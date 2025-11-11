ETV Bharat / state

डीएलएड अभ्यर्थियों को अतिरिक्त मौका, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा पोर्टल शुरू करिए

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी को डीएलएड परीक्षा पोर्टल खोलने का निर्देश दिया है. साथ ही उम्मीद जताई है कि अब याची अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की और परेशानी या उत्पीड़न नहीं झेलना पड़ेगा.

यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश पाठक ने शीतल की अवमानना याचिका पर उनके अधिवक्ता कौन्तेय सिंह व स्थायी अधिवक्ता को सुनकर दिया है. यह आदेश उन अभ्यर्थियों को अतिरिक्त अवसर प्रदान करने के संबंध में है, जिन्हें पूर्व में परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया गया था.



एडवोकेट अधिवक्ता कौन्तेय सिंह के अनुसार कोर्ट ने साक्षी एवं 77 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया था कि ऐसे सभी छात्रों को परीक्षा में सम्मिलित होने का एक और मौका दिया जाए. राज्य सरकार की ओर से अनुपालन हलफनामा दाखिल किया गया लेकिन आदेश का पूर्ण अनुपालन नहीं किया गया.



उन्होंने कहा कि पोर्टल खोला ही नहीं गया है. स्थायी अधिवक्ता ने बताया कि पोर्टल शीघ्र ही तीन से चार दिन के भीतर खोला जाएगा. इस पर कोर्ट ने उम्मीद जताई कि याची अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की और परेशानी या उत्पीड़न नहीं झेलना पड़ेगा. मामले में अगली सुनवाई 15 नवंबर को होगी.

दहेज हत्या में पति की उम्रकैद दस साल कारावास में तब्दील

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अन्य मामले की सुनवाई करते हुए अहम आदेश दिया. हाईकोर्ट ने दहेज हत्या के आरोपी पति को सत्र अदालत गाजियाबाद से मिली उम्रकैद की सजा को दस साल कारावास में तब्दील कर दिया. अभियुक्त चंद्र पाल उर्फ रचित के 14 साल जेल में बिता लेने के कारण कोर्ट उसे तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया है. साथ ही सास अतरकली को मिली दस साल कैद की सजा रद्द कर दी है. यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता एवं न्यायमूर्ति समित गोपाल की खंडपीठ ने दहेज हत्या के आरोपियों की जेल अपील को आंशिक व पूर्ण रूप से स्वीकार करते हुए दिया है. अपील पर अधिवक्ता अश्वनी कुमार ओझा ने बहस की.



क्या था मामला: रमेश चंद्र ने गाजियाबाद के मसूरी थाने में दहेज हत्या व अन्य आरोपों में पति, जेठ, सास व जेठानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके अनुसार प्रिंस व ज्योति की शादी 11 अक्टूबर 2010 को हुई थी. दहेज में दो लाख न दे पाने के कारण ज्योति की 12 मार्च 2011 को मौत की खबर मिली. मौके पर परिवार के लोग नहीं थे.

विवेचना के बाद पुलिस ने पति व सास के अलावा जेठ जेठानी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की. सेशन कोर्ट ने 28 मार्च 2012 को पति चंद्र पाल को अन्य सजा के साथ उम्रकैद व जुर्माना, सास को अन्य सजा के साथ दस साल कैद की अधिकतम सजा सुनाई. सजा के इस फैसले को जेल अपील के माध्यम से चुनौती दी गई थी.