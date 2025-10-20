दीपावली 2025: जानिए किस शुभ मुहूर्त में महालक्ष्मी के कौन से महामंत्र भरेंगे आपकी झोली?
दीपावली की पूजा कैसे करें, किनका दान करें, देवी लक्ष्मी कैसे होंगी प्रसन्न, जानिए.
वाराणसी: दीपावली के पावन पर्व पर सुख-समृद्धि, धन-वैभव की अधिष्ठात्री देवी भगवती मां लक्ष्मी तथा ऋद्धि-सिद्धि के अधिष्ठाता प्रथम पूज्यदेव श्री गणेश जी का मुहूर्त में की गई पूजा शीघ्र फलित होती है. दीपोत्सव का पर्व दीपावली कार्तिक मास के कृष्णपक्ष की अमावस्या तिथि के दिन मनाया जाता है. इस बार यह पर्व 20 अक्टूबर, सोमवार यानी आज मनाया जाएगा. दीपावली पर एक तरफ जहां मुहूर्त का विशेष महत्व है, तो वहीं माता लक्ष्मी की आराधना अलग-अलग नाम के साथ करने के अलावा राशि के अनुसार ग्रहों की आराधना करने का भी विशेष महत्व माना गया है. इस बारे में ज्योतिषाचार्य पंडित ऋषि द्विवेदी ने बताया कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि भगवती लक्ष्मी व भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाती है. शुभ मुहूर्त में की गई पूजा-अर्चना से सुख-समृद्धि-वैभव में वृद्धि होती है.
शुभ मुहूर्त-
- दीपावली, 20 अक्टूबर, सोमवार
- कार्तिक अमावस्या तिथि प्रारम्भ : 20 अक्टूबर को अपराह्न 02:56 बजे से
- तिथि समापन : 21 अक्टूबर को सायं 04:26 बजे तक
पूजन मुहूर्त :
- वृष लग्न में सायं 07:10 बजे से रात 09:06 बजे
- कुंभ लग्न में अपराह्न 02:34 बजे से सायं 04:05 बजे तक
- सिंह लग्न में रात 01:28 बजे से रात 03:52 बजे तक
- चर चौघड़िया सायंकाल 5:27 बजे से रात 7:01 बजे तक रहेगा
- लाभ चौघड़िया रात 10ः09 बजे से रात 11:43 बजे तक रहेगा
- शुभ अमृत और चर चौघड़िया का संयुक्त समय रात 1:38 से प्रातः 6:02 बजे तक
ऐसे करें दीपावली की पूजा: वहीं लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त सायंकाल से प्रारम्भ हो जाता है. लकड़ी की नई चौकी या सिहासन पर लाल रंग का नया वस्त्र बिछाकर, उस पर लक्ष्मी गणेश की मूर्ति रखनी चाहिए. लक्ष्मी जी, गणेश जी के दाहिनी ओर होनी चाहिए. लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियों के सामने चावल के दानों के ऊपर कलश में जल भरकर अक्षत, पुष्प, दूर्वा, सुपारी, रत्न व चांदी का सिक्का आदि रखने चाहिए. कलश पर सिन्दूर या रोली से स्वास्तिक बनाना चाहिए. कलश के ऊपर चावल से भरा हुआ पात्र रखकर उसके ऊपर जलदार नारियल को लाल वस्त्र में लपेट कर रखना चाहिए. लाल वस्व से लपेटे हुए नारियल के ऊपर रक्षासूत्र या कलावा 5, 7, 9 या 11 बार लपेटकर रखना चाहिए. चंदन, चावल, धूप, गुड़, पुष्प, ऋतुफल आदि अर्पित करने के पश्चात् अखण्ड दीप प्रज्वलित करके पूजन करें.
इसी के साथ दीपावली पूजन की शुरुआत घर के प्रमुख (मुखिया) को करनी चाहिए. परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ बैठकर पूजा में भाग लेना चाहिए. लक्ष्मी-गणेश का षोडशोपचार शृंगार पूजन करके उनकी स्तुति करनी चाहिए. रात में लक्ष्मी से सम्बन्धित श्री लक्ष्मी स्तुति, श्री सूक्त, श्री लक्ष्मी सहस्रनाम, श्री कनकधारा स्तोत्र एवं श्री लक्ष्मी चालीसा आदि का पाठ करना चाहिए. शुद्ध देशी घी से अखण्ड ज्योति प्रज्वलित रखनी चाहिए. रात में जागरण भी करना चाहिए.
इस रात्रि में लक्ष्मी जी के मन्त्र का जप कमलगट्टे या स्फटिक की माला से करना विशेष लाभकारी रहता है. मन्त्र ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः।' अथवा 'ॐ श्रीं नमः। ' मंत्र की माला का जप 1, 5, 7, 9, 11 या 21 माला की संख्या में होना चाहिए, जब तक मंत्र का जप हो, शुद्ध देशी घी का दीपक व गुगल या गुलाब का धूप जलते रहना चाहिए. दीपावली पूजन अपने पारिवारिक रीति-रिवाज एवं धार्मिक परम्परा के अनुसार ही सम्पन्न करना चाहिए, जिससे जीवन में सुख-समृद्धि, खुशहाली का सुयोग बना रहे. दीपावली के दूसरे दिन अन्नकूट महोत्सव मनाने की परम्परा है.
दीपावली पूजन की आवश्यक सामग्री- श्री लक्ष्मी-गणेश जी की मूर्ति, बताशा एवं गुड़, चांदी के सिक्के, इलायची, कांसे या चांदी की थाली, इत्र, रोली, सुपारी, लकड़ी के दो पीढ़े/पाटे, स्याही, मौली, पान (बिना कटा हुआ), दूर्वा, लाल वस्त्र, केसर, चावल, पंचपात्र, पानी का कलश, सफेद वस्त्र, सिंदूर, हल्दी, कपूर, कच्चा दूध, धूप, नारियल, थनिया (साबुत), दीपक, शुद्ध देशी घी, मिष्ठान, तेल, बाती (रूई की), ताजा पुष्प, यज्ञोपवीत, गंगाजल, गेहूं, ऋतु फल, पुष्पहार, लौंग, दही, चीनी के खिलौने पूजा की सामग्री में शामिल होने चाहिए.
लक्ष्मी जी से सम्बन्धित कुछ मन्त्र, जिसे श्रद्धा भक्ति के साथ जप करने पर मिलता है लाभ-
- ॐ श्रीं नमः।
- ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं।
- ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः।
- ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्धलक्ष्म्यै नमः।
- ॐ वं श्रीं वं ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं गृहलक्ष्म्यै स्वाहा श्रीं ॐ।
- ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः।
- ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्नीम् च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्।
- ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्म्यै नमः।
राशि के अनुसार ग्रह दान में दी जाने वाली वस्तुएं:
दीपावली पर्व पर नवग्रह की अनुकूलता के लिए दान किया जाता है. अपनी राशि के अनुसार कीजिए दान मिलेगा लाभ.
- मेष (मंगल)- लाल वस्त्र, लाल चंदन, गेहूं, गुड़, तांबा, मूंगा, मसूर, भी, कस्तूरी, सोना, लाल फूल, सोना, लाल बैल आदि
- वृषभ (शुक्र)- सफेद फूल, सफेद चंदन, चावल, चांदी, घी, सफेद वस्त्र, हीरा, सोना, मिश्री, दूध, सुगंध, दही, सफेद घोड़ा आदि
- मिथुन (बुध)- मूंग, कस्तूरी, कांसा, हरा वस्त्र, पना, सोना, मूंगा, खांड, घी, सबफूल, हाथीदांत, कपूर, फल आदि
- कर्क (चंद्रमा)- सुगंध, सफेद चंदन, सफेद फूल, चावल, चांदी, घी, सफेद वस्त्र, हीरा, सोना, मिश्री, दूध, दही.
- सिंह (सूर्य)- गेहूँ, गुड़, तांबा, मूंगा, लाल फूल, लाल वस्त्र, लाल चंदन, मसूर, घी, कस्तूरी, सोना आदि.
- कन्या (बुध)- पीला वस्त्र, चने की दाल, हल्दी, पीला फल, पीला फूल, सोना, कांसा, पुखराज, खोड, पुस्तक, देशी भी, घोड़ा आदि.
- तुला (शुक्र)- उड़द, काला तिल, तेल, काले वस्त्र, लोहा, कस्तूरी, कुलथी, काली खड़ाऊं, नीलम, सोना, काली गाय आदि.
- वृश्चिक (मंगल)- काले बस्त्र, काला तिल, काला उड़द, तिल का तेल, काली खड़ाऊं, लोहा, काला छाता, कस्तूरी, कुलथी, नीलम, सोना आदि.
- धनु (बृहस्पति)- चने की दाल, पीला वस्त्र, हल्दी, पीला फूल, पीला फल, कांसा, सोना, खांड, पुस्तक, पुखराज, सोना, देशी धी आदि.
- मकर (शनि)- पीला वस्त्र, चने की दाल, हल्दी पीला फल, पीला फूल, सोना, कांसा, पुखराज देसी घी, घोड़ा आदि.
- कुंभ (शनि)- काले बस्त्र, काला तिल, काला उड़द, तिल का तेल, काली खड़ाऊं, लोहा, काला छाता, कस्तूरी, कुलथी, नीलम, सोना आदि.
- मीन (बृहस्पति)- चने की दाल, पीला वस्त्र, हल्दी, पीला फूल, पीला फल, कांसा, सोना, खांड, पुस्तक, पुखराज, सोना, देशी घी आदि.
दीपावली पर राशि अनुसार ग्रह के मन्त्र जिसके जप से होता है जीवन सफल-
|राशि
|अधिपति
|मंत्र
|जप संख्या
|मेष
|मंगल
|ॐ अं अंगारकाय नमः
|10,000
|वृषभ
|शुक्र
|ॐ शं शुक्राय नमः
|16,000
|मिथुन
|बुध
|ॐ बुं बुधाय नमः
|10,000
|कर्क
|चन्द्रमा
|ॐ सो सोमाय नमः
|11,000
|सिंह
|सूर्य
|ॐ घृणि सूर्याय नमः
|7,000
|कन्या
|बुध
|ॐ बुं बुधाय नमः
|10,000
|तुला
|शुक्र
|ॐ शं शुक्राय नमः
|16,000
|वृश्चिक
|मंगल
|ॐ ॐ अंगारकाय नमः
|10,000
|धनु
|बृहस्पति
|ॐ बृं बृहस्पतये नमः
|19,000
|मकर
|शनि
|ॐ शं शनैश्चराय नमः
|23,000
|कुंभ
|शनि
|ॐ शं शनैश्चराय नमः
|23,000
|मीन
|बृहस्पति
|ॐ बृं बृहस्पतये नमः
|19,000
