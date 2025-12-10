ETV Bharat / state

यूपी में शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी फिर हुई अनिवार्य; योगी सरकार ने जारी किया आदेश

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के परिषदीय शिक्षकों और सरकार में एक बार फिर तकरार बढ़ सकती है. इसका कारण है स्कूलों में ऑनलाइन हाजिरी के लिए जारी किया गया शासनदेश. दरअसल, अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने स्कूल शिक्षा निदेशक के नाम से एक आदेश जारी किया है, जिसमें परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों को ऑनलाइन हाजिरी हरहाल में लगाने का उल्लेख किया गया है.

इसके बाद अब फिर से शिक्षक इसके विरोध की तैयारी कर सकते हैं. इससे पहले भी सरकार की तरफ से स्कूलों में ऑनलाइन हाजिरी लगाने के लिए आदेश जारी किया गया था, जिसका जबरदस्त विरोध हुआ था. फिर सरकार को फैसला वापस लेना पड़ा था और एक कमेटी गठित की गई थी. अब एक बार फिर हाजिरी दर्ज करने के लिए शिक्षकों को एक घंटे की मोहलत दिए जाने का निर्णय लिया जा रहा है, लेकिन हाजिरी ऑनलाइन ही लगेगी.

अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा की तरफ से स्कूल शिक्षा निदेशक के नाम से जो आदेश जारी किया गया है, उसमें परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों को ऑनलाइन हाजिरी लगाने के लिए एक घंटे की छूट दी गई है. जिन विद्यालयों में नेटवर्क की समस्या होगी वहां समय पर उपस्थिति दर्ज करने वाले शिक्षकों की ऑफलाइन उपस्थित अनिवार्य होगी. जो बाद में नेटवर्क आने पर ऑटोमेटिक ऑनलाइन डिजिटल सिस्टम से सिंक हो जाएगी.

यानी यह तय है कि समय पर स्कूल पहुंचना ही होगा. हाजिरी ऑफलाइन लगे तो भी उसे ऑनलाइन अपडेट कर लिया जाएगा. अपर मुख्य सचिव की तरफ से जारी आदेश के बाद अब जल्द ही स्कूल शिक्षा निदेशक इसे लागू करने की तारीख का एलान करेंगे.