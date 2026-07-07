ETV Bharat / state

यूपी कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र; पूछा- "क्या हमारे देश की करोड़ों जनता बार-बार अपने वाहन बदल सकती है?"

लखनऊ : उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय ने मंगलवार को पीएम मोदी को पत्र लिखा है. एथेनाॅल मिश्रित ईंधन (E20, E85 एवं E100) की नीति के वैज्ञानिक, आर्थिक एवं जनहित संबंधी पुनर्मुल्यांकन तथा नीति-निर्माण में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित किये जाने के संबंध में पत्र लिखा है.



प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने पत्र में लिखा है कि केंद्र सरकार पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण (E20) को तेजी से लागू कर रही है और भविष्य में E85 और E100 जैसे उच्च एथेनॉल मिश्रित ईंधनों की दिशा में भी नीति बनाई जा रही है. यह सिर्फ एक तकनीकी परिवर्तन नहीं है, बल्कि ऐसा निर्णय है जिसका प्रभाव आने वाले वर्षों में करोड़ों भारतीय परिवारों, देश की अर्थव्यवस्था, जल संसाधनों, कृषि, परिवहन व्यवस्था और उपभोक्ताओं की जीवन भर की बचत पर पड़ने वाला है.

उन्होंने पत्र में लिखा है कि देश में 35 करोड़ से अधिक पंजीकृत वाहन हैं, जिनमें अधिकांश मध्यमवर्गीय परिवारों, किसानों, छोटे व्यापारियों, टैक्सी एवं ऑटो चालकों के हैं. अधिकांश नागरिक एक बार वाहन खरीदने के बाद 10 से 20 वर्षों तक उसी का उपयोग करते हैं. उन्होंने सवाल किया कि क्या हमारे देश की करोड़ों जनता बार-बार अपने वाहन बदल सकती है? प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि आज जब केंद्र सरकार E20 के अनुरूप वाहन खरीदने की अपेक्षा कर रही है और E85 और E100 जैसे ईंधनों की दिशा में भी आगे बढ़ रही है, तो स्वाभाविक प्रश्न है कि क्या वर्तमान E20 Compatible वाहन भी कुछ वर्षों बाद अनुपयुक्त नहीं हो जाएंगे?

उन्होंने पत्र में लिखा कि क्या करोड़ों भारतीयों से बार-बार नया वाहन खरीदने की अपेक्षा करना न्यायसंगत है? यह सिर्फ तकनीकी परिवर्तन नहीं, बल्कि करोड़ों परिवारों की आर्थिक सुरक्षा और उनकी जीवनभर की पूंजी का प्रश्न है. यदि E20, E85 और E100 पूरी तरह सुरक्षित और भविष्य के सर्वोत्तम ईंधन हैं, तो उनसे संबंधित सभी स्वतंत्र वैज्ञानिक अध्ययन, परीक्षण रिपोर्ट और दीर्घकालिक इंजन परीक्षण सार्वजनिक क्यों नहीं किए जाते? यदि सभी वाहन समान रूप से उपयुक्त हैं, तो E20 Compatible, Flex Fuel, E85 Compatible, E85 Compatible व E100 Compatible जैसी अलग-अलग श्रेणियां बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी?





उन्होंने कहा कि इससे ईंधन की गुणवत्ता, माइलेज और उपभोक्ता का अधिकार क्या प्रभावित नहीं होगा, जबकि वैज्ञानिक तथ्य है कि पेट्रोल और एथेनॉल दो भिन्न रासायनिक ईंधन हैं. पेट्रोल विभिन्न हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण है, जबकि एथेनॉल (C₂H₂OH) एक अल्कोहल आधारित ईंधन है. प्रति लीटर एथेनॉल में पेट्रोल की तुलना में लगभग एक-तिहाई कम ऊर्जा होनी है, इसलिए एथेनॉल मिश्रित ईंधन से माइलेज प्रभावित होने की संभावना को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता.



उन्होंने कहा कि एथेनॉल मिश्रण को बढ़ावा देते समय यह कहा गया था कि इससे ईंधन सस्ता होगा और उसका लाभ उपभोक्ताओं को मिलेगा, लेकिन आज एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल भी लगभग उसी मूल्य पर उपलब्ध है. जिस मूल्य पर सामान्य पेट्रोल मिलता था. यदि एथेनॉल मिश्रण से लागत कम हुई है तो उसका लाभ उपभोक्ताओं तक क्यों नहीं पहुंचा?