मेरठ में डाक कांवड़ियों का सड़कों पर डेरा; प्रेमानंद महाराज के अच्छे स्वास्थ के लिए भी निकली सवारी
प्रार्थना के साथ भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए डाक कांवड़ लेकर आ रहे युवा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 11, 2026 at 3:55 PM IST
मेरठ: पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सड़कों पर डाक कांवड़िए गाड़ियों से फर्राटा भरते दिखाई दे रहे हैं. मेरठ जिले में भी अब तमाम कावड़ मार्गों पर डाक कांवड़ियों ने डेरा डाला है. डाक कांवड़ियों का भारी सैलाब इस वक्त लगातार अपनी मंजिल की ओर दौड़ रहा है. भगवान शिव की भक्ति में लीन भोलेनाथ के शिव भक्त कांवड़ लेकर आ रहे हैं, वहीं बड़ी संख्या में अब डाक कावड़ लेकर भी श्रद्धालु मंजिल तय कर रहे हैं. ऐसे में हरिद्वार से ही नहीं गोमुख से भी शिव भक्त डाक कावड़ लेकर लगातार दौड़ लगा रहे हैं.
ईटीवी भारत ने मेरठ में ऐसे ही काफी शिव भक्तों से बातचीत की जो न सिर्फ दिल्ली जा रहें, बल्कि काफी संख्या में ऐसे भी श्रद्धालुओं से बात हुई जो कि हरियाणा जा रहें. उनमें कुछ श्रद्धालु तो ऐसे भी थे जो पहली बार इस कावड़ यात्रा में दौड़ लगा रहे हैं प्रत्येक टोली में 20 से 50 तक युवा हैं.
हरियाणा के पलवल जा रहे शिव भक्तों ने बताया कि इस यात्रा में रुकना नहीं होता है, नियमित दौड़ना होता है और उन्हें आनंद आ रहा है और भगवान शिव का नाम लेकर वह दौड़ लगा रहे हैं.
उन्होंने बताया कि टीम का कोई ना कोई सदस्य लगातार दौड़ता रहता है जो कि हाथ में गंगाजल लेकर अपने आगे वाले साथी को पकड़ता है और वहां से फिर उसे आगे जो पहले से ही श्रद्धालु खड़ा रहता है उसे गंगाजल दे दिया जाता है. इस तरह से ये यात्रा दौड़कर पूरी की जाती है. साथ में तेज आवाज में डीजे बज रहे हैं वहीं दूसरी तरफ उत्साही श्रद्धालु लगातार अपनी मंजिल तय कर रहे हैं.
आचार्य प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य को सही रखने की प्रार्थना के साथ भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए डाक कांवड़ लेकर आ रहे युवाओं ने बताया कि वे चाहते हैं कि प्रेमानंद महाराज का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहे.
हरिद्वार से गंगाजल लेकर दौड़ते हुए और तेजी से अपने गंतव्य की ओर लौट रहे शिव भक्तों के कारण मार्ग पूरी तरह भगवामय हो गया है. ऐसे में लगातार पुलिस और प्रशासन की टीम भ्रमणशील है और खास तौर से कावड़ मार्गों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.
इसी तरह युवाओं ने अपने अनुभव भी साझा किए, कई तो दार्शनिक अंदाज में ये तक कहते हैं कि ''डाक कावड़ हमें सिखाती है कि हमें हमेशा दौड़ते रहना चाहिए चलते रहना चाहिए रुक जाएंगे तो ठहराव जीवन में आ जाएगा''. बता दें कि डाक कांवड़ का क्रेज साल दर साल बढ़ता जा रहा है.
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