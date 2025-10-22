ETV Bharat / state

यूपी डीजीपी का बड़ा एक्शन, तीन जिलों के 11 पुलिसकर्मियों को किया सस्पेंड, रिश्वत लेते वीडियो हुआ था वायरल

डीजीपी ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए तीन जिलों चित्रकूट, बांदा और कौशाम्बी के कुल 11 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया है.

डीजीपी ने तीन जिलों के 11 पुलिसकर्मियों को किया सस्पेंड.
डीजीपी ने तीन जिलों के 11 पुलिसकर्मियों को किया सस्पेंड.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 22, 2025 at 9:38 PM IST

लखनऊ : उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक (DGP) ने बड़ी कार्रवाई की है. रिश्वत लेने के मामले में 11 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है. डीजीपी राजीव कृष्ण ने भ्रष्टाचार के मामलों पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए तीन जिलों चित्रकूट, बांदा और कौशाम्बी के कुल 11 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया है.

इनमें चित्रकूट के 3 थाना प्रभारी, एक दरोगा और 3 आरक्षी हैं. बांदा का एक थाना प्रभारी और एक आरक्षी को निलंबित किया गया है. कौशाम्बी में एक दरोगा, एक आरक्षी को एक्शन लिया गया है.

रिश्वत लेते वायरल हुआ था वीडियो : इन पुलिसकर्मियों का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हुआ था. मामला संज्ञान में आते ही डीजीपी ने तत्काल जांच के निर्देश दिए थे. जांच में दोषी पाए जाने पर पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई.

डीजीपी बोले- भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं : डीजीपी ने सभी पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया है कि भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में तुरंत जांच कर सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि पुलिस विभाग की छवि पर कोई आंच न आए.

पुलिस मुख्यालय से जारी बयान में यह भी कहा गया है कि आम जनता से सहयोग लेकर ऐसे मामलों में पारदर्शिता बढ़ाई जाएगी. डीजीपी ने प्रदेश के सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे कानून व्यवस्था और जनता की सेवा में पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ कार्य करें.

यह भी पढ़ें : लखनऊ पेशाब कांड की ग्राउंड रिपोर्ट; पीड़ित बोला- शुद्धि के नाम पर पेशाब चटवाई, स्थानीय बोले- नौटंकी बंद होने पर फंसा रहे

