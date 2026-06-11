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डिप्टी CM के आदेश भी बेअसर: गाजियाबाद MMG अस्पताल में 6 महीने बाद भी कार्डियोलॉजिस्ट का पद खाली

18 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ने जिला एमजी अस्पताल का निरीक्षण किया था.

गाजियाबाद MMG अस्पताल
गाजियाबाद MMG अस्पताल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 11, 2026 at 5:21 PM IST

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नई दिल्ली/गाजियाबाद: राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद स्थित जिला एमएमजी अस्पताल में हृदय रोग से संबंधित मरीजों के लिए कार्डियोलॉजिस्ट उपलब्ध नहीं है. अस्पताल में जनरल फिजिशियन द्वारा ही हृदय संबंधित रोगों के मरीजों को देखा जाता है. यदि मरीज कोई क्रिटिकल पाया जाता है तो उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया जाता है. यानी अभी भी हृदय रोग से संबंधित क्रिटिकल मरीज मेरठ और दिल्ली रेफर किए जा रहे हैं. 6 महीने पहले यूपी के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने कार्डियोलॉजिस्ट की तैनाती करने के निर्देश दिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी हालत जस के तस बने हुए हैं.

जिला एमएमजी अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ राकेश कुमार के मुताबिक, एमएमजी अस्पताल में प्रतिदिन तकरीबन ढाई हजार लोग ओपीडी में पहुंचते हैं. जिसमें हृदय रोगों से संबंधित मरीजों की संख्या तकरीबन 100 के आसपास होती है. फिलहाल अस्पताल में कार्डियोलॉजिस्ट उपलब्ध नहीं है. कार्डियोलॉजिस्ट की तैनाती न होने के चलते हृदय रोग से संबंधित मरीजों का इलाज जनरल फिजिशियन द्वारा ही किया जाता है. फिलहाल ऐसे मरीज जिनका इलाज जनरल फिजिशियन द्वारा संभव है उन्हें इलाज उपलब्ध कराया जाता है.

MMG अस्पताल में 6 महीने बाद भी कार्डियोलॉजिस्ट का पद खाली (ETV Bharat)

डॉ राकेश कुमार के मुताबिक, हृदय रोग से संबंधित क्रिटिकल मरीजों को हायर सेंटर रेफर किया जाता है. दिल्ली के जीटीबी अस्पताल, जीबी पंत अस्पताल और मेरठ के मेडिकल कॉलेज रेफर किया जाता है. अस्पताल में कार्डियोलॉजिस्ट की तैनाती के लिए शासन को पत्र लिखा गया है. उम्मीद है जल्द अस्पताल में कार्डियोलॉजिस्ट की तैनाती की जाएगी.

बता दें कि जिला एमजी अस्पताल में सिर्फ कार्डियोलॉजिस्ट ही उपलब्ध नहीं है बल्कि दर्जन भर से ज्यादा चिकित्सकों के पद खाली है. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ राकेश कुमार के मुताबिक, कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, न्यूरोलॉजिस्ट, बन प्लास्टिक समेत कुल 15 पद खाली हैं. शासन को अवगत कराया जा चुका है, उम्मीद है कि जल्द रिक्त पदों पर तैनाती होगी.

मुख्य चिकित्सा अधिकारी सचिन चंद्र वैश्य, शासन को रिक्त पदों पर चिकित्सकों की तैनाती करने के लिए अनुरोध किया गया है. इस संबंध में शासन के साथ लगातार पत्राचार हो रहा है. उन्होंने कहा कि जब तक कार्डियोलॉजिस्ट की तनाती नहीं होती है तब तक मरीजों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो इसका विशेष ख्याल रखा गया है. अस्पताल प्रशासन द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था की गई है.

बता दें, 18 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ने जिला एमजी अस्पताल का निरीक्षण किया था. उपमुख्यमंत्री द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी को तत्काल कार्डियोलॉजिस्ट की भर्ती करने के निर्देश दिए गए थे. लेकिन उपमुख्यमंत्री के निर्देश के 6 महीने बाद भी अस्पताल में कार्डियोलॉजिस्ट की तैनाती न हो सकी है.

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