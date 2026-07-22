UP Congress vs BJP: यूपी में महासंग्राम, लाठी लेकर सड़क पर उतरे कांग्रेसी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष घेरने निकले कांग्रेस मुख्यालय
कल राहुल गांधी की गिरफ्तारी के बाद यूपी में गर्माई सियासत, लखनऊ बना अखाड़ा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 22, 2026 at 2:17 PM IST|
Updated : July 22, 2026 at 3:57 PM IST
लखनऊ: एक दिन पहले दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के सामने कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रदर्शन किया. उनके साथ उनकी बहन राज्यसभा सांसद प्रियंका गांधी मौजूद थी, इसके अलावा अन्य तमाम नेता और कार्यकर्ता मौजूद रही थीं. इस दौरान लगभग 3:30 घंटे तक विरोध प्रदर्शन चलता रहा. पुलिस ने कांग्रेस के तमाम नेताओं को हिरासत में लेकर प्रधानमंत्री आवास खाली कराया था. हालांकि बाद में राहुल और प्रियंका रिहा कर दिए गए. उसके बाद यूपी में सियासत तेज हो गई. बुधवार को कांग्रेसी इसके विरोध में लट्ठ लेकर उतर आए. वहीं, लखनऊ में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष समर्थकों संग कांग्रेस मुख्यालय घेरने के लिए निकले.
लाठी लेकर सड़क पर उतरे कांग्रेसी, बैरिकेडिंग तोड़ी: राजधानी लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन बुधवार को उस समय उग्र हो गया, जब उन्होंने हाथों में लाठियां लेकर मार्च निकाला और पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास किया. इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का-मुक्की भी हुई. प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के एक नेता ने विवादित बयान देते हुए कहा कि "लठ से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का सर्वाइकल ठीक करेंगे." इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल और गरमा.. पुलिस ने मौके पर अतिरिक्त बल तैनात कर स्थिति को नियंत्रित किया. कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जबकि भाजपा ने इस बयान को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है.
भाजपा सरकार का डर इतना बढ़ गया है कि अब सच का सामना करने से पहले ही थर-थर कांपने लगती है!— Ajay Rai🇮🇳 (@kashikirai) July 22, 2026
हम तो कांग्रेस मुख्यालय पर सिर्फ अपने मेहमानों के 'खास स्वागत' की पूरी तैयारी में बैठे थे, पर इस कायर सरकार ने भारी पुलिस बल भेजकर मुझे गिरफ्तार करवा दिया।
सुन ले तानाशाही हुकूमत!
पुलिस… pic.twitter.com/b0z0KmGxzq
कांग्रेस मीडिया सेल की तरफ से जानकारी दी गई है कि दिल्ली में नीट छात्रों पर किए गए बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस ने दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर छात्रों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया था. इसके बाद जिस तरह से कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया गया वह निंदनीय है. इसी के विरोध में आज कांग्रेस के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे.
1:30 से 2 बजे के बीच कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास जाएंगे और यहां पर नीट छात्रों के समर्थन में आवाज बुलंद करेंगे. जैसे ही इस तरह की जानकारी सामने आई वैसे ही कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. हर तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई जिससे कांग्रेस मुख्यालय से नेता और कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने न पहुंच सकें.
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कार्यकर्ताओं संग कांग्रेस मुख्यालय घेरने जा रहे
उधर, वीवीआईपी गेस्ट हाउस से कांग्रेस मुख्यालय तक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी तमाम कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस मुख्यालय का घेराव करने आ रहे हैं. यहां पर भी काफी संख्या में पुलिस बल तैनात कर और बैरिकेडिंग कर कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया जाएगा.
कांग्रेस के मीडिया संयोजक डॉ. सीपी राय ने बताया कि भाजपा खुद को विपक्षी दल मानकर और कांग्रेस को सत्ता दल मानकर कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने आ रही है तो कांग्रेस पार्टी भी मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए तैयार है.
उन्होंने कहा कि दिल्ली में अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत छात्रों पर हुई बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे. उन्होंने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वह कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे और यहीं से कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जाएंगे.
प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी बैरिकेडिंग के पास तक पहुंचे. उनके साथ युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रोहित मिश्रा भी मौजूद थे. रोहित मिश्रा जोश में बैरिकेडिंग पर चढ़ भी गए. पुलिस ने उन्हें नीचे उतारा और आगे बढ़ने से रोका. काफी देर तक दोनों तरफ से बातचीत चलती रही, लेकिन पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए किसी को भी आगे नहीं जाने दिया.
बैरिकेडिंग पर ही मीडिया से बात करते हुए पंकज चौधरी ने कहा कि कल राहुल गांधी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास के सामने प्रदर्शन किया, वह संविधान विरोधी है. देश के प्रधानमंत्री के आवास को घेरना और नारेबाजी करना लोकतांत्रिक परंपरा नहीं है. इसी के विरोध में भाजपा ने आज कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय के सामने शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का फैसला किया था.
उन्होंने कहा कि भाजपा लोकतंत्र में विश्वास रखती है. हमारा यह प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण था. हम सरकार की नीतियों का विरोध करने के अधिकार का सम्मान करते हैं, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.केंद्र सरकार गरीब, किसान, महिला और युवाओं के लिए काम कर रही है. कांग्रेस केवल भ्रम फैलाकर राजनीति करना चाहती है.
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