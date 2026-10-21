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यूपी SIR पर कांग्रेस का बड़ा आरोप, पीलीभीत में 13,150 वोटरों के नाम बदलने का दावा

उत्तर प्रदेश में तीन करोड़ से अधिक वोट. डिलीट करने का दावा: सुप्रीम कोर्ट से एसआईआर पर रोक लगाने की मांग ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं. सोमवार को लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने दावा किया कि पीलीभीत सदर विधानसभा क्षेत्र में 13,150 मतदाताओं के नाम बदल दिए गए, जबकि 804 नाम सूची से हटा दिए गए.

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और बदलने के इस कथित खेल से चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा 'मोना', कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद, राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, मीडिया विभाग के अध्यक्ष कुंवर सिंह निषाद, वाइस चेयरमैन प्रियंका गुप्ता और प्रदेश प्रवक्ता अंशू अवस्थी भी मौजूद रहे.

कांग्रेस प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम (Video Credit: ETV Bharat) कांग्रेस का दावा- एक ही विधानसभा में 16,554 नामों का मामला: राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि चुनाव आयोग ने अलग-अलग राज्यों में SIR की प्रक्रिया पूरी की और 10 अप्रैल को अंतिम ड्राफ्ट सूची जारी की गई. उनके मुताबिक, मतदाता सूची में अपना नाम, वर्तनी और EPIC नंबर सही देखकर मतदाता आश्वस्त हो गए थे कि उनकी जानकारी ठीक है. कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि इसके बाद जुलाई से सितंबर के बीच उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के आंकड़ों में बदलाव किए गए. उन्होंने दावा किया कि पीलीभीत सदर विधानसभा क्षेत्र में 13,150 नाम बदले गए, 804 नाम हटा दिए गए और करीब 2,600 ऐसे नाम जोड़े गए, जिनके बारे में पार्टी का दावा है कि संबंधित लोग वहां नहीं रहते. EPIC नंबर वही, मतदाता का नाम बदलने का आरोप: राजेंद्र पाल गौतम ने उदाहरण देते हुए कहा कि कुछ मामलों में मतदाता का EPIC नंबर और सूची में क्रम संख्या पहले जैसी ही रही, लेकिन नाम बदल दिया गया. उन्होंने दावा किया कि ड्राफ्ट सूची में किसी मतदाता का नाम रशीद था, लेकिन बाद में उसे बदलकर रफीक या अब्दुल कर दिया गया. कांग्रेस नेता के मुताबिक, ऐसी स्थिति में मतदाता अपने पहचान पत्र के साथ मतदान केंद्र पहुंचने पर परेशानी का सामना कर सकता है. उन्होंने सवाल उठाया कि अगर पहचान पत्र और सूची में दर्ज नाम का मिलान नहीं हुआ, तो संबंधित व्यक्ति अपने मताधिकार का इस्तेमाल कैसे करेगा. कांग्रेस ने मतदाता सूची में बदलाव की जांच की मांग की: राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि पार्टी ने ऐसे मामलों की सूची तैयार की है, जिसमें बूथवार नाम बदलने के कथित मामलों का विवरण है. उन्होंने आशंका जताई कि अगर मतदाता सूची में इस तरह की गड़बड़ियां हुई हैं, तो इसका असर चुनाव पर पड़ सकता है. कांग्रेस नेता ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि मतदाता सूची में पारदर्शिता और शुद्धता सुनिश्चित करना जरूरी है. हालांकि, प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए गए इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और चुनाव आयोग का पक्ष सामने आना बाकी है. सुप्रिया श्रीनेत ने मंत्री संजय गंगवार का किया जिक्र: कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और पीलीभीत सदर से विधायक संजय गंगवार का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि गंगवार पिछला विधानसभा चुनाव 6,930 वोटों के अंतर से जीते थे, जबकि कांग्रेस के दावे के मुताबिक, इसी विधानसभा क्षेत्र में 16 हजार से अधिक मतदाताओं के नाम से जुड़ा मामला सामने आया है. श्रीनेत ने इस संदर्भ में मतदाता सूची में बदलाव के कथित मामलों को गंभीर बताया. उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों की जांच होनी चाहिए, ताकि मतदाताओं के अधिकार सुरक्षित रह सकें. सॉफ्टवेयर और डेटा एक्सेस को लेकर भी सवाल: सुप्रिया श्रीनेत ने सीमा खन्ना का जिक्र करते हुए मतदाता सूची में बदलाव के लिए इस्तेमाल किए जा रहे सॉफ्टवेयर की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए. उन्होंने दावा किया कि कुछ अधिकारियों ने शिकायत की थी कि उनके पास सॉफ्टवेयर का पर्याप्त एक्सेस नहीं है. श्रीनेत के मुताबिक, अधिकारियों ने नाम जोड़ने से जुड़े काम पूरे होने की जानकारी देने के बावजूद कुछ नामों को सूची में शामिल नहीं किए जाने की बात कही थी. कांग्रेस ने इस पूरे मामले में सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल और डेटा में बदलाव की प्रक्रिया की जांच की मांग की.