यूपी की कोर्ट के बड़े फैसले, बच्चे से कुकर्म के दोषी को आजीवन कैद, रेप के दोषी को 10 साल कारावास की सजा

लखनऊ/मुजफ्फरनगर/वाराणसी: यूपी की कोर्ट ने कुकर्म और रेप से संबंधित मामलों की सुनवाई करते हुए अहम आदेश दिए हैं. दोषियों को सजा सुनाने के साथ ही कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया है. वहीं, रेप के एक मामले में कोर्ट ने आरोपी को जिरह का मौका दिया गया है.







लखनऊ में कुकर्म के दोषी को आजीवन कैद: 13 मार्च 2024 को चिनहट क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने 5 वर्षीय पुत्र के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इस मामले में पुलिस ने अमरजीत निषाद उर्फ भज्जू को गिरफ्तार किया था. जांच में पता चला था कि भज्जू ने बच्चे के साथ कुकर्म किया था. इसके बाद उसकी हत्या कर शव नदी में फेंक दिया था. कोर्ट ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर गुरुवार को दोषी भज्जू को आजीवन कारावास तथा 85,000 के अर्थदंड की कठोर सज़ा सुनाई.

मुजफ्फरनगर में रेप के दोषी को 10 वर्ष कैद, जुर्माना: मुजफ्फरनगर में 22 सिंतबर 2020 को एक व्यक्ति ने पुलिस से शिकायत की थी कि उसकी नाबालिग बहन से आरोपी इमरान ने रेप किया. यह भी बताया कि आरोपी उसकी पत्नी का फूफा है. उसकी शिकायत पर पुलिस ने तलाश शुरू की. आरोपी ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया. इस मामले की कोर्ट ने सुनवाई की. गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने इमरान को दोषी पाया. इस मामले में पॉक्सो के दोषी इमरान को 10 वर्ष की सजा और 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा कोर्ट ने सुनाई.