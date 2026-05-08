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यूपी DGP का ख़ास टॉस्क, सोशल मीडिया पर रखें पैनी नज़र, देश विरोधी हरकत बर्दाश्त नहीं

उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्ण. ( सोर्स-यूपी पुलिस )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्ण ने आज प्रदेश स्तरीय समीक्षा बैठक में कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने का खाका खींचा. उन्होंने विशेष रूप से नव नियुक्त 60,000 से अधिक आरक्षियों को बीट पुलिसिंग और फुट पेट्रोलिंग की कमान सौंपने तथा सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों व राष्ट्रविरोधी तत्वों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए. डीजीपी ने स्पष्ट किया कि थानों पर होने वाली जनसुनवाई ही पुलिस की छवि का आधार है, जिसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी. डीजीपी राजीव कृष्ण ने प्रदेश स्तरीय समीक्षा बैठक में कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने का खाका खींचा. (सोर्स-यूपी पुलिस) ​पुलिस मुख्यालय में आयोजित इस बैठक में डीजीपी ने क्राइम इन इंडिया 2024 की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश के बेहतर प्रदर्शन पर संतोष जताया. उन्होंने कहा कि यह सफलता टीम वर्क का परिणाम है, लेकिन इसे और बेहतर बनाने की जरूरत है. नव नियुक्त 60,244 आरक्षियों का मैक्सिमम उपयोग ​डीजीपी ने इतनी बड़ी संख्या में सिपाहियों की भर्ती को पीढ़ी में एक बार मिलने वाला अवसर बताया. उन्होंने निर्देश दिए कि ​इन नए सिपाहियों को केवल थानों तक सीमित न रखें, बल्कि बीट पुलिसिंग, फुट पेट्रोलिंग और जन संवाद में उनका अधिकतम उपयोग करें. ​अधिकारी स्वयं उनके साथ मेस में भोजन करें और उनके आवास व प्रशिक्षण की गुणवत्ता की नियमित जांच करें. सोशल मीडिया और राष्ट्र विरोधी तत्वों पर वार ​एटीएस द्वारा हाल ही में पकड़े गए मामलों का हवाला देते हुए डीजीपी ने सतर्क किया कि ​सीमा पार से सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को भड़काने वाले नेटवर्क पर कड़ी नज़र रखी जाए. ​जातिगत वैमनस्यता फैलाने वाले तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और मीडिया को तत्काल सही तथ्यों से अवगत कराया जाए.