यूपीसीए की नई टीम, निधिपति सिंहानिया अध्यक्ष, प्रेम मनोहर सचिव

कानपुर: उप्र के खिलाड़ियों का चयन करने वाले उप्र क्रिकेट एसोसिशएन (यूपीसीए) के पदाधिकारियों की नई टीम फाइनल हो गई है. अध्यक्ष के पद पर निधिपति सिंहानिया व सचिव के पद पर प्रेम मनोहर गुप्ता को चुना गया है. हालांकि, इसकी औपचारिक घोषणा गुरुवार दोपहर को यूपीसीए की वार्षिक आमसभा के बाद की जाएगी.





वार्षिक आमसभा में बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला भी मौजूद रहेंगे. उपाध्यक्ष पद पर गाजियाबाद से राकेश मिश्रा अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे. एजीएम में सीनियर, जूनियर व महिला चयन समिति के साथ ही क्रिकेट डेवलपमेंट, मीडिया, एडवाइजरी कमेटी, मार्केटिंग, पिच एंड ग्राउंड, इंटरनेशनल मैच आर्गेनाइजिंग, अंपायर आदि के नामों की भी घोषणा की जाएगी.





निधिपति को दोबारा मौका: एजीएम में मुख्य पांच पदों पर सिर्फ अध्यक्ष पद पर निधिपति सिंहानिया को दोबारा मौका दिया गया है जबकि शेष पदों पर नए नाम घोषित किए जाएंगे. इनमें संयुक्त सचिव पद पर उमर मुस्तफा हसन व कोषाध्यक्ष पर सचिन आनंद शुक्ला के नाम की घोषणा होगी. इनके अलावा गर्वनिंग काउंसिल के दो पदों पर कानपुर से डा.संजय कपूर व गाजीपुर से संजीव कुमार सिंह को चुना गया है.







एपेक्स कमेटी के लिए इन 11 नामों पर भी लगेगी मुहर: उप्र क्रिकेट एसोसिएशन की नई टीम के साथ ही एजीएम में एपेक्स कमेटी के 11 नामों की भी घोषणा होगी. इनमें सिद्दार्थ सिंह, सुनील जोशान, करन पाल सिंह, लक्ष्य राज त्यागी, सिद्धार्थ प्रसाद, मनीष चौहान, सुरेंद्र पाल सिंह, लतीफ उर रहमान, सक्षण मिश्रा समेत अन्य नाम शामिल हैं.







ग्रीनपार्क के सुंदरीकरण पर भी चर्चा: शहर के ऐतिहासिक ग्रीनपार्क स्टेडियम की सूरत बदलने के मामले पर भी यूपीसीए की वार्षिक आम सभा में सदस्य चर्चा करेंगे. कुछ दिनों पहले ही ग्रीनपार्क स्टेडियम में दर्शक क्षमता बढ़ाए जाने, ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर करने समेत अन्य मामलों पर यूपीसीए की ओर से करीब 500 करोड़ रुपए का प्रस्ताव उप्र सरकार को भेजा जा चुका है.

