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बिजली आपूर्ति में यूपी लगातार नंबर-1; महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु को पछाड़ा

पावर कारपोरेशन के चेयरमैन डॉ. आशीष कुमार गोयल ने कहा-19 जून से प्रदेश अव्वल

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन.
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 28, 2026 at 7:26 PM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश समेत देश भर के विभिन्न राज्यों में इन दिनों प्रचंड गर्मी पड़ रही है. बिजली डिमांड में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है. यूपी में बिजली आपूर्ति पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजर है. पिछले दिनों उन्होंने ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों की जमकर क्लास ली थी, जिसका परिणाम ये हुआ कि यूपी की बेपटरी बिजली आपूर्ति व्यवस्था पटरी पर आ गई है. वर्तमान में स्थिति यह है कि बिजली आपूर्ति के मामले में उत्तर प्रदेश ने देश के कई राज्यों के पीछे छोड़ते हुए नंबर वन का तमगा हासिल किया है. ये कहना है उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के चेयरमैन डॉ. आशीष कुमार गोयल का.

भीषण गर्मी, बढ़ती बिजली मांग और प्राकृतिक बाधाओं के बावजूद उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) जनता को निर्बाध बिजली आपूर्ति कर रहा है. इसे योगी सरकार की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है. उत्तर प्रदेश लगातार अपने ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए बिजली आपूर्ति के नए मानक स्थापित कर रहा है. 19 जून से उत्तर प्रदेश लगातार बिजली आपूर्ति में देश का नंबर-1 राज्य बना हुआ है.

उत्तर प्रदेश ने महाराष्ट्र, गुजरात जैसे बड़े औद्योगिक राज्यों को पीछे छोड़ दिया है. साथ ही तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों से भी आगे निकलकर अपनी क्षमता साबित की है. इस तरह बिजली मांग के मामले में यूपी ने देश के कई बड़े राज्यों को पीछे छोड़ दिया है. अगर बिजली आपूर्ति पर नजर डालें तो 27 जून को उत्तर प्रदेश में 31949 मेगावाट बिजली आपूर्ति की गई. इसी तरह 26 जून को 31,839 मेगावाट और 25 जून को 31,852 मेगावाट की आपूर्ति दर्ज की गई थी.

इतना ही नहीं, 24 जून को उत्तर प्रदेश ने नया इतिहास रचते हुए रात करीब 9:51 बजे 32,673 मेगावाट की रिकॉर्ड बिजली आपूर्ति की थी. यह अब तक की सर्वाधिक पीक डिमांड आपूर्ति थी. इसके पहले 23 जून की रात 10:26 बजे 32,405 मेगावाट बिजली आपूर्ति की गई थी. इसी तरह 22 जून को 31,841 मेगावाट, 21 जून को 32,348 मेगावाट, 20 जून को 31,549 मेगावाट और 19 जून को 30,968 मेगावाट बिजली आपूर्ति दर्ज की गई. प्रदेश के शहरों से लेकर गांव तक बिजली आपूर्ति की जा रही है. लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर और वाराणसी जैसे महानगरों में लगातार 24 घंटे बिजली आपूर्ति करने के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी 22 से 24 घंटे तक बिजली आपूर्ति का प्रयास जारी है. इससे आम जनता को बड़ी राहत मिली है.

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के चेयरमैन डॉ. आशीष कुमार गोयल ने बताया कि विद्युत आपूर्ति व्यवस्था में लगे हुए कार्मिक दिन-रात मेहनत कर रहे हैं. उच्च अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं. यूपीपीसीएल उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए कृत संकल्पित है। निदेशक वितरण ज्ञानेंद्र धर द्विवेदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने जिस तरह रिकॉर्ड स्तर पर डिमांड बिजली आपूर्ति की है, वह हमारी मजबूत विद्युत अवसंरचना, बेहतर प्रबंधन और टीमवर्क का परिणाम है. उन्होंने बताया कि भीषण गर्मी और रिकॉर्ड स्तर की बिजली मांग के बावजूद शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में रोस्टर से अधिक बिजली आपूर्ति की जा रही है.

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