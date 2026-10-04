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यूपी कांग्रेस की नई अध्यक्ष आराधना मिश्रा का सरकार पर तंज, कहा- भाजपा सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं

लखनऊ : उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष आराधना मिश्रा ‘मोना’ ने महिलाओं के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरा है. सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश को भाजपा सरकार ने बेटियों के लिए सर्वाधिक असुरक्षित प्रदेश बना दिया है. घर से स्कूल निकली बेटियां लौटकर घर नहीं आती हैं, बलात्कार का शिकार हो जाती हैं, फिर मौत के घाट उतार दी जाती हैं.

अगर बच गईं तो गर्भवती हो जाती हैं और उसके बाद प्रसव पीड़ा से नाबालिग और उसके बच्चे की मौत हो जाती है. बीते 10 वर्षों में आदित्यनाथ सरकार के नकारेपन ने ऐसी दर्दनाक कहानियों की रक्तरंजित सुर्खियों से पूरे यूपी के चप्पे-चप्पे को पाट दिया है. अब यूपी की जनता कह रही है जिसने यूपी का किया ये हाल, उसे और क्यों दें पांच साल?

बुलंदशहर : औरंगाबाद क्षेत्र में कक्षा 7 में पढ़ने वाली 16 वर्षीय छात्रा के घर लौटते समय चार युवकों द्वारा कार से अगवा किए जाने और सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का आरोप सामने आया. बस्ती : स्कूल से घर के लिए निकली कक्षा सात की 15 वर्षीय छात्रा देर शाम रानीपुर बाबू चौराहे के पास बेहोशी की हालत में मिली. उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया. परिजनों ने सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया. बस्ती : 29 सितंबर की रात गौर क्षेत्र में एक नाबालिग को गन्ने के खेत में ले जाकर दुष्कर्म किए जाने की घटना सामने आई. बांदा : नरैनी क्षेत्र में नाबालिग को बहाने से बाइक पर बैठाकर ले जाने और सुनसान स्थान पर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का आरोप सामने आया. सोनभद्र : दुष्कर्म की शिकार 14 वर्षीय किशोरी गर्भवती हो गई थी. प्रसव के दौरान मृत बच्चे को जन्म देने के बाद अत्यधिक रक्तस्राव से उसकी मौत हो गई. यह घटना इस बात का भयावह उदाहरण है कि अपराध का असर एक नाबालिग बच्ची की पूरी जिंदगी और परिवार पर कितना गंभीर हो सकता है. कौशांबी : कड़ा धाम क्षेत्र में किशोरी के साथ लंबे समय तक दुष्कर्म किए जाने और उसके गर्भवती होने का मामला सामने आया. ललितपुर : तालबेहट क्षेत्र में मात्र पांच वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई. मुजफ्फरनगर : किशोरी को बहला-फुसलाकर और धमकाकर ले जाने तथा उसके साथ दुष्कर्म किए जाने का आरोप सामने आया. गोरखपुर : गोरखपुर क्षेत्र में नाबालिग के अपहरण और उसके साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया. मेरठ : नाबालिग छात्रा के दुष्कर्म और वीडियो वायरल करने की धमकी देने का आरोप लगाया. प्रयागराज : गंगापार क्षेत्र में 10 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया. लखनऊ : निगोहां क्षेत्र में 15 वर्षीय किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया.



प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा ने कहा कि सवाल सिर्फ इन घटनाओं का नहीं, पूरी व्यवस्था का है. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध के एक वर्ष में 66,381 मामले दर्ज हुए-यानी औसतन लगभग 182 मामले प्रतिदिन. इसी वर्ष उत्तर प्रदेश में 3,516 दुष्कर्म के मामले दर्ज हुए-औसतन लगभग 9.6 मामले प्रतिदिन. हत्या के 3,206 मामले दर्ज हुए-औसतन लगभग 8.8 हत्याएं प्रतिदिन. एसिड अटैक के 31 मामले दर्ज हुए-यानी औसतन लगभग हर 12 दिन में एक एसिड अटैक. इसके अलावा एसिड अटैक के प्रयास के मामले भी दर्ज हुए.



सुप्रीम कोर्ट ने भी विगत 30 सितंबर को जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस संजीव सचदेवा की पीठ ने एक आपराधिक मामले की जांच में यूपी पुलिस की कार्यशैली पर कड़ी नाराजगी जताते हुए टिप्पणी की है कि क्यों न “यूपी पुलिस को ही भंग कर दें.” देश की शीर्ष अदालतों ने भी प्रदेश सरकार को फटकार लगाई, लेकिन अभी तक उसका भी कोई असर नहीं दिख रहा है.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने सरकार से सवाल किया है कि जब स्कूल से घर लौटती बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं. पांच साल की बच्ची सुरक्षित नहीं है, 10 साल की बच्ची सुरक्षित नहीं है और नाबालिग छात्राओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, तो सरकार हाथ पर हाथ रखकर क्यों बैठी है?

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