'यूथ कांग्रेस को प्रताड़ित किया जा रहा'; शाहजहांपुर में अजय राय बोले- शंकराचार्य हम सबके पूजनीय

उन्होंने आरोप लगाया कि हमारे यूथ कांग्रेस को प्रताड़ित किया जा रहा है. हमारे झांसी के यूथ कांग्रेस के बच्चे को उठाया गया, ललितपुर में बच्चे को उठाया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि तमाम निर्दोष लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है. हम सब कांग्रेस के लोग सब उनके साथ हैं और अत्याचार अन्याय बंद करे सरकार.

एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर अजय राय ने कहा कि हमारे यूथ कांग्रेस के लोगों ने जो किया बिल्कुल ठीक किया. उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी के ऊपर क्या कार्रवाई की भाजपा ने? उन्होंने कहा कि इससे देश का अपमान हुआ, देश के वैज्ञानिकों का अपमान हुआ और यूथ कांग्रेस के लोगों ने जो सच्चाई दिखाई है, वह निश्चित तौर से सही कार्य किया है और हम लोग उनका पूरा समर्थन करते हैं.

शाहजहांपुर/अमेठी : शाहजहांपुर में यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने रविवार को प्रदेश सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि शंकराचार्य हम सबके पूजनीय हैं. उन्होंने प्रदेश सरकार पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को षड्यंत्र के तहत फंसाने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा है कि ये सनातन धर्म का अपमान है. शंकराचार्य हम सबके लिए भगवान स्वरूप हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार उनके शिष्यों को गलत मुकदमे में फंसा रही है. वहीं, दूसरी ओर अमेठी में पूर्व एमएलसी ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाये हैं.

उन्होंने कहा कि इस कृत्य से पूरी दुनिया में भारत का अपमान हुआ है. उन्होंने कहा कि पूरी कांग्रेस पार्टी यूथ कांग्रेस के साथ खड़ी है. उन्होंने कांग्रेस के अर्धनग्न प्रदर्शन का समर्थन किया है। इसके अलावा उन्होंने यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को गलत उठाया है। सीएम के विदेश यात्रा के सवाल पर उन्होंने कहा कि यूपी के सीएम और उनके मंत्री विदेश में मजा लेने के लिए जाते हैं। ना ही इंडस्ट्री लगी है और ना ही लोगों को रोजगार मिला है।







उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इस देश के नेता हैं. 140 करोड़ लोग उनको अपना नेता मानते हैं. गरीब आदमी, किसान, मजदूर, व्यापारी, महिला, पुरुष सबकी बात करने वाले राहुल गांधी हैं. उन्होंने कहा कि अपमान तब हुआ जब चीन के रोबोट डॉग को दिखाया. वैज्ञानिकों का अपमान हुआ. उन्होंने कहा कि पूरे देश के अंदर आज उन्होंने नफरत की बात फैला दी. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कल कोर्ट में गए थे, वहां पर भाजपा के लोगों ने काला झंडा दिखाया.

अमेठी में पूर्व एमएलसी ने भाजपा सरकार पर लगाये गंभीर आरोप : कांग्रेस नेता एवं पूर्व एमएलसी दीपक सिंह ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाये हैं. उन्होंने कहा कि सरकार के खिलाफ बोलने वालों की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने शंकराचार्य के खिलाफ दर्ज कराए जा रहे मुकदमों को साजिश करार देते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है. कांग्रेस नेता एवं पूर्व एमएलसी दीपक सिंह ने रविवार को मीडिया से बात करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा.

उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को कैसा राज्य बना दिया है. सरकार के खिलाफ बोलने वाले हर व्यक्ति की आवाज दबाने की कोशिश होती है. हर व्यक्ति को प्रताड़ित करने की कोशिश होती है. अब तो हद हो गई. उन्होंने कहा कि एक ऐसे हिस्ट्रीशीटर जिसके ऊपर 21 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें गोकशी, धोखाधड़ी, दुराचार सहित कई संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं. ऐसे 21 आपराधिक मुकदमे वाले हिस्ट्रीशीटर से शंकराचार्य जी के ऊपर मुकदमे दर्ज करने की कोशिश की जा रही है.

