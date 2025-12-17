ETV Bharat / state

लखनऊ में प्रदर्शनकारी कांग्रेसियों को पुलिस ने रोका; विरोध में सड़क पर ही बैठ गए प्रदेश अध्यक्ष अजय राय

यूपी कांग्रेस अध्यक्ष और कार्यकर्ता भाजपा मुख्यालय का घेराव करने के लिए जा रहे थे, पुलिस ने पहले ही प्रदर्शन के लिए मना किया था.

लखनऊ में धरने पर बैठे यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 17, 2025 at 1:44 PM IST

Updated : December 17, 2025 at 3:24 PM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में बुधवार को सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई के विरोध में सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया. कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा कार्यालय का घेराव करने के लिए जा रहे थे.

अभी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय समेत अन्य कार्यकर्ता 100 मीटर की दूरी ही तय कर पाए थे कि बड़ी संख्या में तैनात पुलिस बल ने उन्हें रोक लिया. पुलिस ने पहले से ही 3 लेयर की बैरिकेडिंग कर रखी थी. रोके जाने के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर ही विरोध प्रदर्शित करने के लिए बैठ गए.

लखनऊ में कांग्रेसियों के प्रदर्शन पर संवाददाता की रिपोर्ट. (Video Credit; ETV Bharat)

काफी देर तक उनका यह प्रदर्शन चलता रहा. इसके बाद कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और प्रदर्शन समाप्त कराया. प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन किया गया है. कार्यकर्ता भाजपा कार्यालय जा रहे थे लेकिन, पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया, जो सही नहीं है. हमें प्रदर्शन का अधिकार है.

प्रदर्शन से पहले प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उससे तय हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी ईडी का गलत इस्तेमाल कर रही है. जनता भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होने लगी है. उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक मुस्लिम महिला के साथ चेहरे से बुर्का हटाने की हरकत पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह बहुत ही गलत है.

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. संजय निषाद की प्रतिक्रिया पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यह बहुत ही गलत बयान है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपनी कैबिनेट से संजय निषाद को बर्खास्त कर देना चाहिए.

Last Updated : December 17, 2025 at 3:24 PM IST

