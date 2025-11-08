यूपी की कोर्ट के बड़े फैसले, बच्चे से कुकर्म के दोषी को आजीवन कैद, रेप के दोषी को 10 साल कारावास की सजा
लखनऊ, मुजफ्फरनगर और वाराणसी की कोर्ट ने संबंधित मामलों की सुनवाई कर दिया आदेश.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 8, 2025 at 7:48 AM IST
लखनऊ/मुजफ्फरनगर/वाराणसी: यूपी की कोर्ट ने कुकर्म और रेप से संबंधित मामलों की सुनवाई करते हुए अहम आदेश दिए हैं. दोषियों को सजा सुनाने के साथ ही कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया है. वहीं, रेप के एक मामले में कोर्ट ने आरोपी को जिरह का मौका दिया गया है.
लखनऊ में कुकर्म के दोषी को आजीवन कैद: 13 मार्च 2024 को चिनहट क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने 5 वर्षीय पुत्र के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इस मामले में पुलिस ने अमरजीत निषाद उर्फ भज्जू को गिरफ्तार किया था. जांच में पता चला था कि भज्जू ने बच्चे के साथ कुकर्म किया था. इसके बाद उसकी हत्या कर शव नदी में फेंक दिया था. कोर्ट ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर गुरुवार को दोषी भज्जू को आजीवन कारावास तथा 85,000 के अर्थदंड की कठोर सज़ा सुनाई.
मुजफ्फरनगर में रेप के दोषी को 10 वर्ष कैद, जुर्माना: मुजफ्फरनगर में 22 सिंतबर 2020 को एक व्यक्ति ने पुलिस से शिकायत की थी कि उसकी नाबालिग बहन से आरोपी इमरान ने रेप किया. यह भी बताया कि आरोपी उसकी पत्नी का फूफा है. उसकी शिकायत पर पुलिस ने तलाश शुरू की. आरोपी ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया. इस मामले की कोर्ट ने सुनवाई की. गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने इमरान को दोषी पाया. इस मामले में पॉक्सो के दोषी इमरान को 10 वर्ष की सजा और 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा कोर्ट ने सुनाई.
आईआईटी बीएचयू छात्रा से रेप के आरोपी को जिरह का मौका: वाराणसी फास्टट्रैक कोर्ट (प्रथम) कुलदीप सिंह की अदालत में शुक्रवार को बीएचयू आईआईटी की छात्रा संग गैंगरेप के मामले में एक अन्य आरोपी आनंद चौहान की ओर से जिरह नहीं शुरू हो सकी. कोर्ट ने अंतिम अवसर देते हुए दस नवंबर को जिरह की डेट तय की है. कोर्ट में घटना के समय पीड़िता के साथ रहे साथी छात्र से जिरह होनी है. दो आरोपी कुणाल पांडेय और सक्षम पटेल की ओर से अधिवक्ता अजय सिंह ने 06 नवंबर को ही जिरह पूर्ण कर ली थी. एक अन्य आरोपी आनंद चौहान के तरफ से जिरह अभी बाकी है. आरोपी की ओर से कोर्ट में स्थगन प्रार्थना पत्र दिया गया. अधिवक्ता अजय के मुताबिक बीएचयू परिसर में दो नवंबर 2023 की रात में आईआईटी की छात्रा के साथ मोटरसाइकिल सवार तीन आरोपितों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था. इस मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही है.
