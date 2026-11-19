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पदोन्नति की आस में यूपी के परिषदीय शिक्षक, जानें कहां फंसा है पेंच

वर्षों से पदोन्नति का इंतज़ार कर रहे बेसिक शिक्षा के शिक्षक-शिक्षिकाएं. ( ईटीवी भारत )

बाराबंकी: उत्तर प्रदेश में परिषदीय शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया शुरू करने के लिए कई बार आदेश हुए, लेकिन पिछले 11 वर्षों से आज तक शिक्षकों की पदोन्नति नहीं हो सकी. कोर्ट की सख्ती पर किसी तरह यह प्रक्रिया शुरू तो हुई, लेकिन 7 नवंबर की समय सीमा बीतने के बाद भी अभी तक अंतिम वरिष्ठता सूची तक नही तैयार हो सकी. आखिर क्या है इस देरी की वज़ह... देखिए हमारी इस ख़ास रिपोर्ट में...

बीते 11 वर्षों से पदोन्नति का इंतज़ार कर रहे बेसिक शिक्षा के शिक्षक और शिक्षिकाओं के चेहरों पर बीते सितम्बर माह में उस वक्त चमक जाग गई थी, जब उन्हें पता चला कि पदोन्नति किये जाने के निर्देश हुए हैं. हालांकि तमाम शिक्षक तो पदोन्नति की उम्मीद लिए रिटायर भी हो गए.

पदोन्नति की आस में यूपी के परिषदीय शिक्षक. (ETV Bharat) राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश के जिलाध्यक्ष सुनील कुमार वर्मा का मानना है कि कई बार पदोन्नति प्रक्रिया शुरू करने के आदेश हुए, कभी ये प्रक्रिया कोर्ट मैटर के चलते अटक गई. कभी कुछ दूसरे मुद्दे सामने आ गए. सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने सभी जिलों के बीएसए को शिक्षकों की वरिष्ठता सूची बनाकर 7 नवम्बर तक पदोन्नति फाइनल किये जाने के निर्देश दिए थे, लेकिन हैरानी की बात यह कि पदोन्नति किया जाना तो दूर अभी तक वरिष्ठता सूची ही तैयार नही हो सकी है. 11 वर्षों से पदोन्नति का इंतज़ार कर रहे बेसिक शिक्षा के शिक्षक और शिक्षिकाएं. (ईटीवी भारत) बाराबंकी की बात करें तो एक बार वरिष्ठता सूची बनी, शिक्षकों से आपत्तियां मांगी गईं. तकरीबन 800 आपत्तियां आईं. उनका निस्तारण कर अनंतिम सूची जारी हुई. फिर उस सूची को कैंसिल कर दिया गया. फिर दोबारा वरिष्ठता सूची बनी, फिर शिक्षकों ने आपत्तियां दीं. अब शिक्षकों को इन्तज़ार है फाइनल सूची जारी होने का. 11 वर्षों से पदोन्नति का इंतज़ार कर रहे बेसिक शिक्षा के शिक्षक और शिक्षिकाएं. (ईटीवी भारत) अभी तक पदोन्नति न हो पाने के पीछे शिक्षक सीधे-सीधे नीतियों में स्पष्टता न होना मानते हैं. पदोन्नति को लेकर हो रही देरी की वज़ह की जब ईटीवी भारत ने पड़ताल शुरू की और इस बाबत बीएसए से बात की. आप भी जानिए. क्या होती है शिक्षकों की पदोन्नति उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की शिक्षक सेवा नियमावली 1981 के तहत, परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक अथवा उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर पदोन्नति दी जाती है. 11 वर्षों से पदोन्नति का इंतज़ार कर रहे बेसिक शिक्षा के शिक्षक और शिक्षिकाएं. (ईटीवी भारत) इसी तरह प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति का अवसर मिलता है. वर्षों से पदोन्नति का इंतज़ार कर रहे बेसिक शिक्षा के शिक्षक और शिक्षिकाएं. (ईटीवी भारत) शिक्षकों की पदोन्नति की प्रक्रिया में विद्यालयों में स्वीकृत प्रधानाध्यापक पद भी महत्वपूर्ण हैं. शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी आरटीई के तहत प्राथमिक परिषदीय विद्यालयों में 150 विद्यार्थियों पर प्रधानाध्यापक का पद स्वीकृत किया गया है. वहीं, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100 विद्यार्थियों पर प्रधानाध्यापक का पद स्वीकृत है. 11 वर्षों से पदोन्नति का इंतज़ार कर रहे बेसिक शिक्षा के शिक्षक और शिक्षिकाएं. (ईटीवी भारत) क्या हैं नियम उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की शिक्षक सेवा नियमावली 1981 के नियम 5 और नियम 8 के अनुसार पदोन्नति के लिए पद के हिसाब से न्यूनतम अनुभव अलग-अलग है. प्राथमिक परिषदीय के सहायक अध्यापक (प्राथमिक) से प्रधानाध्यापक (प्राथमिक) बनने के लिए 5 वर्ष का समय है. वर्षों से पदोन्नति का इंतज़ार कर रहे बेसिक शिक्षा के शिक्षक और शिक्षिकाएं. (ईटीवी भारत)