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राहुल गांधी के अंडमान-निकोबार संरक्षण अभियान का यूपी कांग्रेस का समर्थन, हस्ताक्षर अभियान शुरू

उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने अभियान का समर्थन किया.

up congress supports rahul gandhi andaman nicobar conservation campaign
राहुल गांधी के अंडमान-निकोबार संरक्षण अभियान का यूपी कांग्रेस का समर्थन. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 9, 2026 at 8:35 AM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के अंडमान-निकोबार (ग्रेट निकोबार) संरक्षण अभियान का समर्थन किया. प्रदेश अध्यक्ष ने ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के विरोध में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में सोमवार को हस्ताक्षर अभियान की शुरूआत की.

क्या अभियान चलाएगी कांग्रेस: अंडमान निकोबार के जंगल और पर्यावरण को बचाने को लेकर कांग्रेस पूरे प्रदेश में जागरूकता और हस्ताक्षर अभियान चलाएगी. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ग्रेट निकोबार को कार्पोरेट लूट से बचाने और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य और प्रकृति के संरक्षण के अभियान के समर्थन में कांग्रेस ने हस्ताक्षर अभियान शुरू कर दिया है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि नेता विपक्ष राहुल गांधी अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में प्रस्तावित मेगा प्रोजेक्ट के विरुद्ध उठाया गया सवाल देश की प्राकृतिक धरोहर, पर्यावरण और आदिवासी समुदायों की रक्षा का सवाल है. हम इस अभियान को (Green Over Greed) (हरियाली बनाम लालच) का अभियान मानते हैं और इसमें उत्तर प्रदेश कांग्रेस पूर्ण रूप से शामिल है.
केंद्र सरकार ने ग्रेट निकोबार द्वीप पर लगभग 92000 करोड़ रुपये की लागत से एक विकास परियोजना चलाई जा रही है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एयरपोर्ट, पावर प्लांट और टूरिस्ट टाउनशिप शामिल है, जबकि देश की सुरक्षा के लिए जरूरी आइएनएस बाज जो एकमात्र तीनों सेनाओं के संयुक्त अड्डा है उसके विस्तार की योजना की स्वीकृति केंद्र सरकार के पास पांच वर्ष से लंबित है.

नेवल जेटी की योजना भी पांच वर्ष से लंबित है, लेकिन एक पूंजीपति के विकास और प्रकृति के विनाश की योजना तुरन्त स्वीकृति कर दी गई है. अजय राय ने कहा कि आईएनएस बाज योजना का विस्तार चीन के हिन्द महासागर में गतिविधियों के लिए भी जरूरी है. आईएनएस बाज योजना का विस्तार होगा तो सुरक्षा व्यवस्था का विस्तार होगा, जबकि अडानी के होटल और कैसिनो से सुरक्षा को खतरा पैदा होगा.

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राहुल गांधी के अंडमान-निकोबार संरक्षण अभियान का यूपी कांग्रेस का समर्थन. (etv bharat)

अजय राय ने कहा कि राहुल गांधी की हालिया यात्रा और स्थानीय आदिवासियों (शोम्पेन और निकोबरी समुदाय) और सेटलर्स से मुलाकात के बाद यह स्पष्ट हुआ कि यह परियोजना लगभग 1.5 करोड़ पेड़ों की कटाई करेगी, 160 वर्ग किलोमीटर के प्राचीन वर्षा वनों और कोरल रीफ्स को नष्ट करेगी. आदिवासी समुदायों को विस्थापित करेगी और ये सब मुख्य रूप से निजी व्यावसायिक हितों (खासकर एक औद्योगिक घराने) को लाभ पहुंचाने के लिए है. राहुल गांधी ने इसे “देश की प्राकृतिक और आदिवासी धरोहर के खिलाफ सबसे बड़ा घोटाला और गंभीर अपराध” बताया है.


उन्होंने स्पष्ट कहा है कि यह विकास नहीं, विकास की आड़ में विनाश है. राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने ग्रेट निकोबार के उन अद्भुत जंगलों को देखा है जो जीवन में कभी नहीं भूला जा सकता है. विकास के नाम पर इस अनमोल पर्यावरण को नष्ट नहीं होने दिया जाएगा. हम GreenOver Greed चुनते हैं. उन्होंने विश्व पर्यावरण दिवस पर जनता से ऑनलाइन याचिका पर हस्ताक्षर करने की अपील की है.




अजय राय ने घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश के हर जिले में इस मुद्दे के समर्थन में व्यापक हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा. जिला कांग्रेस कमेटियों को निर्देश दिए गए हैं कि ब्लॉक स्तर तक पहुंचकर लोगों, युवाओं, पर्यावरण प्रेमियों, छात्रों और आदिवासी-बहुल क्षेत्रों के लोगों से हस्ताक्षर लिए जाएं. सभी लोग (rahulgandhi-in@nicobar&matter ) पर ऑनलाइन हस्ताक्षर करें. अजय राय ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता राहुल गांधी के साथ खड़ी है.


हम विकास चाहते हैं, लेकिन पर्यावरण और आदिवासियों की कीमत पर नहीं. पूरा उत्तर प्रदेश इस अभियान को मजबूती देगा. जो बीड़ा उन्होने देशवासियों के लिए उठाया है उसमें हम सभी पूरी ताकत से अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे. कहा कि निकोबार को पूरी तरह से प्रधानमंत्री ने अपने पूंजीपति मित्रों को बेंच दिया है वह ऐसे स्थान को मरूस्थल बनाने जा रहे हैं जो वर्षा वन है और पूरा इको सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा. इसका दुष्परिणाम एशिया के देशों को झेलना पड़ेगा. आज देश में सिर्फ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आवाज उठा रहे हैं. कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ उनके साथ खड़ा है.


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