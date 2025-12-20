ETV Bharat / state

रक्षा मंत्री के बेटे का स्वास्थ्य मेला; डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले- अखिलेश यादव का यहीं कराएं इलाज

यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, जब से अखिलेश यादव बिहार से लौट कर आए हैं, उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है.

Etv Bharat
लखनऊ के स्वास्थ्य मेले में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिव्यांगजनों को उपकरण भेंट किए. (Photo Credit; BJP Media Cell)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 20, 2025 at 8:42 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: यूपी की राजधानी लखनऊ के विकास नगर में स्थित मिनी स्टेडियम में शनिवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे भाजपा नेता नीरज सिंह की ओर से स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया. मेले में बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शामिल हुए

उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज कसा. कहा कि जब से अखिलेश बिहार से लौट कर आए हैं, उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है. उन्होंने नीरज सिंह से अपील की कि इसी स्वास्थ्य मेले में अखिलेश यादव का भी इलाज करवाया जाए.

भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेई की जयंती से पूर्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की प्रेरणा से भाजपा नेता डॉ. नीरज सिंह के संयोजन में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया. उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विकास नगर के मिनी स्टेडियम में आयोजित अटल स्वास्थ्य मेला-6 का शुभारंभ किया.

साथ ही दिव्यांगजनों को ट्राई साईकिल, कान की मशीन, बैसाखी चश्मा और अन्य सहायक उपकरणों का वितरण किया. उपमुख्यमंत्री स्वयं अस्पतालों के स्टॉल पर गए और मरीजों को प्राप्त हो रही निशुल्क सुविधाओं की जानकारी ली.

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, पूर्व सांसद रमापति राम त्रिपाठी, स्वास्थ्य मेला संयोजक डॉ. नीरज सिंह, महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी, एमएलसी मुकेश शर्मा सहित अतिथियों ने अटल बिहारी बाजपेई के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया.

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अटल बिहारी बाजपेई के आशीर्वाद से आज डबल इंजन की जन समर्पित सरकार है, जिसके कारण निरंतर स्वस्थ मेले का आयोजन हो रहा है. बिना भेदभाव के इतनी बड़ी संख्या में सबका इलाज यहां किया जा रहा है. अटल बिहारी बाजपेई हमारे बीच में नहीं है, ऐसा हमको कभी महसूस नहीं होता है. उनका आशीर्वाद सदैव हम सबके साथ है.

अटल बिहारी बाजपेई के आशीर्वाद से विकसित भारत का लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में निर्धारित हो गया है. 2047 में जब आजादी के 100 वर्ष पूर्ण होंगे तब विकसित भारत होगा. स्वास्थ्य मेले में आज 70 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके लोगों के आयुष्मान कार्ड भी बन रहे हैं. माता बहनों बच्चों सहित सभी का निशुल्क जांच व उपचार हो रहा है.

केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए हुए कहा कि जब से बिहार हार कर आए हैं, उनका मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं है. मैं नीरज से कहूंगा कि उनको बुलवाकर यहां स्वास्थ्य मेले में उनका चेकअप करवा दीजिए. अयोध्या वाली सीट जीतने के बाद लगातार कहते थे कि अवध हराया है तो मगध भी हराएंगे.

एक दिन पटना एयरपोर्ट पर मिल गए तो पूछ रहे थे कि लड्डू कब खिलाएंगे तो मैंने कहा, 14 नवंबर को गिनती हो करके नीतीश को दोबारा मुख्यमंत्री बन जाने दीजिए तो लड्डू खिलाएंगे लेकिन, 14 नवंबर को रिजल्ट आने के बाद उनका पता नहीं चल रहा है. इस समय अखिलेश का स्वास्थ्य सही नहीं लग रहा है. इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहां आकर इलाज करा लें. यहां बड़े अच्छे-अच्छे डॉक्टर हैं. लेकिन वह यहां आएंगे नहीं, क्योंकि आप सब लोग जान जाएंगे.

स्वास्थ्य मेला संयोजक डॉ नीरज सिंह ने कहा कि लखनऊ अटल बिहारी बाजपेई की कर्मभूमि रही है. अंत्योदय के भाव से अटल बिहारी बाजपेई को श्रद्धांजलि के रूप में हम प्रत्येक वर्ष यह स्वास्थ्य मेला आयोजित करते हैं, जिसमें सिर्फ लखनऊ शहर ही नहीं आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के जरूरतमंद लोग भी यहां आते हैं. 2019 से आरंभ स्वास्थ्य मेला प्रत्येक वर्ष हजारों जरूरतमंदों को निशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ दे रहा है.

ये भी पढ़ेंः अटल जयंती पर PM Modi राष्ट्र को समर्पित करेंगे राष्ट्र प्रेरणा स्थल; CM Yogi बोले-अफसर ध्यान रखें, लखनऊ का ट्रैफिक प्रभावित न हो

TAGGED:

KESHAV PRASAD MAURYA
UP DEPUTY CM
AKHILESH YADAV
DEFENSE MINISTER RAJNATH SINGH
LUCKNOW HEALTH FAIR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.