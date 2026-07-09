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कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने फिर लिखा PM को पत्र; लगाई आरोपों की झड़ी, राम मंदिर चंदा चोरी पर कही यह बात

स्वतंत्र फोरेंसिक और वित्तीय जांच की मांग करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी विस्तृत पत्र प्रेषित किया है, लेकिन अब तक कोई प्रभावी पहल दिखाई नहीं देती. इसके विपरीत सरकार के अनेक प्रतिनिधि और राजनीतिक प्रवक्ता मूल प्रश्नों का उत्तर देने के बजाय मीडिया में विपक्ष पर आरोप-प्रत्यारोप लगाने और विषयांतर करने में अधिक सक्रिय दिखाई देते हैं, जिससे जनसामान्य के मन में संदेह और गहरा होना स्वाभाविक है.

जब श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण, उद्घाटन और प्राण-प्रतिष्ठा का श्रेय आपकी सरकार ने स्वीकार किया है, तब उसी मंदिर के चढ़ावे, वित्तीय प्रबंधन और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े गंभीर प्रश्नों पर मौन रहना उचित प्रतीत नहीं होता. लोकतंत्र में उपलब्धियों का श्रेय और संस्थागत उत्तरदायित्व दोनों साथ-साथ चलते हैं.

ऐसे में जब मंदिर के चढ़ावे, वित्तीय प्रबंधन और प्रशासनिक कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर प्रश्न उठ रहे हैं, तब देश की जनता स्वाभाविक रूप से आपसे भी समान स्पष्टता, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की अपेक्षा करती है. मंदिर के निर्माण के श्रेय के साथ चढ़ावा चोरी का उत्तरदायित्व भी स्वीकार कीजिए.

प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर करोड़ों भारतीयों की आस्था, श्रद्धा और सांस्कृतिक चेतना का सर्वाच्च प्रतीक है. इस मंदिर के निर्माण, उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक समारोह आपके कर-कमलों से संपन्न हुआ. आपने और आपकी सरकार ने इसे देश के समक्ष अपनी एक प्रमुख राष्ट्रीय उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत किया.

लखनऊ: UP कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने एथेनॉल के मुद्दे पर प्रधानमंत्री को पत्र लिखने के बाद अब राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर एक और पत्र लिखा है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंदिर के निर्माण का श्रेय लेने के साथ अब चढ़ावा चोरी का उत्तरदायित्व स्वीकार करने का जिक्र किया है. साथ ही पत्र में उत्तर प्रदेश सरकार को फॉरेंसिक और वित्तीय जांच करने के आदेश जारी करने की मांग की है.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रभावी कार्रवाई नहीं की. उत्तर प्रदेश सरकार मंदिर की सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक समन्वय की प्रमुख संवैधानिक जिम्मेदार संस्था है. अगर इस प्रकार के गंभीर प्रश्र लंबे समय से उठ रहे थे, तो समय रहते निष्पक्ष जांच क्यों नहीं कराई गई? अगर कोई शिकायत प्राप्त ही नहीं हुई थी तो उसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है?

राज्य सरकार को स्वतंत्र फोरेंसिक और वित्तीय जांच के आदेश जारी किए जाएं. यदि मंदिर के चढ़ावे, लेखा-जोखा और वित्तीय प्रबंधन के संबंध में लगाए जा रहे आरोप असत्य हैं, तो स्वतंत्र फोरेंसिक जांच और वित्तीय ऑडिट से यह तथ्य स्वतः स्पष्ट हो जाएगा. अगर किसी स्तर पर कोई अनियमितता हुई है, तो दोषी चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, उसके विरुद्ध समान रूप से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए.

उन्होंने कहा कि ट्रस्ट से जुड़े सभी पदाधिकारियों से समान उत्तरदायित्व अपेक्षित है. मंदिर के निर्माण और प्रबंधन से जुड़ी जिन संस्थाओं और व्यक्तियों को सार्वजनिक उत्तरदायित्व सौंपा गया है. उनसे देश सर्वोच्च स्तर की पारदर्शिता, निष्पक्षता और नैतिक आचरण की अपेक्षा करता है. अगर उनके विरुद्ध कोई आरोप लगाए जाते हैं तो उनका उत्तर राजनीतिक भाषणों से नहीं, बल्कि अभिलेखों, तथ्यों और स्वतंत्र जांच से दिया जाना चाहिए.

इससे मंदिर की गरिमा भी सुरक्षित रहेगी और श्रद्धालुओं का विश्वास भी दृढ़ होगा. उन्होंने कहा कि ट्रस्ट और प्रशासनिक अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए. श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की स्थापना संसद की तरफ से बनाए गए विधिक ढांचे के तहत की गई. मंदिर के निर्माण, स्थापना एवं प्रशासनिक व्यवस्था में ट्रस्ट के साथ-साथ राज्य और केंद्र सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है.

देश जानना चाहता है कि क्या ट्रस्ट या प्रशासनिक अधिकारियों ने मंदिर के वित्तीय प्रबंधन या चढ़ावे से संबंधित अनियमितताओं की सूचना राज्य सरकार या फिर भारत सरकार को समय समय पर दी थी? अगर कोई सूचना नहीं दी गई तो क्या यह उनके वैधानिक और प्रशासनिक दायित्व का गंभीर उल्लंघन नहीं है?

ऐसी स्थिति में उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई क्यों न की जाए? यदि सूचना दी गई थी, तो उस पर समय रहते राज्य सरकार या भारत सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई? यदि कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उसके लिए उत्तरदायी कौन है?

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