दीपावली 2025: जानिए किस शुभ मुहूर्त में महालक्ष्मी के कौन से महामंत्र भरेंगे आपकी झोली?

जानिए दीपावली पर देवी लक्ष्मी कैसे होंगी प्रसन्न. ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: दीपावली के पावन पर्व पर सुख-समृद्धि, धन-वैभव की अधिष्ठात्री देवी भगवती मां लक्ष्मी तथा ऋद्धि-सिद्धि के अधिष्ठाता प्रथम पूज्यदेव श्री गणेश जी का मुहूर्त में की गई पूजा शीघ्र फलित होती है. दीपोत्सव का पर्व दीपावली कार्तिक मास के कृष्णपक्ष की अमावस्या तिथि के दिन मनाया जाता है. इस बार यह पर्व 20 अक्टूबर, सोमवार यानी आज मनाया जाएगा. दीपावली पर एक तरफ जहां मुहूर्त का विशेष महत्व है, तो वहीं माता लक्ष्मी की आराधना अलग-अलग नाम के साथ करने के अलावा राशि के अनुसार ग्रहों की आराधना करने का भी विशेष महत्व माना गया है. इस बारे में ज्योतिषाचार्य पंडित ऋषि द्विवेदी ने बताया कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि भगवती लक्ष्मी व भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाती है. शुभ मुहूर्त में की गई पूजा-अर्चना से सुख-समृद्धि-वैभव में वृद्धि होती है.



शुभ मुहूर्त- दीपावली, 20 अक्टूबर, सोमवार

कार्तिक अमावस्या तिथि प्रारम्भ : 20 अक्टूबर को अपराह्न 02:56 बजे से

तिथि समापन : 21 अक्टूबर को सायं 04:26 बजे तक

पूजन मुहूर्त : वृष लग्न में सायं 07:10 बजे से रात 09:06 बजे

कुंभ लग्न में अपराह्न 02:34 बजे से सायं 04:05 बजे तक

सिंह लग्न में रात 01:28 बजे से रात 03:52 बजे तक

चर चौघड़िया सायंकाल 5:27 बजे से रात 7:01 बजे तक रहेगा

लाभ चौघड़िया रात 10ः09 बजे से रात 11:43 बजे तक रहेगा

शुभ अमृत और चर चौघड़िया का संयुक्त समय रात 1:38 से प्रातः 6:02 बजे तक



ऐसे करें दीपावली की पूजा: वहीं लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त सायंकाल से प्रारम्भ हो जाता है. लकड़ी की नई चौकी या सिहासन पर लाल रंग का नया वस्त्र बिछाकर, उस पर लक्ष्मी गणेश की मूर्ति रखनी चाहिए. लक्ष्मी जी, गणेश जी के दाहिनी ओर होनी चाहिए. लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियों के सामने चावल के दानों के ऊपर कलश में जल भरकर अक्षत, पुष्प, दूर्वा, सुपारी, रत्न व चांदी का सिक्का आदि रखने चाहिए. कलश पर सिन्दूर या रोली से स्वास्तिक बनाना चाहिए. कलश के ऊपर चावल से भरा हुआ पात्र रखकर उसके ऊपर जलदार नारियल को लाल वस्त्र में लपेट कर रखना चाहिए. लाल वस्व से लपेटे हुए नारियल के ऊपर रक्षासूत्र या कलावा 5, 7, 9 या 11 बार लपेटकर रखना चाहिए. चंदन, चावल, धूप, गुड़, पुष्प, ऋतुफल आदि अर्पित करने के पश्चात् अखण्ड दीप प्रज्वलित करके पूजन करें.