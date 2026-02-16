ETV Bharat / state

बिहार में यूपी की डांसर के साथ सामूहिक दुष्कर्म, ऑर्केस्ट्रा संचालक ने शराब पिलाकर दोस्तों के साथ दिया अंजाम

भोजपुर में यूपी की नर्तकी के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है. ऑर्केस्ट्रा संचालक और उसके दो साथियों ने वारदात को अंजाम दिया.

Bhojpur UP dancer Molested
यूपी की नर्तकी से दुष्कर्म (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : February 16, 2026 at 1:41 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भोजपुर: बिहार के भोजपुर जिले के करनामेपुर थाना क्षेत्र में शनिवार रात एक सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है. उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले की रहने वाली एक 19 वर्षीय महिला नर्तकी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया. पीड़िता किराए के मकान में रहती थी और ऑर्केस्ट्रा डांस पार्टी में काम करती थी. वह शादी-तिलक जैसे कार्यक्रमों में स्टेज परफॉर्मेंस करती थी.

शराब पिलाकर डांसर से दुष्कर्म: पीड़िता शनिवार शाम करनामेपुर थाना क्षेत्र में आयोजित एक कार्यक्रम में परफॉर्म करने गई थी. कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वो अपने घर आ गई थी, फिर उसे ऑर्केस्ट्रा संचालक ने चिकन खाने के लिए अपने घर बुलाया. आरोप है कि ऑर्केस्ट्रा संचालक ने अपने घर की छत पर नशे की हालत में जबरन उसे शराब पिलाई और अपने दो साथियों को बुलाकर सुनसान जगह पर ले गया. वहां विरोध करने पर पीड़िता के साथ मारपीट की गई और बारी-बारी से दुष्कर्म किया गया.

पीड़िता के पति का बयान: पीड़िता के पति ने बताया कि उसकी पत्नी एक फरवरी को ऑर्केस्ट्रा संचालक के पास काम के सिलसिले में आई थी. शनिवार रात संचालक ने काफी शराब पी रखी थी और जबरन पीड़िता को शराब पिलाई. उसके बाद उसने अपने दोस्तों को बुलाकर दुष्कर्म किया, पीड़िता ने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई.

"मेरी पत्नी स्टेज शो करती है. शादी, तिलक ऐसा कार्यक्रम में वो परफॉर्म करती है. शनिवार की रात ऑर्केस्ट्रा संचालक ने काफी शराब पी रखी थी. उसने जबरन मेरी पत्नी को शराब पिलाई और अपने दोस्तों को बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया."-पीड़िता का पति

जांच और मेडिकल प्रक्रिया: पुलिस ने पीड़िता की मेडिकल जांच कराई है और न्यायालय में उसके बयान दर्ज कराने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है. मामले की गहन जांच जारी है. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सख्त धाराओं के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है.

पुलिस ने तीन को किया गिरफ्तार: रविवार सुबह पीड़िता और डांस पार्टी के संचालक की शिकायत पर करनामेपुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया. थानाध्यक्ष कन्हैया कुमार ने बताया कि पीड़िता ने तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी अलग-अलग गांवों के निवासी हैं, जिनमें ऑर्केस्ट्रा संचालक, मैजिक ड्राइवर और डीजे ऑपरेटर शामिल है.

"पीड़िता द्वारा तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिक दर्ज कराई गई थी, तीनों की गिरफ्तारी कर ली गई है. आगे की करवाई की जा रही है."-कन्हैया कुमार, थानाध्यक्ष, करनामेपुर

पुलिस का आश्वासन: थानाध्यक्ष ने कहा कि पीड़िता को हर संभव कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है. दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. इस घटना ने स्थानीय स्तर पर सनसनी फैला दी है और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए हैं.

ये भी पढ़ें-

बिहार में आर्केस्ट्रा डांसर के साथ सामूहिक दुष्कर्म, ब्लीडिंग होने पर अस्पताल में छोड़ फरार हुए युवक

रेड लाइट एरिया से 17 लड़कियां रेस्क्यू, छत्तीसगढ़ की हैं डांसर.. 3 गिरफ्तार

TAGGED:

ARA NEWS
UP DANCER MOLESTED
ORCHESTRA OPERATOR IN BHOJPUR
यूपी की नर्तकी से दुष्कर्म
BHOJPUR UP DANCER MOLESTED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.