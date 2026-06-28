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GST कलेक्शन में उत्तर प्रदेश रच रहा कीर्तिमान; कारोबार-निवेश की रफ्तार, यह हैं बड़े फैक्टर

बढ़ता राजस्व आधारभूत ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार सृजन से जुड़ी योजनाओं में अधिक निवेश का कारण बनता है.

GST कलेक्शन में उत्तर प्रदेश रच रहा कीर्तिमान.
GST कलेक्शन में उत्तर प्रदेश रच रहा कीर्तिमान. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 28, 2026 at 12:22 PM IST

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लखनऊ: मई-2026 में देश भर में वस्तु एवं सेवा कर (GST) कलेक्शन की रफ्तार धीमी पड़ने के बीच उत्तर प्रदेश ने एक बार फिर अपनी आर्थिक मजबूती का शानदारी प्रदर्शन किया है. राष्ट्रीय स्तर पर GST संग्रह वृद्धि दर में 3 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई है. वहीं, उत्तर प्रदेश ने 13 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज कराई है. यूपी लगातार GST कलेक्शन में बेहतर पदर्शन कर रहा है. ऐसे में ETV भारत ने उत्तर प्रदेश में GST ग्रोथ को लेकर एक्सपर्ट से बात की.

लखनऊ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग के प्रोफेसर हिलाल अहमद ने बताया कि मई-2026 में देश का कुल GST संग्रह की ग्रोथ तीन प्रतिशत तक घटी है. वहीं, यूपी की बात करें तो मई में यूपी में 13 फीसदी की उछाल दर्जी की गई है. यह दर्शाता है कि यूपी आर्थिक मोर्चे पर मजबूती से अपने पैर जमा चुका है और निरंतर आगे बढ़ रहा है. हिलाल अहमद ने बताया कि मई में राष्ट्रीय स्तर पर GST कलेक्शन में सुस्ती देखने को मिली है.

कई राज्यों से आगे यूपी: वहीं, दूसरी ओर इस चुनौतीपूर्ण माहौल में जहां दुनिया युद्ध के समीकरण से घिरा है, वहीं उत्तर प्रदेश ने अपने आप को न सिर्फ स्थाई रखा है, बल्कि आगे बढ़ रहा है. प्रदेश में मई-2026 में कुल GST संग्रह 8728 करोड़ रुपए हुआ है, जो पिछले वर्ष मई के मुकाबले 13 प्रतिशत से अधिक है.

अगर अन्य राज्यों की बात करें तो तमिलनाडु में 15% राजस्थान में 11% और बिहार जैसे राज्य में 7% गिरावट दर्ज की गई है. वहीं, महाराष्ट्र में GST कलेक्शन की वृद्धि हुई है. कर्नाटक और गुजरात में GST कलेक्शन में मात्र 1 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई है.

ETV भारत ने उत्तर प्रदेश में GST ग्रोथ को लेकर एक्सपर्ट से बात की. (Video Credit: ETV Bharat)

सबसे ज्यादा कलेक्शन: देश के बड़े राज्य GST कलेक्शन के मामले में या तो स्थिर है या फिर कमजोर हुए हैं. वहीं, उत्तर प्रदेश ने अपनी स्थिति को मजबूत किया है. उत्तर प्रदेश में SGST, CGST, IGST मिलकर कुल कलेक्शन 8728 करोड़ रुपए हुआ है. 2026 में SGST कलेक्शन की बात करें तो 3070 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ है, जो पिछले वर्ष-2025 की अपेक्षा 7 फीसदी ज्यादा है.

इकोनॉमिक्स के अध्यापक कन्हैया पांडे ने बताया कि कन्हैया पांडेय ने बताया कि GST बहुत बड़ा टैक्स रिफॉर्म था, जिसे 2017 में लागू किया गया था. यह बात सही है कि अभी के जो लेटेस्ट आंकड़े हैं, उनमें सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कलेक्ट की गई GST में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है.

क्या है अधिक GST कलेक्शन का कारण: उत्तर प्रदेश में बेहतर GST कलेक्शन हुआ है. असल में यूपी में GST कलेक्शन के लिए सारे प्लेटफार्म को डिजिटल कर दिया गया है. विभाग एआई टूल्स की मदद ले रहा है, जिसके चलते GST चोरी कर पाना अब लगभग असंभव जैसा हो गया है.

डिजिटलाइजेशन के बाद और एआई टूल्स की मदद से GST चोरी को काफी हद तक रोक दिया गया है. इससे भ्रष्टाचार भी कम हुआ है. इन्हीं प्रयासों का नतीजा है, जो GST कलेक्शन में देखने को मिल रहा है.

उत्तर प्रदेश में GST कलेक्शन का दूसरा बड़ा कारण है कि देश का सबसे ज्यादा GST रजिस्ट्रेशन मतलब कि GST फर्म रजिस्ट्रेशन करने वाला राज्य होना. उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर व्यापार हो रहा है, जिसके तहत GST रजिस्ट्रेशन हो रहा है.

GST रजिस्ट्रेशन नंबर अधिक होने की वजह से कलेक्शन भी अधिक हो रहा है. यूपी में लगातार MSME रजिस्टर्ड हो रहे हैं. यूपी में 94 लाख से अधिक MSME रजिस्टर्ड हैं.

इकोनॉमिक्स के जानकार हिलाल अहमद ने बताया कि इसमें कोई शक नहीं है कि यूपी में जिस तरीके से GST कलेक्शन हुआ है, वह अपने आप में पिछले सालों से काफी अच्छा है. राष्ट्रीय स्तर पर कलेक्शन से भी ज्यादा यूपी का औसतन कलेक्शन है.

GST कलेक्शन के बढ़ने के पीछे कारण बताते हुए हिलाल अहमद ने बताया कि GST कलेक्शन इकोनॉमिक्स की स्थिति तो नहीं बताता लेकिन इससे हालातो का अंदाजा जरूर लग जाता है. पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में महंगाई बढ़ी है, इसकी वजह से भी GST का कलेक्शन बढ़ा है.

असल में जब सामान की कीमत बढ़ती हैं तो उसी कीमत पर GST लगता है. जब कीमतें बढ़ी होती हैं, तो GST भी अधिक बढ़कर मिलता है. लिहाजा महंगाई बढ़ने के कारण से भी GST बढ़ी हुई आती है. उत्तर प्रदेश की पापुलेशन भी एक कारण है, जिसकी वजह से बढ़ा हुआ GST कलेक्शन दिख रहा है.

जब पापुलेशन ज्यादा होगी तो डिमांड बढ़ती है. डिमांड बढ़ने के साथ सप्लाई होती है और सप्लाई बढ़ाने के साथ टैक्स बढ़ते हैं. जब किसी भी राज्य की जनता के पास बाइंग कैपेसिटी यानी कि क्रय क्षमता बढ़ती है, तो वह सामान अधिक खरीदते हैं.

जब सामान अधिक खराया खरीदा जाता है तो इस पर GST का भुगतान होता है. लिहाजा, जब अर्थव्यवस्था के तहत लोगों की क्रय करने की क्षमता बढ़ती है, उसका भी सीधा असर कर कलेक्शन पर पड़ता है.

यूपी में लोगों की क्रय क्षमता बढ़ी है, लिहाजा GST भी बढ़ रहा है. ऐसा नहीं है कि यूपी में बहुत इन्वेस्टमेंट हुए हैं या कोई बहुत फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट हुए हैं. इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले कुछ समय में उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया है.

नेशनल हाईवे बनाए गए हैं. जब इस तरह इन्वेस्टमेंट होते हैं तो परचेस बढ़ता है. स्टेट में इसका असर टैक्स पर भी पड़ता है. उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर जो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, इसकी वजह से भी GST कलेक्शन बढ़ा है. GST कलेक्शन को लेकर सरकार ने जो व्यवस्था की है, उसकी सराहना करनी होगी.

व्यापारिक माहौल में आया बदलाव: एक्सपर्ट कार्तियकेय सिंह ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश में व्यापार करने की प्रक्रिया सरल हुई है. ऑनलाइन पंजीकरण, ई-वे बिल प्रणाली, डिजिटल भुगतान और विभागीय प्रक्रियाओं को आसान किया गया है.

इससे यूपी में कारोबारियों का अनुपालन खर्च कम हुआ है. इसका परिणाम GST कलेक्शन में लगातार हो रही उछाल से समझा जा सकता है. राज्य सरकार द्वारा निवेश आकर्षित करने के लिए लागू की गई औद्योगिक नीतियों, एक्सप्रेसवे नेटवर्क, डिफेंस कॉरिडोर, डेटा सेंटर नीति और लॉजिस्टिक सुविधाओं ने भी आर्थिक गतिविधियों को नई गति दी है.

राष्ट्रीय औसत से कहीं आगे उत्तर प्रदेश: कार्तिकेय के अनुसार यदि किसी राज्य की GST कलेक्शन दर राष्ट्रीय औसत से कई गुना अधिक होती है तो केवल GST कलेक्शन में सुधार का संकेत नहीं बल्कि यह व्यापक आर्थिक विस्तार का प्रमाण माना जाता है. उत्तर प्रदेश का 13 प्रतिशत वृद्धि दर हासिल करना इस बात को ओर इशारा करता है कि यूपी में उत्पादन, उपभोग और व्यापारिक लेन-देन लगातार बेहतर हुआ है.

अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को मजबूती: कार्तिकेय ने बतया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है. GST कलेक्शन में लगातार बढ़ोतरी को इस लक्ष्य की दिशा में बेहत कदम की तहर देखा जाना चाहिए.

बढ़ता राजस्व सरकार को आधारभूत ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार सृजन से जुड़ी योजनाओं में अधिक निवेश व प्रभावी परिणाम का कारण बनता है. कार्तिकेय ने बताया कि GST कलेक्शन वृद्धि के पीछे केवल सख्त निगरानी ही नहीं बल्कि व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार भी कारण है. राज्य में नए उद्योगों की स्थापना, एमएसएमई क्षेत्र का विस्तार और उपभोक्ता मांग में वृद्धि ने कर आधार को मजबूत किया है.

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