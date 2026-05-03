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यूपी डीजीपी ने ATS मुख्यालय का किया निरीक्षण, बोले- कमांडो को NSG स्तर की ट्रेनिंग दी जाए

प्रदेश की सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए एटीएस की तकनीकी और जमीनी क्षमताओं को और अधिक धार देने पर मंथन किया गया.

यूपी डीजीपी ने ATS मुख्यालय का किया निरीक्षण.
यूपी डीजीपी ने ATS मुख्यालय का किया निरीक्षण. (Photo Credit; UP Police Media cell)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 3, 2026 at 10:48 PM IST

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लखनऊ : उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्ण ने रविवार को एटीएस मुख्यालय का दौरा कर राज्य की आतंकवाद-रोधी तैयारियों का जायजा लिया. उन्होंने एटीएस कमांडो को एनएसजी की तर्ज पर उच्च स्तरीय प्रशिक्षण दिलाने और तकनीकी रूप से विभाग को और अधिक सशक्त बनाने के निर्देश दिए.

डीजीपी ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया मॉनिटरिंग और डेटा विश्लेषण के जरिए आतंकवाद के खतरों को जड़ से खत्म करना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप प्रदेश की सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए एटीएस की तकनीकी और जमीनी क्षमताओं को और अधिक धार देने पर मंथन किया गया.

​डीजीपी ने आतंकवाद से जुड़े मामलों की निगरानी और डेटा विश्लेषण क्षमताओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए. उन्होंने विशेष डिजिटल दुनिया में पनप रहे खतरों पर पैनी नजर रखने के लिए सोशल मीडिया की सख्त निगरानी करने की बात कही. साथ ही एटीएस को उपलब्ध कराए गए आधुनिकतम तकनीकी उपकरणों का शत-प्रतिशत और कुशल उपयोग सुनिश्चित करने को कहा.

​कमांडो को मिलेगी स्पेशल ट्रेनिंग : ​डीजीपी ने एटीएस मुख्यालय पर कमांडो प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध संसाधनों का निरीक्षण किया. उन्होंने निर्देश दिया कि यूपी एटीएस के कमांडो को देश के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों, जैसे एनएसजी के साथ समन्वय कर उच्च स्तरीय और पेशेवर प्रशिक्षण दिलाया जाए. डीजीपी ने कहा कि नियमित मॉक टेस्ट और आतंकवाद-रोधी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए जवानों के व्यावसायिक कौशल को और अधिक पारंगत किया जाए.

​बदलते सुरक्षा परिदृश्य में नवीन फील्ड यूनिट्स : ​समीक्षा के दौरान बताया गया कि प्रदेश के प्रत्येक संवेदनशील स्थल तक एटीएस की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नई फील्ड यूनिट्स की स्थापना की गई है. डीजीपी ने निर्देश दिए कि भौगोलिक चुनौतियों को समझते हुए एटीएस की पहुंच और प्रतिक्रिया समय को और बेहतर बनाया जाए.

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