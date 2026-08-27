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कांग्रेस अध्यक्ष ने सीएम योगी को लिखा पत्र, कहा- बयानों से बिगड़ रहा माहौल, प्रमाण मांगने पर चुप हो जाना अच्छी बात नहीं

अजय राय ने सीएम को लिखा पत्र. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुला पत्र लिखा है. कहा है कि आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, फिर भी आपके धार्मिक और जातिगत उग्र बयानों से प्रदेश का माहौल बिगड़ रहा है. जनता ने आपको लगातार दूसरी बार प्रदेश की समस्याएं हल करने के लिए सत्ता दी है, राजनीतिक विरोधियों पर व्यक्तिगत आरोप लगाने के लिए नहीं. आपने मेरे बारे में विगत अयोध्या में दर्शन के बाद मछली की दावत और माफिया के सामने थर-थर कांपने का आरोप लगाया. यह अमिट सत्य है कि मैं शाकाहारी हूं और जिस कार्यक्रम में मेरी उपस्थिति का उल्लेख है, वह निषाद समाज के निमंत्रण पर था. कार्यक्रम के बाद आयोजकों ने अपने समाज के लिए भोज किया. यह उनका संवैधानिक अधिकार था कि वे उसमें क्या खाएं. मैंने आपको चुनौती दी थी कि यदि मेरे मछली खाने की कोई सत्य प्रमाणित तस्वीर या वीडियो आपके पास है तो उसे जनता के सामने लायें, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, लेकिन मेरी चुनौती के पांच दिन बाद भी आपका कोई जवाब नहीं आया. आपके दल और मातृ संगठन की राजनीति का यह तरीका जनता देख रही है. आरोप लगाइए और प्रमाण मांगने पर चुप हो जाइए. अजय राय ने कहा, कांग्रेस ऐसी राजनीति नहीं करती. उसके नेताओं ने देश की आजादी और उसकी एकता के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी दी है. जहां तक माफिया के सामने डरने का सवाल है, मेरे भाई स्व. अवधेश राय की हत्या के बाद मैंने किसी माफिया के सामने सिर नहीं झुकाया. लगभग 32 वर्षों तक न्याय के लिए अदालतों में लड़ता रहा. इस दौरान मेरी सुरक्षा भी दो अवसरों पर वापस ली गई. अप्रैल 2021 और सितंबर 2025 में मेरी सुरक्षा हटाई गई थी, लेकिन न सुरक्षा हटने से मैं डरा, न न्याय की लड़ाई से पीछे हटा, इसलिए मेरे बारे में माफिया के सामने डरने का आरोप केवल झूठ नहीं, उस न्याय की लंबी लड़ाई का भी अपमान है. आपसे मेरा सीधा सवाल है कि आप निरंतर इतने उग्र और व्यक्तिगत बयान किस आधार पर देते रहे हैं?