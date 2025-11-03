ETV Bharat / state

लखनऊ बन रहा लाश ठिकाने लगाने का सेफ जोन, 15 दिन के अंदर बगीचे में मिली तीसरी अज्ञात लाश, पहले मिले थे बोरी में बंद दो शव

लखनऊ: राजधानी लखनऊ इन दिनों लाश ठिकाने लागने का सुरक्षित पनाहगार बनता जा रहा है. दो हफ्ते के अंदर अब तक तीन अज्ञात लाशें मिल चुकी है. पुलिस अभी तक उनकी शिनाख्त नहीं कर पाई है. सोमवार को माल थाना क्षेत्र के बशहरी गांव में आम के बगीचे में एक महिला का शव पड़ा मिला. शुरुआती जांच में ये आशंका जताई जा रही है कि महिला की हत्या से पहले उसके साथ दुष्कर्म किया गया, अभी इसकी पुष्टि होना बाकी है. इससे पहले दो शव बोरी में बंद मिले हैं.

वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल पर एक मोबाइल फोन समेत कई अहम साक्ष्य भी टीम को मिले हैं. हालांकि अभी मृतिका की शिनाख्त नहीं हो पाई है. पुलिस की टीमें आस-पास के गांवों में लोगों से पूछताछ कर रही हैं और शव को पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के लिए भेज दिया गया है.

​पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) गोपाल कृष्ण चौधरी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि माल क्षेत्र के बशहरी गांव में अज्ञात महिला का शव मिला है. उन्होंने कहा कि शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ही रेप की पुष्टि हो पाएगी. पड़ोसी थानों में दर्ज गुमशुदगी के मामलों की भी सघनता से जांच की जा रही है.



दो हफ्तें के अंदर मिल चुकीं दो और लाशें

बता दें कि इससे पहले शहर में 15 दिन में युवक (40) और महिला (35)की लाश बोरी में भरकर हत्यारे फेंककर फरार हो चुके हैं. पारा के विक्रमनगर फ्लाईओवर के पास मिले शव की शिनाख्त अभी तक पुलिस करा नहीं पाई थी कि शनिवार को निगोहां के बांक नाले में महिला का शव मिला.महिला की भी हत्या कर फेंका गया.अब पुलिस दोनों शवों को एक-दूसरे से जोड़कर शिनाख्त का प्रयास कर रही है.