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यूपी कांग्रेस का ऐलान- एक मई को सहारनपुर से दिल्ली तक निकाली जाएगी किसान नौजवान बचाओ यात्रा

यात्रा मुजफ्फरनगर, बागपत, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, गौतमबुद्धनगर होते हुए दिल्ली में समाप्त होगी.

कांग्रेस पदाधिकारियों ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की.
कांग्रेस पदाधिकारियों ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 27, 2026 at 10:13 PM IST

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लखनऊ : प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि भाजपा के शासनकाल में देश का किसान और नौजवान पूरी तरह से त्रस्त है. एक तरफ देश का किसान लगातार आर्थिक संकट, बढ़ती लागत और फसलों के उचित मूल्य न मिलने की समस्या से जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ युवा बेरोजगारी का दंश झेल रहा है.

उन्होंने कहा कि किसान देश की रीढ़ है तो युवा भविष्य है. उत्तर प्रदेश कांग्रेस इनके हितों को संरक्षित करने के लिए संकल्पित है. इसी क्रम में आगामी एक मई से सहारनपुर से दिल्ली तक ‘‘किसान नौजवान बचाओ यात्रा’’ निकाली जाएगी.

अजय राय ने कहा कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के संरक्षण में निकाली जा रही इस यात्रा का नेतृत्व उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस पश्चिम जोन करेगा. उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस पश्चिम जोन का सहयोग रहेगा. सोमवार को अजय राय, भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के सचिव, प्रभारी उत्तर प्रदेश पश्चिमी जोन विशाल चौधरी, उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस पश्चिमी जोन के प्रदेश अध्यक्ष पारस शुक्ला, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के उपाध्यक्ष, प्रभारी, किसान कांग्रेस अखिलेश शुक्ला ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर संयुक्त रूप से प्रेसवार्ता की.

उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस पश्चिमी जोन के अध्यक्ष पारस शुक्ला ने बताया कि एक मई को सहारपुर से शुरू होकर यह यात्रा मुजफ्फरनगर, बागपत, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, गौतमबुद्धनगर होते हुए दिल्ली में समाप्त होगी. भारतीय युवा कांग्रेस के सचिव, प्रभारी युवा कांग्रेस पश्चिमी जोन विशाल चौधरी ने कहा कि इस यात्रा के जरिए हमारा उद्देश्य युवाओं को संगठित कर प्रदेश सरकार की कुनीतियों के खिलाफ एक वृहद आंदोलन करना है.

अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के उपाध्यक्ष (प्रभारी संगठन) अखिलेश शुक्ला ने कहा कि इस यात्रा के दौरान रूट में आने वाले जनपदों में वहां के किसानों और युवाओं की समस्याओं को उठाया जाएगा. उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत और मेरठ में हम गन्ना न्याय पंचायतों का आयोजन करेंगे, स्मार्ट मीटर का विरोध करेंगे, सहारनपुर, हापुड़, बुलंदशहर में खाद-बीज जनसुनवाई करेंगे और मनरेगा जागरूकता अभियान चलाऐंगे. अलीगढ़ में छात्र आंदोलन और रोजगार संवाद करेंगे तो मथुरा में दुग्ध किसान महापंचायत बुलाएंगे. नोएडा-गाजियाबाद में रोजगार चौपाल लगाएंगे.

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