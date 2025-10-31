डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, बिहार में बनेगी NDA की सरकार, गोरखपुर चिकित्सा शिक्षा का प्रमुख केंद्र
गोरखपुर: उत्तर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा और उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि गोरखपुर चिकित्सा शिक्षा का प्रमुख केंद्र है. यहां व्यवस्था बेहतर हो यह स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्य सरकार की प्राथमिकता है. बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी उन्होंने मीडिया के सामने अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है.
डिप्टी सीएम गुरुवार को गोरखपुर सर्किट हाउस पहुंचे थे. जहां उन्होंने चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की. उपमुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान जिले के अस्पतालों में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं, दवा आपूर्ति, उपकरणों की स्थिति, भर्ती की व्यवस्था, चिकित्सकों की उपस्थिति तथा जनस्वास्थ्य योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की.
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकता आमजन को सुलभ, गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है. प्रत्येक अस्पताल में मरीजों को दवाओं, जांच और आपात सेवाओं की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए.
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. चिकित्सा शिक्षा संस्थानों में पढ़ाई की गुणवत्ता और प्रशिक्षण व्यवस्था को और बेहतर बनाया जाए, ताकि यहां से निकलने वाले चिकित्सक जनसेवा में उत्कृष्ट योगदान दे सकें.
डिप्टी सीएम ने कहा कि गोरखपुर जनपद और पूरा मंडल प्रदेश के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यहां न केवल बीआरडी मेडिकल कॉलेज जैसे प्रतिष्ठित संस्थान हैं बल्कि आयुष्मान भारत, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य जैसी योजनाओं में भी यह क्षेत्र अग्रणी है.
उन्होंने कहा कि गोरखपुर में स्वास्थ्य सेवाओं को मॉडल स्वरूप देने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है. पत्रकारों द्वारा पूछे गए राजनीतिक सवालों का जवाब देते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भारत की विरासत, संस्कृति और परंपराओं की कोई समझ नहीं है.
उन्होंने छठ पर्व जैसे आस्था के महान पर्व पर जो बयान दिया है, वह निंदनीय है. बिहारवासी इस अपमान का जवाब मतदान से देंगे. बिहार में एनडीए गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगा, जबकि महागठबंधन पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ है.
उत्तर प्रदेश की राजनीति पर बोलते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है. कानून-व्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा, निवेश और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में यूपी ने पूरे देश में अपनी नई पहचान बनाई है. उन्होंने आत्मविश्वास जताया कि वर्ष 2027 में भी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी.
डिप्टी सीएम ने कहा कि मतदाता सूची में जिन व्यक्तियों की नामांकन योग्यताएं हैं, उन्हें मतदान करने का पूर्ण अधिकार है. कोई भी व्यक्ति पात्र मतदाताओं को वोट देने से नहीं रोक सकता. बैठक के अंत में उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिले में संचालित स्वास्थ्य योजनाओं को जमीनी स्तर पर और प्रभावी तरीके से लागू किया जाए. सीएम योगी आदित्यनाथ स्वयं गोरखपुर की प्रगति को लेकर संवेदनशील हैं, इसलिए ढिलाई नहीं बरती जानी चाहिए.
