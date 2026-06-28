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GST कलेक्शन में उत्तर प्रदेश रच रहा कीर्तिमान; कारोबार-निवेश की रफ्तार, यह हैं बड़े फैक्टर

GST कलेक्शन में उत्तर प्रदेश रच रहा कीर्तिमान. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: मई-2026 में देश भर में वस्तु एवं सेवा कर (GST) कलेक्शन की रफ्तार धीमी पड़ने के बीच उत्तर प्रदेश ने एक बार फिर अपनी आर्थिक मजबूती का शानदारी प्रदर्शन किया है. राष्ट्रीय स्तर पर GST संग्रह वृद्धि दर में 3 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई है. वहीं, उत्तर प्रदेश ने 13 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज कराई है. यूपी लगातार GST कलेक्शन में बेहतर पदर्शन कर रहा है. ऐसे में ETV भारत ने उत्तर प्रदेश में GST ग्रोथ को लेकर एक्सपर्ट से बात की. लखनऊ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग के प्रोफेसर हिलाल अहमद ने बताया कि मई-2026 में देश का कुल GST संग्रह की ग्रोथ तीन प्रतिशत तक घटी है. वहीं, यूपी की बात करें तो मई में यूपी में 13 फीसदी की उछाल दर्जी की गई है. यह दर्शाता है कि यूपी आर्थिक मोर्चे पर मजबूती से अपने पैर जमा चुका है और निरंतर आगे बढ़ रहा है. हिलाल अहमद ने बताया कि मई में राष्ट्रीय स्तर पर GST कलेक्शन में सुस्ती देखने को मिली है. कई राज्यों से आगे यूपी: वहीं, दूसरी ओर इस चुनौतीपूर्ण माहौल में जहां दुनिया युद्ध के समीकरण से घिरा है, वहीं उत्तर प्रदेश ने अपने आप को न सिर्फ स्थाई रखा है, बल्कि आगे बढ़ रहा है. प्रदेश में मई-2026 में कुल GST संग्रह 8728 करोड़ रुपए हुआ है, जो पिछले वर्ष मई के मुकाबले 13 प्रतिशत से अधिक है. अगर अन्य राज्यों की बात करें तो तमिलनाडु में 15% राजस्थान में 11% और बिहार जैसे राज्य में 7% गिरावट दर्ज की गई है. वहीं, महाराष्ट्र में GST कलेक्शन की वृद्धि हुई है. कर्नाटक और गुजरात में GST कलेक्शन में मात्र 1 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई है. ETV भारत ने उत्तर प्रदेश में GST ग्रोथ को लेकर एक्सपर्ट से बात की. (Video Credit: ETV Bharat) सबसे ज्यादा कलेक्शन: देश के बड़े राज्य GST कलेक्शन के मामले में या तो स्थिर है या फिर कमजोर हुए हैं. वहीं, उत्तर प्रदेश ने अपनी स्थिति को मजबूत किया है. उत्तर प्रदेश में SGST, CGST, IGST मिलकर कुल कलेक्शन 8728 करोड़ रुपए हुआ है. 2026 में SGST कलेक्शन की बात करें तो 3070 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ है, जो पिछले वर्ष-2025 की अपेक्षा 7 फीसदी ज्यादा है. इकोनॉमिक्स के अध्यापक कन्हैया पांडे ने बताया कि कन्हैया पांडेय ने बताया कि GST बहुत बड़ा टैक्स रिफॉर्म था, जिसे 2017 में लागू किया गया था. यह बात सही है कि अभी के जो लेटेस्ट आंकड़े हैं, उनमें सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कलेक्ट की गई GST में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है. क्या है अधिक GST कलेक्शन का कारण: उत्तर प्रदेश में बेहतर GST कलेक्शन हुआ है. असल में यूपी में GST कलेक्शन के लिए सारे प्लेटफार्म को डिजिटल कर दिया गया है. विभाग एआई टूल्स की मदद ले रहा है, जिसके चलते GST चोरी कर पाना अब लगभग असंभव जैसा हो गया है. डिजिटलाइजेशन के बाद और एआई टूल्स की मदद से GST चोरी को काफी हद तक रोक दिया गया है. इससे भ्रष्टाचार भी कम हुआ है. इन्हीं प्रयासों का नतीजा है, जो GST कलेक्शन में देखने को मिल रहा है. उत्तर प्रदेश में GST कलेक्शन का दूसरा बड़ा कारण है कि देश का सबसे ज्यादा GST रजिस्ट्रेशन मतलब कि GST फर्म रजिस्ट्रेशन करने वाला राज्य होना. उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर व्यापार हो रहा है, जिसके तहत GST रजिस्ट्रेशन हो रहा है. GST रजिस्ट्रेशन नंबर अधिक होने की वजह से कलेक्शन भी अधिक हो रहा है. यूपी में लगातार MSME रजिस्टर्ड हो रहे हैं. यूपी में 94 लाख से अधिक MSME रजिस्टर्ड हैं. इकोनॉमिक्स के जानकार हिलाल अहमद ने बताया कि इसमें कोई शक नहीं है कि यूपी में जिस तरीके से GST कलेक्शन हुआ है, वह अपने आप में पिछले सालों से काफी अच्छा है. राष्ट्रीय स्तर पर कलेक्शन से भी ज्यादा यूपी का औसतन कलेक्शन है.