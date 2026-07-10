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लखनऊ में भारत-स्पेन रक्षा कार्यशाला में यूपी डिफेंस कॉरिडोर की धूम

स्पेनिश कंपनियों को निवेश का न्योता, वर्चुअल कार्यशाला के जरिए निवेश बढ़ाने पर जोर.

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लखनऊ में भारत-स्पेन रक्षा कार्यशाला . (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 10, 2026 at 8:33 AM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यानी UPDIC ने मैड्रिड में आयोजित “मेक इन इंडिया इन डिफेंस सेक्टर” कार्यशाला में अपनी ताकत का प्रभावी प्रदर्शन किया. भारत के मैड्रिड स्थित भारतीय दूतावास और स्पेनिश कॉन्फेडरेशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन्स CEOE द्वारा आयोजित इस वर्चुअल कार्यशाला का उद्देश्य भारत-स्पेन के बीच रक्षा सहयोग, तकनीक साझेदारी और निवेश को बढ़ावा देना था.





कार्यशाला में भारत और स्पेन के रक्षा एवं एयरोस्पेस क्षेत्र के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए. इसमें स्पेन में भारत के राजदूत जयंत एन. खोबरागड़े, दूतावास की द्वितीय सचिव शुभ्रा शर्मा, यूपी के अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त दीपक कुमार, UPDIC के मुख्य महाप्रबंधक कर्नल संजय सिंह के साथ एयरबस डिफेंस एंड स्पेस, ITUS ग्रुप, एक्विला टेक्नोलॉजीज, SIDM और TEDAE के प्रतिनिधि मौजूद रहे.




सत्र को संबोधित करते हुए आयुक्त दीपक कुमार ने कहा कि प्रगतिशील नीतियों, विश्वस्तरीय आधारभूत संरचना और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के कारण उत्तर प्रदेश आज देश का सबसे आकर्षक निवेश गंतव्य बनकर उभरा है. उन्होंने स्पेनिश कंपनियों को UPDIC के जरिए उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने का आह्वान किया.

कर्नल संजय सिंह ने प्रस्तुतीकरण में बताया कि पिछले एक दशक में भारत का रक्षा बजट लगभग तीन गुना बढ़ा है.इससे स्वदेशी विनिर्माण और निर्यात को गति मिली है.उन्होंने कहा कि 2018 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा घोषित दो डिफेंस कॉरिडोर में से UPDIC एक है, जिसने आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को जमीन पर उतारने में बड़ी भूमिका निभाई है. उत्तर प्रदेश एयरोस्पेस एवं डिफेंस नीति लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य है.

उन्होंने नीति के तहत मिलने वाले पूंजीगत अनुदान, R&D सहायता, कौशल विकास और सिंगल विंडो क्लियरेंस की जानकारी दी.साथ ही एक्सप्रेसवे नेटवर्क, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, रेल और जलमार्ग तथा EDFC-WDFC से कनेक्टिविटी के कारण यूपी को लॉजिस्टिक्स में बढ़त बताई.

कर्नल सिंह ने बताया कि कॉरिडोर के छह नोड लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़, आगरा, झांसी और चित्रकूट में अब तक 191 MoU पर हस्ताक्षर हुए हैं. इनसे 39,654.09 करोड़ रुपये के निवेश और 60,232 रोजगार की संभावना है. अभी तक 66 उद्योगों को 1,154.29 हेक्टेयर भूमि आवंटित की जा चुकी है, जहां 13,806.28 करोड़ का निवेश प्रक्रियाधीन है और 16,037 रोजगार सृजित होंगे.

ब्रह्मोस एयरोस्पेस, अडानी डिफेंस, BDL, BEL और एरोलॉय टेक्नोलॉजीज जैसे बड़े निवेशों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि DPSUs, स्टार्टअप, MSME और वैश्विक OEMs के साथ मिलकर यूपी का रक्षा इकोसिस्टम लगातार मजबूत हो रहा है.

कार्यक्रम के अंत में यूपीडा और UPDIC ने स्पेनिश कंपनियों को उत्तर प्रदेश में विनिर्माण इकाइयां लगाने, संयुक्त उपक्रम और अनुसंधान सहयोग के लिए आमंत्रित किया. अधिकारियों ने कहा कि यूपी की स्थिति और नीतियां मेक इन इंडिया को वैश्विक मंच देने के लिए आदर्श हैं.

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