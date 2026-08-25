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महंगी चीनी और एथेनॉल मिश्रित ईंधन पर अजय राय ने लिखा पत्र, PM मोदी से की यह मांग

लखनऊ : उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है. पत्र में जिक्र किया है कि पिछली सात जुलाई को आपको एथेनॉल मिश्रित ईंधन की नीति के वैज्ञानिक, आर्थिक, पर्यावरणीय और उपभोक्ता हित संबंधी प्रश्नों पर विस्तृत पत्र भेजा गया था. उसमें E20, E85 और E100 की नीति की स्वतंत्र समीक्षा उसके आर्थिक प्रभाव और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की मांग की गई थी. भारतीय उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण में असफल रहने वाले कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी और हरदीप सिंह पुरी को भी मंत्रिमंडल से मुक्त करने का आग्रह किया था.





प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने लिखा है कि हरदीप सिंह पुरी के मंत्रालय की एथेनॉल नीति का सबसे बड़ा तर्क यही रहा है कि इससे पेट्रोलियम आयात पर निर्भरता घटेगी और देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी. सरकार के अपने आंकड़ों के अनुसार, 2024-25 में पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण 19.24 प्रतिशत तक पहुंच चुका था और 20 प्रतिशत मिश्रण का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में नीति आगे बढ़ी, लेकिन अब 20 अगस्त को सरकार को 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त (ड्यूटी फ्री) आयात की अनुमति लगभग एक दशक में पहली बार देनी पड़ी है.

कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि चीनी और अन्य खाद्य पदार्थों के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि के लिए केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने भी अपनी किसी जिम्मेदारी का परिचय नहीं दिया है. दुर्भाग्य यह है कि वह अब शिक्षा मंत्रालय से संबंधित कार्य भी देखेंगे. अजय राय ने कहा है कि सीधा सवाल है कि एथेनॉल नीति से पेट्रोलियम आयात पर विदेशी मुद्रा की बचत का दावा किया जाता है, लेकिन यदि घरेलू चीनी की कमी के कारण चीनी का आयात करना पड़े तो उस पर भी विदेशी मुद्रा खर्च होगी, इसलिए एथेनॉल, चीनी उत्पादन, घरेलू कीमतों और आयात इन सभी का वास्तविक लेख-जोखा जनता के सामने स्पष्ट किया जाना चाहिए.





