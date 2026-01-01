ETV Bharat / state

UP DGP ने पुलिस मुख्यालय में मनाया नए साल का जश्न, बोले- जनता का विश्वास जीतना ही हमारी प्राथमिकता

डीजीपी राजीव कृष्ण अधिकारियों और कर्मचारियों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर नववर्ष की शुभकामनाएं दीं.

पुलिस अधिकारियों से मिले DGP राजीव कृष्ण.
पुलिस अधिकारियों से मिले DGP राजीव कृष्ण. (Photo Credit; DGP Office)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 1, 2026 at 9:41 PM IST

2 Min Read
लखनऊ : ​नए साल के पहले दिन उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने पुलिस मुख्यालय स्थित गोंड रानी वीरांगना दुर्गावती लाउंज में पुलिस परिवार के साथ खुशियां बांटीं. उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर नववर्ष की शुभकामनाएं दीं. इस दौरान मुख्यालय का माहौल काफी सौहार्दपूर्ण रहा.

​डीजीपी ने कार्यक्रम के दौरान एक अभिभावक की तरह पुलिसकर्मियों से अनौपचारिक बातचीत की. उन्होंने पुलिस बल के मनोबल को बढ़ाते हुए कई महत्वपूर्ण बातें कहीं. डीजीपी ने कहा कि यूपी पुलिस की वास्तविक शक्ति उसके समर्पित और निष्ठावान सिपाही और अधिकारी हैं. उनके अथक परिश्रम के कारण ही प्रदेश की कानून-व्यवस्था सुदृढ़ हुई है और आम जनता के बीच पुलिस की छवि बेहतर हुई है. उन्होंने आशा जताई कि साल 2026 संवेदनशील पुलिसिंग और जनसेवा के नए कीर्तिमान स्थापित करेगा.

पुलिसकर्मियों के कल्याण पर जोर : ​डीजीपी राजीव कृष्ण ने स्पष्ट किया कि पुलिसकर्मियों का कल्याण, उनका स्वास्थ्य और उनके परिवार का सहयोग विभाग की प्राथमिकता रहेगी. उन्होंने कहा कि जब पुलिस कर्मी मानसिक रूप से संतुष्ट और खुश रहेंगे, तभी वे जनसुरक्षा के दायित्वों का बेहतर निर्वहन कर सकेंगे.

दिग्गज अधिकारियों की रही मौजूदगी : कार्यक्रम में यूपी पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. पुलिस महानिदेशक (टेलीकॉम) और डीजी (सीबीसीआईडी/साइबर क्राइम), ​एडीजी (कानून-व्यवस्था), एडीजी (रेलवे) और एडीजी (अपराध). ​पुलिस आयुक्त लखनऊ सहित मुख्यालय के अन्य अनुभागों के अधिकारी और पेंशनर्स मौजूद रहे.

