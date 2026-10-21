यूपी SIR पर कांग्रेस का बड़ा आरोप, पीलीभीत में 13,150 वोटरों के नाम बदलने का दावा
यूपी कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े और लाखों नाम काटने का आरोप लगाया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 21, 2026 at 6:07 PM IST|
Updated : October 21, 2026 at 6:56 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं. सोमवार को लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने दावा किया कि पीलीभीत सदर विधानसभा क्षेत्र में 13,150 मतदाताओं के नाम बदल दिए गए, जबकि 804 नाम सूची से हटा दिए गए.
कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और बदलने के इस कथित खेल से चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा 'मोना', कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद, राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, मीडिया विभाग के अध्यक्ष कुंवर सिंह निषाद, वाइस चेयरमैन प्रियंका गुप्ता और प्रदेश प्रवक्ता अंशू अवस्थी भी मौजूद रहे.
कांग्रेस का दावा- एक ही विधानसभा में 16,554 नामों का मामला: राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि चुनाव आयोग ने अलग-अलग राज्यों में SIR की प्रक्रिया पूरी की और 10 अप्रैल को अंतिम ड्राफ्ट सूची जारी की गई. उनके मुताबिक, मतदाता सूची में अपना नाम, वर्तनी और EPIC नंबर सही देखकर मतदाता आश्वस्त हो गए थे कि उनकी जानकारी ठीक है. कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि इसके बाद जुलाई से सितंबर के बीच उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के आंकड़ों में बदलाव किए गए. उन्होंने दावा किया कि पीलीभीत सदर विधानसभा क्षेत्र में 13,150 नाम बदले गए, 804 नाम हटा दिए गए और करीब 2,600 ऐसे नाम जोड़े गए, जिनके बारे में पार्टी का दावा है कि संबंधित लोग वहां नहीं रहते.
EPIC नंबर वही, मतदाता का नाम बदलने का आरोप: राजेंद्र पाल गौतम ने उदाहरण देते हुए कहा कि कुछ मामलों में मतदाता का EPIC नंबर और सूची में क्रम संख्या पहले जैसी ही रही, लेकिन नाम बदल दिया गया. उन्होंने दावा किया कि ड्राफ्ट सूची में किसी मतदाता का नाम रशीद था, लेकिन बाद में उसे बदलकर रफीक या अब्दुल कर दिया गया. कांग्रेस नेता के मुताबिक, ऐसी स्थिति में मतदाता अपने पहचान पत्र के साथ मतदान केंद्र पहुंचने पर परेशानी का सामना कर सकता है. उन्होंने सवाल उठाया कि अगर पहचान पत्र और सूची में दर्ज नाम का मिलान नहीं हुआ, तो संबंधित व्यक्ति अपने मताधिकार का इस्तेमाल कैसे करेगा.
कांग्रेस ने मतदाता सूची में बदलाव की जांच की मांग की: राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि पार्टी ने ऐसे मामलों की सूची तैयार की है, जिसमें बूथवार नाम बदलने के कथित मामलों का विवरण है. उन्होंने आशंका जताई कि अगर मतदाता सूची में इस तरह की गड़बड़ियां हुई हैं, तो इसका असर चुनाव पर पड़ सकता है. कांग्रेस नेता ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि मतदाता सूची में पारदर्शिता और शुद्धता सुनिश्चित करना जरूरी है. हालांकि, प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए गए इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और चुनाव आयोग का पक्ष सामने आना बाकी है.
सुप्रिया श्रीनेत ने मंत्री संजय गंगवार का किया जिक्र: कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और पीलीभीत सदर से विधायक संजय गंगवार का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि गंगवार पिछला विधानसभा चुनाव 6,930 वोटों के अंतर से जीते थे, जबकि कांग्रेस के दावे के मुताबिक, इसी विधानसभा क्षेत्र में 16 हजार से अधिक मतदाताओं के नाम से जुड़ा मामला सामने आया है. श्रीनेत ने इस संदर्भ में मतदाता सूची में बदलाव के कथित मामलों को गंभीर बताया. उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों की जांच होनी चाहिए, ताकि मतदाताओं के अधिकार सुरक्षित रह सकें.
सॉफ्टवेयर और डेटा एक्सेस को लेकर भी सवाल: सुप्रिया श्रीनेत ने सीमा खन्ना का जिक्र करते हुए मतदाता सूची में बदलाव के लिए इस्तेमाल किए जा रहे सॉफ्टवेयर की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए. उन्होंने दावा किया कि कुछ अधिकारियों ने शिकायत की थी कि उनके पास सॉफ्टवेयर का पर्याप्त एक्सेस नहीं है. श्रीनेत के मुताबिक, अधिकारियों ने नाम जोड़ने से जुड़े काम पूरे होने की जानकारी देने के बावजूद कुछ नामों को सूची में शामिल नहीं किए जाने की बात कही थी. कांग्रेस ने इस पूरे मामले में सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल और डेटा में बदलाव की प्रक्रिया की जांच की मांग की.
ज्ञानेश कुमार पर भी कांग्रेस ने लगाए आरोप: प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रिया श्रीनेत ने चुनाव आयोग के प्रमुख ज्ञानेश कुमार पर भी निशाना साधा. उन्होंने दावा किया कि पीलीभीत सदर विधानसभा क्षेत्र में अप्रैल में ड्राफ्ट सूची की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जुलाई से सितंबर के बीच मतदाताओं के नाम हटाए और जोड़े गए. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि कुछ मामलों में मतदाता का नाम युसूफ से बदलकर रमजान अली कर दिया गया, जबकि EPIC नंबर वही रहा. श्रीनेत ने यह भी आरोप लगाया कि कई मामलों में मुस्लिम मतदाताओं के नाम ज्यादा संख्या में हटाए गए हैं, हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि जरूरी है.
SIR पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अपील: कांग्रेस नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट से SIR की प्रक्रिया पर संज्ञान लेने और इसे रोकने की मांग की. सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों से एक व्यक्ति, एक वोट के लोकतांत्रिक अधिकार पर असर पड़ सकता है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और चुनाव आयोग पर भी आरोप लगाए. कांग्रेस ने मांग की कि मतदाता सूची में हुए कथित बदलावों की जांच कराई जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम गलत तरीके से न हटे.
उत्तर प्रदेश में तीन करोड़ से अधिक नाम हटने का दावा: सुप्रिया श्रीनेत ने उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के आंकड़ों पर भी सवाल उठाए. उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में दो करोड़ चार लाख नहीं, बल्कि तीन करोड़ से अधिक नाम हटाए गए हैं. उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान प्रदेश में 15 करोड़ 41 लाख मतदाता होने का आंकड़ा भी पेश किया. इन आंकड़ों और नाम हटाने के दावों की पुष्टि के लिए चुनाव आयोग के आधिकारिक आंकड़ों से मिलान जरूरी है.
आराधना मिश्रा बोलीं- कानूनी लड़ाई लड़ेगी कांग्रेस: कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा 'मोना' ने कहा कि पार्टी की ओर से पेश किए गए मामले गंभीर हैं और मतदाता सूची में नाम काटने या बदलने की प्रक्रिया कानून के अनुरूप होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मामले में कानूनी राय लेगी. उनके मुताबिक, राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी पहले भी मतदाताओं के अधिकारों से जुड़े मुद्दे उठाती रही है और इस मामले में भी विरोध जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि पार्टी संगठन इस मुद्दे पर कानूनी और राजनीतिक स्तर पर अपनी लड़ाई आगे बढ़ाएगा.
इमरान मसूद बोले- वोट की हिफाजत करनी होगी: कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद ने पीलीभीत के पार्टी कार्यकर्ताओं की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने मतदाता सूची का बारीकी से अध्ययन किया है. उनके मुताबिक, कार्यकर्ताओं की ओर से जुटाई गई जानकारी से कथित गड़बड़ियों को सामने लाने में मदद मिली है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मामले को अदालत में भी उठाएगी. मसूद ने कहा कि लोकतंत्र में मताधिकार की रक्षा जरूरी है और मतदाता सूची में किसी भी तरह की गड़बड़ी की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए.
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