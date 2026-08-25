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महंगी चीनी और एथेनॉल मिश्रित ईंधन पर अजय राय ने लिखा पत्र, PM मोदी से की यह मांग

उन्होंने पत्र में जिक्र किया कि पिछली सात जुलाई को विस्तृत पत्र भेजा गया था.

अजय राय ने लिखा पत्र
अजय राय ने लिखा पत्र (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 25, 2026 at 3:56 PM IST

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लखनऊ : उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है. पत्र में जिक्र किया है कि पिछली सात जुलाई को आपको एथेनॉल मिश्रित ईंधन की नीति के वैज्ञानिक, आर्थिक, पर्यावरणीय और उपभोक्ता हित संबंधी प्रश्नों पर विस्तृत पत्र भेजा गया था. उसमें E20, E85 और E100 की नीति की स्वतंत्र समीक्षा उसके आर्थिक प्रभाव और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की मांग की गई थी. भारतीय उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण में असफल रहने वाले कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी और हरदीप सिंह पुरी को भी मंत्रिमंडल से मुक्त करने का आग्रह किया था.



प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने लिखा है कि हरदीप सिंह पुरी के मंत्रालय की एथेनॉल नीति का सबसे बड़ा तर्क यही रहा है कि इससे पेट्रोलियम आयात पर निर्भरता घटेगी और देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी. सरकार के अपने आंकड़ों के अनुसार, 2024-25 में पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण 19.24 प्रतिशत तक पहुंच चुका था और 20 प्रतिशत मिश्रण का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में नीति आगे बढ़ी, लेकिन अब 20 अगस्त को सरकार को 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त (ड्यूटी फ्री) आयात की अनुमति लगभग एक दशक में पहली बार देनी पड़ी है.

कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि चीनी और अन्य खाद्य पदार्थों के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि के लिए केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने भी अपनी किसी जिम्मेदारी का परिचय नहीं दिया है. दुर्भाग्य यह है कि वह अब शिक्षा मंत्रालय से संबंधित कार्य भी देखेंगे. अजय राय ने कहा है कि सीधा सवाल है कि एथेनॉल नीति से पेट्रोलियम आयात पर विदेशी मुद्रा की बचत का दावा किया जाता है, लेकिन यदि घरेलू चीनी की कमी के कारण चीनी का आयात करना पड़े तो उस पर भी विदेशी मुद्रा खर्च होगी, इसलिए एथेनॉल, चीनी उत्पादन, घरेलू कीमतों और आयात इन सभी का वास्तविक लेख-जोखा जनता के सामने स्पष्ट किया जाना चाहिए.




प्रदेश अध्यक्ष ने पत्र में लिखा है कि जहां नितिन गडकरी के नेतृत्व में परिवहन क्षेत्र में E20 के बाद आगे की दिशा सहित उनके मंत्री पद व पारिवारिक हितों के विषय समाचारों में उपलब्ध हैं, वहीं स्वयं भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने हाल में E20 के साथ E10 जैसे कम-मिश्रण वाले ईंधन को फिर से उपलब्ध कराने का सुझाव दिया है, जिससे पुराने वाहनों के मालिकों की चिंता कम हो सके.

प्रदेश अध्यक्ष ने पत्र में लिखा है कि अब जब सरकार का एक वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार स्वयं उपभोक्ता को विकल्प देने की आवश्यकता बता रहा है, तो इस नीति की व्यापक समीक्षा भी होनी चाहिए. किसी भी राजनीतिक समझ में तर्क हो सकता है कि उदासीन सरकार के मंत्रिमंडल में फेरबदल यदि वास्तव में विचाराधीन है तो अक्षम मंत्रियों को हटाने की कोई मांग न की जाए, लेकिन जागरूक लोकतंत्र और जनता के हितों के मद्देनजर फेरबदल कीजिए पर जनहित के सवालों का उत्तर भी दीजिए.


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