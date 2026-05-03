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यूपी डीजीपी ने ATS मुख्यालय का किया निरीक्षण, बोले- कमांडो को NSG स्तर की ट्रेनिंग दी जाए

यूपी डीजीपी ने ATS मुख्यालय का किया निरीक्षण. ( Photo Credit; UP Police Media cell )