गई जीरो फैटलिटी डिस्ट्रिक्ट योजना में खराब प्रदर्शन करने वाले और दुर्घटनाओं में वृद्धि रोकने में नाकाम रहे 5 थाना प्रभारियों को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया है.

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