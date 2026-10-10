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देश के खाद्यान्न उत्पादन में यूपी का योगदान 21 फीसदी; दूध, गन्ना और गेहूं प्रोडक्शन में टाप पर

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लखनऊ: वर्ष 2017 के बाद प्रदेश के कृषि क्षेत्र में आए बदलाव के चलते देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में यूपी 21 प्रतिशत योगदान दे रहा है, जबकि कृषि विकास दर 8 प्रतिशत से बढ़कर 18 प्रतिशत पहुंच गई है. इसके साथ ही दुग्ध, गन्ना, गेहूं आदि के उत्पादन में यूपी देश में प्रथम स्थान पर है.

शनिवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अन्नदाता किसान को प्रदेश की अर्थव्यवस्था की ताकत और समृद्धि का आधार बताया है.

देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में यूपी का 21 प्रतिशत योगदान. (ETV Bharat) उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 से पहले जो अन्नदाता किसान कर्ज, बदहाली व लाचारी में डूबा रहता था और बिचौलियों के चक्कर लगाने को मजबूर था, आज वही अन्नदाता किसान कर्ज से मुक्त होकर उन्नत बीज, सिंचाई, और डीबीटी के माध्यम से एमएसपी एवं पीएम सम्मान निधि का लाभ ले रहा है. 2017 से 2026 तक 519 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद