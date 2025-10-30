ETV Bharat / state

यूपीसीए की नई टीम, निधिपति सिंहानिया अध्यक्ष, प्रेम मनोहर सचिव

उप्र क्रिकेट एसोसिएशन की वार्षिक आमसभा में आज होगी घोषणा, बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला भी मौजूद रहेंगे.

up cricket association upca new president nidhipat singhania secretary prem manohar.
यूपीसीए क्रिकेट एसोसिएशन. (etv bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 30, 2025 at 10:11 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर: उप्र के खिलाड़ियों का चयन करने वाले उप्र क्रिकेट एसोसिशएन (यूपीसीए) के पदाधिकारियों की नई टीम फाइनल हो गई है. अध्यक्ष के पद पर निधिपति सिंहानिया व सचिव के पद पर प्रेम मनोहर गुप्ता को चुना गया है. हालांकि, इसकी औपचारिक घोषणा गुरुवार दोपहर को यूपीसीए की वार्षिक आमसभा के बाद की जाएगी.


वार्षिक आमसभा में बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला भी मौजूद रहेंगे. उपाध्यक्ष पद पर गाजियाबाद से राकेश मिश्रा अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे. एजीएम में सीनियर, जूनियर व महिला चयन समिति के साथ ही क्रिकेट डेवलपमेंट, मीडिया, एडवाइजरी कमेटी, मार्केटिंग, पिच एंड ग्राउंड, इंटरनेशनल मैच आर्गेनाइजिंग, अंपायर आदि के नामों की भी घोषणा की जाएगी.


निधिपति को दोबारा मौका: एजीएम में मुख्य पांच पदों पर सिर्फ अध्यक्ष पद पर निधिपति सिंहानिया को दोबारा मौका दिया गया है जबकि शेष पदों पर नए नाम घोषित किए जाएंगे. इनमें संयुक्त सचिव पद पर उमर मुस्तफा हसन व कोषाध्यक्ष पर सचिन आनंद शुक्ला के नाम की घोषणा होगी. इनके अलावा गर्वनिंग काउंसिल के दो पदों पर कानपुर से डा.संजय कपूर व गाजीपुर से संजीव कुमार सिंह को चुना गया है.



एपेक्स कमेटी के लिए इन 11 नामों पर भी लगेगी मुहर: उप्र क्रिकेट एसोसिएशन की नई टीम के साथ ही एजीएम में एपेक्स कमेटी के 11 नामों की भी घोषणा होगी. इनमें सिद्दार्थ सिंह, सुनील जोशान, करन पाल सिंह, लक्ष्य राज त्यागी, सिद्धार्थ प्रसाद, मनीष चौहान, सुरेंद्र पाल सिंह, लतीफ उर रहमान, सक्षण मिश्रा समेत अन्य नाम शामिल हैं.



ग्रीनपार्क के सुंदरीकरण पर भी चर्चा: शहर के ऐतिहासिक ग्रीनपार्क स्टेडियम की सूरत बदलने के मामले पर भी यूपीसीए की वार्षिक आम सभा में सदस्य चर्चा करेंगे. कुछ दिनों पहले ही ग्रीनपार्क स्टेडियम में दर्शक क्षमता बढ़ाए जाने, ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर करने समेत अन्य मामलों पर यूपीसीए की ओर से करीब 500 करोड़ रुपए का प्रस्ताव उप्र सरकार को भेजा जा चुका है.

ये भी पढ़ेंः यूपी में गन्ने का मूल्य 30 रुपए बढ़ा; 46 लाख किसानों को सीएम योगी ने दिया बड़ा तोहफा, 3 हजार करोड़ का होगा फायदा

TAGGED:

UPCA NEW PRESIDENT NIDHIPAT
NIDHIPAT SINGHANIA
यूपीसीए के नए पदाधिकारी
यूपीसीए
UP CRICKET ASSOCIATION ELECTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.