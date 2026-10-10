देश के खाद्यान्न उत्पादन में यूपी का योगदान 21 फीसदी; दूध, गन्ना और गेहूं प्रोडक्शन में टाप पर
खाद्यान्न उत्पादन में यूपी इक्कीस प्रतिशत योगदान दे रहा है, जबकि कृषि विकास दर 8 प्रतिशत से बढ़कर 18 प्रतिशत पहुंच गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 1:00 PM IST
लखनऊ: वर्ष 2017 के बाद प्रदेश के कृषि क्षेत्र में आए बदलाव के चलते देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में यूपी 21 प्रतिशत योगदान दे रहा है, जबकि कृषि विकास दर 8 प्रतिशत से बढ़कर 18 प्रतिशत पहुंच गई है. इसके साथ ही दुग्ध, गन्ना, गेहूं आदि के उत्पादन में यूपी देश में प्रथम स्थान पर है.
शनिवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अन्नदाता किसान को प्रदेश की अर्थव्यवस्था की ताकत और समृद्धि का आधार बताया है.
उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 से पहले जो अन्नदाता किसान कर्ज, बदहाली व लाचारी में डूबा रहता था और बिचौलियों के चक्कर लगाने को मजबूर था, आज वही अन्नदाता किसान कर्ज से मुक्त होकर उन्नत बीज, सिंचाई, और डीबीटी के माध्यम से एमएसपी एवं पीएम सम्मान निधि का लाभ ले रहा है.
2017 से 2026 तक 519 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान की उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करते हुए वर्ष 2017 से मार्च 2026 के बीच प्रदेश में 80 लाख से अधिक किसानों से 519 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की गई है. इसके एवज़ में 1,03,833 करोड़ से अधिक का सीधा भुगतान किया गया है. इस बार भी धान के समर्थन मूल्य में 71 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है.
किसान की खुशहाली हमारी प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने डबल इंजन सरकार के लिए अन्नदाता किसान को प्रदेश की अर्थव्यवस्था की ताक़त और समृद्धि का आधार बताया है. उन्होंने कहा कि अन्नदाता किसान के अधिकार की रक्षा और उसकी खुशहाली हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है.