पदोन्नति की आस में यूपी के परिषदीय शिक्षक, जानें कहां फंसा है पेंच
यूपी में परिषदीय शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया पर अनिल कुमार पाण्डेय के संपादन में संवाददाता अलीम शेख की स्पेशल रिपोर्ट....
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 3:19 PM IST
बाराबंकी: उत्तर प्रदेश में परिषदीय शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया शुरू करने के लिए कई बार आदेश हुए, लेकिन पिछले 11 वर्षों से आज तक शिक्षकों की पदोन्नति नहीं हो सकी. कोर्ट की सख्ती पर किसी तरह यह प्रक्रिया शुरू तो हुई, लेकिन 7 नवंबर की समय सीमा बीतने के बाद भी अभी तक अंतिम वरिष्ठता सूची तक नही तैयार हो सकी. आखिर क्या है इस देरी की वज़ह... देखिए हमारी इस ख़ास रिपोर्ट में...
बीते 11 वर्षों से पदोन्नति का इंतज़ार कर रहे बेसिक शिक्षा के शिक्षक और शिक्षिकाओं के चेहरों पर बीते सितम्बर माह में उस वक्त चमक जाग गई थी, जब उन्हें पता चला कि पदोन्नति किये जाने के निर्देश हुए हैं. हालांकि तमाम शिक्षक तो पदोन्नति की उम्मीद लिए रिटायर भी हो गए.
राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश के जिलाध्यक्ष सुनील कुमार वर्मा का मानना है कि कई बार पदोन्नति प्रक्रिया शुरू करने के आदेश हुए, कभी ये प्रक्रिया कोर्ट मैटर के चलते अटक गई. कभी कुछ दूसरे मुद्दे सामने आ गए.
सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने सभी जिलों के बीएसए को शिक्षकों की वरिष्ठता सूची बनाकर 7 नवम्बर तक पदोन्नति फाइनल किये जाने के निर्देश दिए थे, लेकिन हैरानी की बात यह कि पदोन्नति किया जाना तो दूर अभी तक वरिष्ठता सूची ही तैयार नही हो सकी है.
बाराबंकी की बात करें तो एक बार वरिष्ठता सूची बनी, शिक्षकों से आपत्तियां मांगी गईं. तकरीबन 800 आपत्तियां आईं. उनका निस्तारण कर अनंतिम सूची जारी हुई. फिर उस सूची को कैंसिल कर दिया गया. फिर दोबारा वरिष्ठता सूची बनी, फिर शिक्षकों ने आपत्तियां दीं. अब शिक्षकों को इन्तज़ार है फाइनल सूची जारी होने का.
अभी तक पदोन्नति न हो पाने के पीछे शिक्षक सीधे-सीधे नीतियों में स्पष्टता न होना मानते हैं. पदोन्नति को लेकर हो रही देरी की वज़ह की जब ईटीवी भारत ने पड़ताल शुरू की और इस बाबत बीएसए से बात की. आप भी जानिए.
क्या होती है शिक्षकों की पदोन्नति
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की शिक्षक सेवा नियमावली 1981 के तहत, परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक अथवा उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर पदोन्नति दी जाती है.
इसी तरह प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति का अवसर मिलता है.
शिक्षकों की पदोन्नति की प्रक्रिया में विद्यालयों में स्वीकृत प्रधानाध्यापक पद भी महत्वपूर्ण हैं. शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी आरटीई के तहत प्राथमिक परिषदीय विद्यालयों में 150 विद्यार्थियों पर प्रधानाध्यापक का पद स्वीकृत किया गया है. वहीं, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100 विद्यार्थियों पर प्रधानाध्यापक का पद स्वीकृत है.
क्या हैं नियम
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की शिक्षक सेवा नियमावली 1981 के नियम 5 और नियम 8 के अनुसार पदोन्नति के लिए पद के हिसाब से न्यूनतम अनुभव अलग-अलग है. प्राथमिक परिषदीय के सहायक अध्यापक (प्राथमिक) से प्रधानाध्यापक (प्राथमिक) बनने के लिए 5 वर्ष का समय है.
सहायक अध्यापक (प्राथमिक) से सहायक अध्यापक (उच्च प्राथमिक) के लिए भी 5 वर्ष. प्रधानाध्यापक (प्राथमिक) से प्रधानाध्यापक (उच्च प्राथमिक) के लिए 3 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए. वहीं, सहायक अध्यापक (उच्च प्राथमिक) से प्रधानाध्यापक (उच्च प्राथमिक) के लिए तीन साल का अनुभव चाहिए.
जान लें कि अब पदोन्नति के लिए टीईटी को अनिवार्य किया गया है. यानी प्राथमिक सहायक अध्यापक जिन्होंने प्राथमिक स्तर का टीइटी पास किया है, उन्हें अब प्राथमिक में प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति दी जाएगी.
क्यों हुई प्रोन्नति में देरी
राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ,उत्तर प्रदेश के जिला महामंत्री संतोष कुमार वर्मा बताते हैं कि साल 2009 में जब शिक्षा का अधिकार बना और साल 2010 में पूरे देश मे लागू हुआ तो, उस वक्त विद्यालय के मान और मानक तय किये गए थे.
उसमें यह था कि प्राथमिक विद्यालयों में 30 बच्चों पर एक अध्यापक रहेगा और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 35 बच्चों पर एक अध्यापक रहेगा. उसमें यह भी था कि जिस विद्यालय में 150 बच्चे हो जाएंगे, उसमे 5 अध्यापक और एक प्रधान अध्यापक रहेगा.
उसी तरह उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जब 100 बच्चे हो जाएंगे तो, एक प्रधान अध्यापक रहेगा. लेकिन इसको स्पष्ट नहीं किया गया कि 100 या 150 बच्चों से कम हो गए तो, प्रधान अध्यापक रहेगा या नहीं.
शिक्षकों का कहना है कि उच्चाधिकारियों ने इसकी कहीं व्याख्या नही की. यानी 150 बच्चों पर 05 अध्यापक रहेंगे और एक प्रधानाध्यापक रहेगा. अब ऐसे में जो विद्यालय में हेड का काम कर रहे थे, वे शिक्षक कोर्ट चले गए.
कोर्ट में इन शिक्षकों ने अपनी बात रखी कि अगर उन्हें प्रधानाध्यापक पद का वेतन नहीं दिया जाएगा तो, वे प्रधानाध्यापक नहीं रहेंगे और बतौर सहायक अध्यापक अपनी सेवाएं देंगे. कोर्ट को इनकी मांग जेन्युइन लगी और आदेश कर दिया कि इन्हें प्रधानाध्यापक का वेतन दिया जाए. यह मैटर काफी दिनों तक चला.आखिरकार सरकार को लगा कि उसे वेतन देना ही पड़ेगा तो सरकार ने पदोन्नति का फैसला लिया.
ये हाल केवल बाराबंकी जिले का नहीं है. सूबे के तकरीबन सभी जिलों का हाल कुछ ऐसा ही है. बहरहाल देखना ये होगा कि पिछले 10 वर्षों से पदोन्नति की उम्मीद लगाए शिक्षकों को आखिर कब तक पदोन्नति मिलने का इंतजार करना होगा.
(नोट- परिषदीय शिक्षकों पर लिखी ये रिपोर्ट आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करना न भूलें.)
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