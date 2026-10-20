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यूपी में कांग्रेस टिकट के नाम पर ठगी की कोशिश, राजेंद्र पाल गौतम ने संभावित प्रत्याशियों को किया अलर्ट

AICC के नाम पर पैसों की मांग करने वाला साइबर गिरोह सक्रिय. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे कांग्रेस के संभावित प्रत्याशियों को टिकट दिलाने के नाम पर पैसे मांगने वाले फर्जी फोन कॉल आ रहे हैं. इस मामले की शिकायत मिलने के बाद कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने वीडियो संदेश जारी कर पार्टी के नेताओं और संभावित उम्मीदवारों को सतर्क रहने की सलाह दी है.

उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी टिकट देने के नाम पर किसी से पैसे नहीं मांगती. ऐसे में किसी भी व्यक्ति के बहकावे में आकर पैसे न भेजें.

कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम. (Video Credit: ETV Bharat) टिकट के नाम पर 76 हजार रुपये मांगने का आरोप: राजेंद्र पाल गौतम के मुताबिक, कुछ लोग खुद को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) का प्रतिनिधि बताकर संभावित प्रत्याशियों को फोन कर रहे हैं. फोन करने वाले कथित तौर पर कहते हैं कि संबंधित व्यक्ति कांग्रेस का संभावित उम्मीदवार है और टिकट की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए उसे 76 हजार रुपये भेजने होंगे. इसके लिए बारकोड भेजने और तुरंत भुगतान करने का दबाव भी बनाया जा रहा है. कांग्रेस प्रभारी ने बताया कि एक संभावित प्रत्याशी के पास 8882097904 नंबर से फोन आने की शिकायत मिली है. उन्होंने कहा कि इस तरह की गतिविधियों के जरिए कुछ लोग चुनाव के समय का फायदा उठाकर ठगी करने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने पार्टी से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं से ऐसे कॉल को लेकर सतर्क रहने की अपील की है. सीट बंटवारे की चर्चा के बीच सामने आया मामला: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की चर्चाएं चल रही हैं. इसी बीच कांग्रेस के संभावित प्रत्याशियों के चयन और सीट बंटवारे को लेकर पार्टी स्तर पर बातचीत तेज होने की खबर है. कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के आवास पर उत्तर प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा ‘मोना’ और कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद के बीच सीटों को लेकर विचार-विमर्श हुआ. यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस प्रत्याशियों को टिकट दिलाने का लालच. (Photo Credit: ETV Bharat) बताया गया है कि अगले सप्ताह कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता सीट बंटवारे को लेकर बातचीत शुरू कर सकते हैं. इसी राजनीतिक गतिविधि के बीच संभावित प्रत्याशियों को टिकट दिलाने के नाम पर कथित फर्जी फोन कॉल आने की शिकायत सामने आई है. राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया शुरू होने की चर्चा के बीच कुछ लोग इस स्थिति का गलत फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं.