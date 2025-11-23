ETV Bharat / state

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रामपुर में सपा-कांग्रेस पर बरसे; बोले- वोट चोरी तो नेहरू और इंदिरा ने किया था

रामपुर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को स्मृति चिह्न दिया गया. ( Photo Credit; ETV Bharat )

रामपुर: सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को लेकर उत्तर प्रदेश में पूरे महीने अलग-अलग जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. इसी कड़ी में रामपुर में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया. जिसमें उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे.

उन्होंने यहां पर जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला. कहा, अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री होते तो यह सारी समस्याएं नहीं होती. वोट चोरी तो जवाहर लाल नेहरू ने करवा लिया था. सरदार पटेल को 14 वोट मिले थे और नेहरू को एक वोट मिला था. इसके बाद भी नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया गया.

इसी तरह 1971 में इंदिरा गांधी रायबरेली सीट हार गई थीं. उनके विरोध में राजनारायण थे. लेकिन, वोट चोरी करके इंदिरा गांधी ने अपनी जीत की घोषणा कराई थी. इसके खिलाफ राज नारायण ने हाईकोर्ट में मुकदमा लड़ा और वहां उनको जीत मिली. इसके बाद हाईकोर्ट ने चुनाव रद घोषित कर दिया था. हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद इंदिरा गांधी ने देश पर आपातकाल थोप दिया था.