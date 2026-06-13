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संभल में मामूली बात पर भाई ने बहन को मार दी गोली, गोरखपुर में छोटे भाई के हत्यारोपी ने कोर्ट में किया सरेंडर

संभल में गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र के सेजना गांव में हुई सनसनीखेज वारदात.

संभल में भाई ने की बहन की हत्या.
संभल में भाई ने की बहन की हत्या. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 13, 2026 at 8:27 AM IST

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संभल/गोरखपुर : संभल की गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र के सेजना गांव में एक युवक ने अपनी 20 वर्षीय बहन की गोली मारकर हत्या कर दी. बताया जा रहा कि युवती अपने मौसेरे भाई से फोन पर बातचीत करती थी. जिसका उसका भाई विरोध करता था. वारदात के बाद आरोपी फरार है. वहीं गोरखपुर में मां के ब्रह्मभोज के दिन छोटे भाई को गोली मारने वाले बड़े भाई ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है.


संभल पुलिस के अनुसार तहसील गुन्नौर के राजपुरा थाना क्षेत्र के गांव में युवती की हत्या की सूचना मिली थी. प्राथमिक जांच में सामने आया कि युवती अपने ममरे भाई से फोन पर बातचीत करती थी. इसको लेकर उसका भाई सनी मोहम्मद नाराज रहता था, उसने कई बार टोका भी था. शुक्रवार सुबह सनी ने बहन के सिर में गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी.



थाना प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि हत्यारोपी सनी मोहम्मद पंजाब में मजदूरी करता था. करीब 3 महीने पहले ही गांव लौटा था. उसके दो भाई दिल्ली और पुणे में काम करते हैं. वारदात के बाद से आरोपी फरार है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. युवती की मां की तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जा रही है.

गोरखपुर : मां के ब्रह्मभोज के दिन छोटे भाई को गोली मारने वाले बड़े भाई ने कोर्ट में किया सरेंडर


गोरखपुर पिपराइच थाना क्षेत्र के बड़की रेतवहिया गांव में बीते 9 जून को मां के ब्रह्म भोज के दिन छोटे भाई की हत्या कर फरार बड़े भाई ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है. हत्यारोपी की तलाश में पिपराइच पुलिस की कई टीमें काफी दिनों से लगी हुई थीं.


बता दें, बीते 9 जून को पिपराइच थाना क्षेत्र के बड़की रेतवहिया गांव निवासी कोमल शर्मा की पत्नी का ब्रह्मभोज था. कार्यक्रम में रिश्तेदार और गांव के लोग मौजूद थे. इसी बीचे कोमल शर्मा बड़े बेटे दुर्विजय शर्मा व छोटे बेटे शुभम शर्मा के बीच कहासुनी हो गई. इसी बीच दुर्विजय ने शुभम पर फायर झोंक दिया था. गोली लगते ही शुभम जमीन पर गिर पड़े. आननफानन लोग शुभम को बीआरडी मेडिकल कॉलेज लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था. बीती 9 मई को शुभम शर्मा की सगाई हुई थी और आगामी 6 फरवरी को शादी होनी थी.

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