डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रामपुर में सपा-कांग्रेस पर बरसे; बोले- वोट चोरी तो नेहरू और इंदिरा ने किया था
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, जब से बिहार का रिजल्ट आया है तब से सपा-कांग्रेस और सैफई में मातम पसरा हुआ है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 23, 2025 at 4:29 PM IST
रामपुर: सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को लेकर उत्तर प्रदेश में पूरे महीने अलग-अलग जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. इसी कड़ी में रामपुर में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया. जिसमें उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे.
उन्होंने यहां पर जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला. कहा, अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री होते तो यह सारी समस्याएं नहीं होती. वोट चोरी तो जवाहर लाल नेहरू ने करवा लिया था. सरदार पटेल को 14 वोट मिले थे और नेहरू को एक वोट मिला था. इसके बाद भी नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया गया.
इसी तरह 1971 में इंदिरा गांधी रायबरेली सीट हार गई थीं. उनके विरोध में राजनारायण थे. लेकिन, वोट चोरी करके इंदिरा गांधी ने अपनी जीत की घोषणा कराई थी. इसके खिलाफ राज नारायण ने हाईकोर्ट में मुकदमा लड़ा और वहां उनको जीत मिली. इसके बाद हाईकोर्ट ने चुनाव रद घोषित कर दिया था. हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद इंदिरा गांधी ने देश पर आपातकाल थोप दिया था.
केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, राहुल गांधी एंड अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और जेल में बंद आजम खान जैसे लोग कह रहे हैं कि वोट चोरी हो गया. जब से बिहार का रिजल्ट आया है तब से सपा-कांग्रेस और सैफई में मातम पसरा हुआ है. मुझे लगता है ये रामपुर वाले की नींद बिहार के रिजल्ट के बाद से हराम हो गई है. अगर जनता की सेवा करोगे तो जनता तो न्याय करती ही है. मोदी ने ईमानदारी से देश की सेवा की, इसीलिए तीसरी बार प्रधानमंत्री बने.
