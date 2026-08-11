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मेरठ में डाक कांवड़ियों का सड़कों पर डेरा; प्रेमानंद महाराज के अच्छे स्वास्थ के लिए भी निकली सवारी

सड़कों पर आस्था का सैलाब; डाक कांवरियों की सड़कों पर दौड़. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ: पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सड़कों पर डाक कांवड़िए गाड़ियों से फर्राटा भरते दिखाई दे रहे हैं. मेरठ जिले में भी अब तमाम कावड़ मार्गों पर डाक कांवड़ियों ने डेरा डाला है. डाक कांवड़ियों का भारी सैलाब इस वक्त लगातार अपनी मंजिल की ओर दौड़ रहा है. भगवान शिव की भक्ति में लीन भोलेनाथ के शिव भक्त कांवड़ लेकर आ रहे हैं, वहीं बड़ी संख्या में अब डाक कावड़ लेकर भी श्रद्धालु मंजिल तय कर रहे हैं. ऐसे में हरिद्वार से ही नहीं गोमुख से भी शिव भक्त डाक कावड़ लेकर लगातार दौड़ लगा रहे हैं. बड़ी संख्या में डाक कावड़ लेकर श्रद्धालु मंजिल तय कर रहे हैं. (Video Credit; ETV Bharat) ईटीवी भारत ने मेरठ में ऐसे ही काफी शिव भक्तों से बातचीत की जो न सिर्फ दिल्ली जा रहें, बल्कि काफी संख्या में ऐसे भी श्रद्धालुओं से बात हुई जो कि हरियाणा जा रहें. उनमें कुछ श्रद्धालु तो ऐसे भी थे जो पहली बार इस कावड़ यात्रा में दौड़ लगा रहे हैं प्रत्येक टोली में 20 से 50 तक युवा हैं. हरियाणा के पलवल जा रहे शिव भक्तों ने बताया कि इस यात्रा में रुकना नहीं होता है, नियमित दौड़ना होता है और उन्हें आनंद आ रहा है और भगवान शिव का नाम लेकर वह दौड़ लगा रहे हैं.