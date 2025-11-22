ETV Bharat / state

सुलतानपुर के रामचेत मोची की तेरहवीं में पहुंचे यूपी कांग्रेस अध्यक्ष, दी श्रद्धांजलि, राहुल गांधी को जूता किया था गिफ्ट

सुलतानपुर : यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय शुक्रवार को सुल्तानपुर पहुंचे. राहुल गांधी के प्रिय रामचेत मोची के तेरहवीं संस्कार में शामिल हुए. अजय राय और अन्य नेताओं ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और श्रद्धांजलि दी. उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर उन्हें हर सुख-दुख में साथ रहने का आश्वासन दिया. रामचेत मोची का हाल ही में टीबी और कैंसर की लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था.

बता दें, जुलाई 2024 में राहुल गांधी सुलतानपुर में पेशी पर आए थे. लखनऊ लौटते समय राहुल गांधी की मुलाकात रामचेत मोची से हुई थी. राहुल ने उनके कारोबार के बारे में जानकारी ली थी. रामचेत ने राहुल गांधी को एक जूता गिफ्ट किया था. इसके बाद रामचेत मोची सुर्खियों में आए थे. राहुल गांधी ने उनके व्यवसाय के लिए आधुनिक मशीनें और रॉ मैटीरियल तक उपलब्ध कराया था. राहुल ने उन्हें मुंबई भी बुलाया था.

11 नवंबर को रामचेत की मौत हुई थी. कांग्रेससियों ने यहां पहुंच कर अर्थी को कांधा दिया था. इसके बाद परिवार को आर्थिक मदद दी गई थी. खुद राहुल गांधी ने फोन कर परिजनों से बात की थी. राहुल ने जिले के कांग्रेसियों को निर्देश देते हुए कहा था कि उनके परिजनों को हर संभव मदद की जाए. शुक्रवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय रामचेत मोची के पैतृक गांव पहुंचे और श्रद्धांजलि दी.