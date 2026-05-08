ETV Bharat / state

यूपी DGP का ख़ास टॉस्क, सोशल मीडिया पर रखें पैनी नज़र, देश विरोधी हरकत बर्दाश्त नहीं

डीजीपी ने स्पष्ट किया कि थानों पर होने वाली जनसुनवाई ही पुलिस की छवि का आधार है, जिसमें शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

UP Police Alert
उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्ण. (सोर्स-यूपी पुलिस)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 8, 2026 at 8:05 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्ण ने आज प्रदेश स्तरीय समीक्षा बैठक में कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने का खाका खींचा. उन्होंने विशेष रूप से नव नियुक्त 60,000 से अधिक आरक्षियों को बीट पुलिसिंग और फुट पेट्रोलिंग की कमान सौंपने तथा सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों व राष्ट्रविरोधी तत्वों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए.

डीजीपी ने स्पष्ट किया कि थानों पर होने वाली जनसुनवाई ही पुलिस की छवि का आधार है, जिसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

UP Police Alert
डीजीपी राजीव कृष्ण ने प्रदेश स्तरीय समीक्षा बैठक में कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने का खाका खींचा. (सोर्स-यूपी पुलिस)

​पुलिस मुख्यालय में आयोजित इस बैठक में डीजीपी ने क्राइम इन इंडिया 2024 की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश के बेहतर प्रदर्शन पर संतोष जताया. उन्होंने कहा कि यह सफलता टीम वर्क का परिणाम है, लेकिन इसे और बेहतर बनाने की जरूरत है.

नव नियुक्त 60,244 आरक्षियों का मैक्सिमम उपयोग

​डीजीपी ने इतनी बड़ी संख्या में सिपाहियों की भर्ती को पीढ़ी में एक बार मिलने वाला अवसर बताया. उन्होंने निर्देश दिए कि ​इन नए सिपाहियों को केवल थानों तक सीमित न रखें, बल्कि बीट पुलिसिंग, फुट पेट्रोलिंग और जन संवाद में उनका अधिकतम उपयोग करें. ​अधिकारी स्वयं उनके साथ मेस में भोजन करें और उनके आवास व प्रशिक्षण की गुणवत्ता की नियमित जांच करें.

सोशल मीडिया और राष्ट्र विरोधी तत्वों पर वार

​एटीएस द्वारा हाल ही में पकड़े गए मामलों का हवाला देते हुए डीजीपी ने सतर्क किया कि ​सीमा पार से सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को भड़काने वाले नेटवर्क पर कड़ी नज़र रखी जाए. ​जातिगत वैमनस्यता फैलाने वाले तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और मीडिया को तत्काल सही तथ्यों से अवगत कराया जाए.

थानों पर जनसुनवाई और मिसिंग कस्टोडियल डेथ

आईजीआरएस और अन्य शिकायतों का निस्तारण केवल कागजों पर न हो, बल्कि चौकी और थाना स्तर पर संतोषजनक सुनवाई सुनिश्चित की जाए. थानों में किसी भी बंदी को बिना निगरानी के न रखा जाए. हवालात की नियमित मॉनिटरिंग हो और किसी को अनावश्यक रूप से थाने में न बैठाया जाए.

गोकशी और गंभीर अपराधों पर स्ट्राइक

​गोकशी और गो-तस्करी को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाने और इनके फाइनेंशियल नेटवर्क पैसों के लेनदेन को ध्वस्त करने के निर्देश दिए गए. ​हत्या और लूट जैसी घटनाओं के कारणों का विश्लेषण कर प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाई करने पर बल दिया गया.

ट्रैफिक और जल सुरक्षा

सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए इस योजना को और मजबूती से लागू करने के निर्देश दिए गए. ​C-RTC प्रदेश के 20 शहरों में जाम की समस्या खत्म करने के लिए पुलिस और सीसीटी टीम के बीच बेहतर तालमेल की बात कही गई. गर्मी के मौसम में नदी-नहरों में डूबने की घटनाओं को रोकने के लिए चेतावनी बोर्ड और लाइफ जैकेट की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया.

विधिक प्रक्रिया और ई-साक्ष्य

​डीजीपी ने नए कानून के तहत गिरफ्तारी के दौरान गिरफ्तारी का आधार स्पष्ट रूप से दर्ज करने और ई-साक्ष्य व ई-समन के प्रभावी उपयोग पर संतोष व्यक्त करते हुए इसे और बढ़ाने का निर्देश दिया.

उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्ण ने प्रदेश स्तरीय समीक्षा बैठक में कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के कड़े निर्देश दिए हैं. डीजीपी ने स्पष्ट किया कि थानों पर गुणवत्तापूर्ण जनसुनवाई और संवेदनशील घटनाओं पर त्वरित पुलिस रेस्पॉन्स ही विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है.

TAGGED:

NEWLY RECRUITED CONSTABLES
UP DGP RAJEEV KRISHNA
यूपी कानून व्यवस्था
UP POLICE ALERT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.