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भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम के पूर्व उपकप्तान अक्षदीप नाथ को मिली UAE की नागरिकता, उपेक्षा का आरोप

नेपाल में शुरू किया अंतरराष्ट्रीय सफर: अक्षदीप नाथ ने हाल ही में नेपाल में ICC क्रिकेट विश्व कप लीग 2 के मैच भी खेले हैं. नेपाल में ओमान और UAE के बीच त्रिकोणीय सीरीज चल रही है, जो UAE को 2027 विश्व कप तक पहुंचने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. याद दिला दें कि अक्षदीप नाथ ने भारत की अंडर-19 टीम के लिए 2018 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 62 गेंदों पर 77 रनों की शानदार पारी खेली थी. उस समय वे भारतीय टीम के उपकप्तान थे और भारत ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर चैंपियनशिप जीती थी.

28 वर्षीय मध्यक्रम के बल्लेबाज अक्षदीप नाथ मूल रूप से लखनऊ के रहने वाले हैं. उन्होंने पिछले पांच महीनों में UAE की घरेलू लीग में शानदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद उन्हें विशेष मामले में नागरिकता दी गई.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश क्रिकेट के पूर्व खिलाड़ी और भारत अंडर-19 टीम के पूर्व उपकप्तान अक्षदीप नाथ को UAE की नागरिकता मिल गई है. अब वे UAE की तरफ से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेल सकेंगे, जिसमें 2027 का वनडे विश्व कप भी शामिल है.

'भारत में लगातार नजरअंदाज किए जाने से थे निराश', पिता दीपेंद्र नाथ ने बयां किया दर्द. (Photo Credit: ETV Bharat)

घरेलू क्रिकेट में रहा शानदार करियर: घरेलू क्रिकेट में वे उत्तर प्रदेश के लिए रणजी ट्रॉफी में मुख्य खिलाड़ी रहे और उन्होंने 1500 से अधिक रन बनाए हैं. 2018-19 सत्र में 498 रन बनाकर उन्होंने 41.50 की औसत से बल्लेबाजी की, जिसमें बंगाल के खिलाफ जड़ा गया शतक भी शामिल था. अक्षदीप अपनी आक्रामक बल्लेबाजी शैली के लिए मशहूर रहे और T20 क्रिकेट में उनकी स्ट्राइक रेट हमेशा 120 के पार रही. IPL में वे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, किंग्स इलेवन पंजाब और गुजरात लायंस जैसी टीमों का हिस्सा रह चुके हैं.

अक्षदीप नाथ ने नेपाल में शुरू किया अपना नया अंतरराष्ट्रीय अध्याय. (Photo Credit: ETV Bharat)

भारत छोड़ UAE के हुए अक्षदीप नाथ: UP की सफेद गेंद वाली टीम की कप्तानी करने के बावजूद, भारत A टीम या IPL में लगातार जगह न मिलने से वे काफी निराश थे. आखिरकार पिछले साल उन्होंने UAE की घरेलू क्रिकेट में कदम रखा और 'एमिरेट्स ब्लूज़' व 'दुबई जायंट्स' के लिए शतक जड़कर अपनी प्रतिभा साबित की. उनके पिता दीपेंद्र नाथ ने कहा कि बार-बार उपेक्षा के बाद उनके पास UAE जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था. उनके कोच गोपाल सिंह ने भी माना कि अपने राज्य और देश को छोड़ना एक दर्द भरा फैसला है.

पूर्व अंडर-19 उपकप्तान अक्षदीप नाथ ने ली UAE की नागरिकता. (Photo Credit: ETV Bharat)

नजरअंदाज किए जाने से थे निराश: अक्षदीप ने फोन पर बातचीत में कहा कि वे UP द्वारा दिए गए मौकों के लिए आभारी हैं और नए अवसरों के लिए उत्साहित हैं. वरिष्ठ खेल पत्रकार शरददीप का मानना है कि अक्षदीप को निश्चित रूप से उपेक्षा का सामना करना पड़ा था, जिसके कारण उन्होंने यह कड़ा कदम उठाया. वहीं, उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के संयुक्त सचिव प्रेम मनोहर गुप्ता ने सफाई देते हुए कहा कि टीम में स्थान सीमित होता है और हर खिलाड़ी को हमेशा मौका देना संभव नहीं हो पाता. उन्होंने कहा कि अक्षदीप को रणजी में पर्याप्त मौके दिए गए थे, लेकिन प्रदर्शन की सीमाओं के कारण आगे का रास्ता कठिन हो गया था.

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