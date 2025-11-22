ETV Bharat / state

सुलतानपुर के रामचेत मोची की तेरहवीं में पहुंचे यूपी कांग्रेस अध्यक्ष, दी श्रद्धांजलि, राहुल गांधी को जूता किया था गिफ्ट

11 नवंबर को रामचेत की मौत हुई थी. खुद राहुल गांधी ने फोन कर परिजनों से बात कर हर संभव मदद का दिया था आश्वासन.

अजय राय ने दी श्रद्धांजलि.
अजय राय ने दी श्रद्धांजलि. (Photo Credit; Local Media)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 22, 2025 at 7:10 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सुलतानपुर : यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय शुक्रवार को सुल्तानपुर पहुंचे. राहुल गांधी के प्रिय रामचेत मोची के तेरहवीं संस्कार में शामिल हुए. अजय राय और अन्य नेताओं ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और श्रद्धांजलि दी. उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर उन्हें हर सुख-दुख में साथ रहने का आश्वासन दिया. रामचेत मोची का हाल ही में टीबी और कैंसर की लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था.

बता दें, जुलाई 2024 में राहुल गांधी सुलतानपुर में पेशी पर आए थे. लखनऊ लौटते समय राहुल गांधी की मुलाकात रामचेत मोची से हुई थी. राहुल ने उनके कारोबार के बारे में जानकारी ली थी. रामचेत ने राहुल गांधी को एक जूता गिफ्ट किया था. इसके बाद रामचेत मोची सुर्खियों में आए थे. राहुल गांधी ने उनके व्यवसाय के लिए आधुनिक मशीनें और रॉ मैटीरियल तक उपलब्ध कराया था. राहुल ने उन्हें मुंबई भी बुलाया था.

11 नवंबर को रामचेत की मौत हुई थी. कांग्रेससियों ने यहां पहुंच कर अर्थी को कांधा दिया था. इसके बाद परिवार को आर्थिक मदद दी गई थी. खुद राहुल गांधी ने फोन कर परिजनों से बात की थी. राहुल ने जिले के कांग्रेसियों को निर्देश देते हुए कहा था कि उनके परिजनों को हर संभव मदद की जाए. शुक्रवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय रामचेत मोची के पैतृक गांव पहुंचे और श्रद्धांजलि दी.

तेरहवीं संस्कार में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के साथ जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा, कूरेभार ब्लॉक अध्यक्ष प्रदीप सिंह, महासचिव ममनून आलम, राधेश्याम समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे.

यह भी पढ़ें : सीएम योगी बोले- आधी आबादी बढ़ेगी तो समाज बढ़ेगा, आठ साल में 45 लाख करोड़ का निवेश आया

TAGGED:

RAMCHET MOCHI
SULTANPUR RAMCHET MOCHI
RAMCHET MOCHI RAHUL GANDHI
रामचेत मोची की तेरहवीं
SULTANPUR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

काशी तमिल संगमम 4.0: वाराणसी के मंदिरों से हुई दक्षिण-उत्तर भारत के संगीत एक्सचेंज की शुरुआत, इन संगीतकारों-कलाकारों का अहम योगदान

यूपी में घटे TB के मरीज; मौत के आंकड़ों में भी 28 फीसदी गिरावट, 92% मरीजों को मिला उपचार

बौद्ध पर्यटन में कुशीनगर का दबदबा; अब तक 20 लाख पर्यटकों ने किए महापरिनिर्वाण मंदिर के दर्शन

कानपुर में यूपीसीडा बनवा रहा ट्रांसगंगा सिटी पुल, गंगा पर बनने वाला चौथा पुल सफर बनाएगा आसान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.