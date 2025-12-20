ETV Bharat / state

रक्षा मंत्री के बेटे का स्वास्थ्य मेला; डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले- अखिलेश यादव का यहीं कराएं इलाज

लखनऊ के स्वास्थ्य मेले में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिव्यांगजनों को उपकरण भेंट किए. ( Photo Credit; BJP Media Cell )

लखनऊ: यूपी की राजधानी लखनऊ के विकास नगर में स्थित मिनी स्टेडियम में शनिवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे भाजपा नेता नीरज सिंह की ओर से स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया. मेले में बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शामिल हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज कसा. कहा कि जब से अखिलेश बिहार से लौट कर आए हैं, उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है. उन्होंने नीरज सिंह से अपील की कि इसी स्वास्थ्य मेले में अखिलेश यादव का भी इलाज करवाया जाए. भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेई की जयंती से पूर्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की प्रेरणा से भाजपा नेता डॉ. नीरज सिंह के संयोजन में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया. उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विकास नगर के मिनी स्टेडियम में आयोजित अटल स्वास्थ्य मेला-6 का शुभारंभ किया. साथ ही दिव्यांगजनों को ट्राई साईकिल, कान की मशीन, बैसाखी चश्मा और अन्य सहायक उपकरणों का वितरण किया. उपमुख्यमंत्री स्वयं अस्पतालों के स्टॉल पर गए और मरीजों को प्राप्त हो रही निशुल्क सुविधाओं की जानकारी ली. उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, पूर्व सांसद रमापति राम त्रिपाठी, स्वास्थ्य मेला संयोजक डॉ. नीरज सिंह, महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी, एमएलसी मुकेश शर्मा सहित अतिथियों ने अटल बिहारी बाजपेई के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया. उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अटल बिहारी बाजपेई के आशीर्वाद से आज डबल इंजन की जन समर्पित सरकार है, जिसके कारण निरंतर स्वस्थ मेले का आयोजन हो रहा है. बिना भेदभाव के इतनी बड़ी संख्या में सबका इलाज यहां किया जा रहा है. अटल बिहारी बाजपेई हमारे बीच में नहीं है, ऐसा हमको कभी महसूस नहीं होता है. उनका आशीर्वाद सदैव हम सबके साथ है.