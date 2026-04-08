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UP कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने CM योगी को लिखा पत्र; UPSI भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाने की मांग

UP कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने CM योगी को लिखा पत्र. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: UPSI भर्ती-2025 में पद वृद्धि और चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के संबंध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ को पत्र लिखा है. UPSI भर्ती 2025-26 में सम्मिलित अभ्यर्थियों ने एक प्रतिवेदन मंगलवार को अजय राय के समक्ष प्रस्तुत किया था. अभ्यर्थियों ने यह भी बताया कि यह भर्ती लगभग 5 वर्ष के अंतराल के बाद आयोजित की जा रही है. इसलिए अभ्यर्थियों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है. लगभग 10.77 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा में हिस्सा लिया है. उन्होंने अवगत कराया कि उत्तर प्रदेश पुलिस में सब-इंस्पेक्टर के अनेक पद वर्तमान में रिक्त हैं, जिन्हें इसी भर्ती प्रक्रिया में पद वृद्धि के माध्यम से भरा जा सकता है. साथ ही अभ्यर्थियों ने इस तथ्य की ओर भी ध्यान आकर्षित किया है कि पूर्ववर्ती UPSI भर्ती 2020-21 में कुल 9534 पदों पर नियुक्ति की गई थी, जबकि वर्तमान भर्ती में पदों की संख्या लगभग आधी से भी कम है.