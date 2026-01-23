यूपी दिवस; जानिए यूनाइटेड प्रोविंस से उत्तर प्रदेश बनने की कहानी, ODOC में गोरखपुर के लिट्टी-चोखा ने बनाई जगह
राष्ट्र प्रेरणा स्थल में शनिवार (24 जनवरी) को यूपी दिवस का आयोजन किया जाएगा. कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि होंगे.
लखनऊ : केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह 'उत्तर प्रदेश दिवस' समारोह के मुख्य अतिथि होंगे. यह कार्यक्रम राष्ट्र प्रेरणा स्थल में शनिवार को आयोजित होगा. उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को राज्य के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस बार यह तीन दिनों (24 से 26 जनवरी) तक चलेगा. यह उत्तर प्रदेश का 76वां दिवस है.
राज्य सरकार की ओर बताया गया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यूपी दिवस को पूरे राज्य में एक बड़े जन उत्सव की तरह मनाया जाएगा. जिसमें संस्कृति, शिल्प, व्यंजन और विकास की यात्रा को प्रदर्शित किया जाएगा. समारोह में अमित शाह 'वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन' (ODOC) योजना का शुभारंभ करेंगे. इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के हर जिले की खास पारंपरिक व्यंजनों को पहचाना जाएगा. इन व्यंजनों की गुणवत्ता सुधार, ब्रांडिंग और बाजार पहुंच बढ़ाने पर काम होगा, ताकि स्थानीय स्वाद न सिर्फ राज्य और देश में, बल्कि दुनिया भर में प्रसिद्ध हो सकें.
पूर्व राज्यपाल राम नाईक ने की थी पहल : यूपी दिवस मनाने की शुरुआत करने का श्रेय यूपी के पूर्व राज्यपाल राम नाईक को ही जाता है. राम नाईक ने महाराष्ट्र में यूपी दिवस का आयोजन देखा था. वे जब उत्तर प्रदेश आए तो उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से यूपी दिवस मनाने का आग्रह किया. योगी सरकार ने 2017 से हर साल 24 जनवरी के दिन यूपी दिवस मनाने का ऐलान किया था.
संयुक्त प्रांत था पहले नाम : उत्तर प्रदेश का आधिकारिक गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था. उस दिन भारत के गवर्नर जनरल ने 'यूनाइटेड प्रोविंस (नाम परिवर्तन) आदेश, 1950' जारी किया. इसके तहत ब्रिटिश काल के 'संयुक्त प्रांत' का नाम बदलकर 'उत्तर प्रदेश' कर दिया गया. लेकिन आजादी के बाद दशकों तक इस दिन को कोई विशेष उत्सव के रूप में नहीं मनाया गया. लोग इसे सिर्फ एक ऐतिहासिक तारीख मानते थे.
जान सकेंगे यूपी का इतिहास और गौरव : उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्याम कुमार ने बताया कि राम नाईक महाराष्ट्र के रहने वाले थे. महाराष्ट्र में हर साल एक मई को महाराष्ट्र दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, जो राज्य की स्थापना का प्रतीक है. राम नाईक ने महाराष्ट्र में ऐसा आयोजन देखा था. जब वे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बने, तो उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आग्रह किया कि यूपी को भी अपना स्थापना दिवस मनाना चाहिए. उन्होंने कहा कि इससे लोगों को प्रदेश के इतिहास, संस्कृति और गौरव की जानकारी मिलेगी.
पहली बार 2018 में मना यूपी दिवस : योगी सरकार ने इस सुझाव को स्वीकार किया. मई 2017 में कैबिनेट ने फैसला लिया कि हर साल 24 जनवरी को 'उत्तर प्रदेश दिवस' या 'यूपी दिवस' मनाया जाएगा. पहला यूपी दिवस 24 जनवरी 2018 को मनाया गया. तब से यह परंपरा चली आ रही है. इस दिन पूरे राज्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम, परेड, प्रदर्शनियां और विकास परियोजनाओं का शुभारंभ होता है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर साल लखनऊ में मुख्य समारोह में हिस्सा लेते हैं.
जड़ों से जोड़ता है : बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता आनंद दुबे ने बताया, इस बार 2026 में भी 'राष्ट्र प्रेरणा स्थल' पर भव्य आयोजन होने वाला है. यह दिन प्रदेश को अपनी जड़ों से जोड़ता है. उत्तर प्रदेश सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि भारत की आत्मा है. यह राम, कृष्ण, बुद्ध और कबीर जैसे महान व्यक्तित्वों की भूमि है. अयोध्या, मथुरा, वाराणसी, प्रयागराज जैसे तीर्थस्थल दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं.
योगी सरकार में हुआ विकास : स्वतंत्रता संग्राम में भी यूपी का योगदान सबसे बड़ा रहा. 1857 की क्रांति का केंद्र यही था. मंगल पांडेय, रानी लक्ष्मीबाई, चंद्रशेखर आजाद जैसे वीरों ने यहीं से अंग्रेजों को चुनौती दी. यूपी दिवस पर प्रदेश अपनी प्रगति भी दिखाता है. योगी सरकार के नेतृत्व में निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा और स्वास्थ्य में तेजी आई है. एक्सप्रेसवे, मेट्रो, एयरपोर्ट और नई फैक्टरियां बन रही हैं. यूपी अब 'विकसित भारत' के संकल्प का मजबूत हिस्सा बन गया है.
यूपी बनने से पहले का इतिहास
प्राचीन काल: उत्तर प्रदेश का क्षेत्र 'मध्य देश' या 'ब्रह्मर्षि देश' कहलाता था. रामायण-महाभारत काल में अयोध्या, काशी, मथुरा महत्वपूर्ण थे. बौद्ध और जैन धर्म का उदय यहीं हुआ. सारनाथ में बुद्ध का पहला उपदेश और कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ.
मध्यकाल: मुगल काल में आगरा और दिल्ली के साथ यह क्षेत्र शक्तिशाली रहा. अवध के नवाबों का शासन था.
ब्रिटिश काल: 18वीं-19वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्षेत्र पर कब्जा किया. 1833 में नॉर्थ-वेस्टर्न प्रोविंस बना. 1856 में अवध को मिलाया गया. 1877 में नॉर्थ-वेस्टर्न प्रोविंस एंड अवध बना. 1902 में नाम रखा गया 'यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध'. 1935 में छोटा करके 'यूनाइटेड प्रोविंस' (यूपी) कर दिया गया.
आजादी के बाद: 1947 में आजादी मिली. 1950 में 24 जनवरी को नाम 'उत्तर प्रदेश' हुआ. 2000 में उत्तराखंड अलग राज्य बना.
यूपी दिवस पर गोरखपुर के 'लिट्टी चोखा' की बहार : 24 से 26 जनवरी तक चलने वाले यूपी दिवस में गोरखपुर का खास व्यंजन 'लिट्टी-चोखा' भी खाने को मिलेगा. राज्य सरकार ने ODOC के तहत गोरखपुर के बाटी- चोखा (लिट्टी चोखा) का चयन किया है. लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल में बाटी चोखा रेस्टोरेंट अपना स्टाल लगा रहा है. एमएसएमई विभाग ने जन भावनाओं और स्थानीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए इस व्यंजन का चयन किया है.
सहायक उपायुक्त उद्योग रोशन आंबेडकर ने बताया, इस पहल से स्थानीय दुकानदारों को न सिर्फ बड़ा मंच मिलेगा, बल्कि 'ब्रांड गोरखपुर' को भी मजबूती मिलेगी. बाटी चोखा जैसे व्यंजन को सरकारी आयोजन में स्थान मिलने से भविष्य में फूड टूरिज्म यानी कि खाद्य पर्यटन के अवसर मिलेंगे. संचालक गंगाधर दुबे ने बताया कि यह उनके लिए बेहद ही खास अवसर है जब, वह यूपी के स्थापना दिवस पर होने वाले आयोजन में पूर्वांचल के इस खास व्यंजन को लोगों के बीच प्रस्तुत करेंगे.
ओडीओपी और ओडीओसी के कंसलटेंट उदय नारायण मिश्र ने बताया कि बाटी चोखा को उसके परंपरागत स्वाद और उसकी शुद्धता को लेकर चुना गया है. जिससे राजधानी पहुंचने वाले अतिथि इस पारंपरिक स्वाद का आनंद ले सकें. इसी प्रकार आगरा का पेठा, अवध की बिरयानी और मथुरा का पेड़ा भी खास व्यंजन में शामिल होगा.
