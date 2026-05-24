यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की पत्नी रीना राय का बीजेपी पर हमला, बोलीं- न्याय दिलाने की आवाज़ को दबा रही सरकार
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की पत्नी रीना राय ने कहाकि बीजेपी सरकार अब एआई आधारित भ्रामक वीडियो और झूठे प्रचार का सहारा ले रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 24, 2026 at 7:56 PM IST
वाराणसी : यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने जहां BJP पर उनके बयान को एआई जेनरेटेड बताकर दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया है, वहीं बीजेपी लगातार उन पर हमलावर हो रही है. कई जगह उन पर मुकदमे भी दर्ज कराए गए हैं. ऐसे में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की पत्नी रीना राय ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है.उन्होंने न्याय की गुहार भी लगाई है.
कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की पत्नी रीना राय ने कहा कि, महोबा में नीट परीक्षा की तैयारी कर रही एक दलित छात्रा के साथ हुई अमानवीय घटना ने पूरे प्रदेश को शर्मसार कर दिया है. ऐसी पीड़ादायक घटना पर संवेदनशील सरकार को तत्काल न्याय सुनिश्चित करना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से सरकार पीड़िता को न्याय दिलाने के बजाय उन लोगों को निशाना बना रही है, जो उसके पक्ष में आवाज उठा रहे हैं.
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय स्वयं महोबा जाकर पीड़ित छात्रा और उसके परिवार से मिले, उनका दुःख-दर्द सुना और न्याय की लड़ाई में हर संभव सहयोग का भरोसा दिया. यही बात भाजपा सरकार को असहज कर रही है.
'पीड़िता को न्याय दिलाने के बजाय सरकार न्याय के लिए लड़ने वालों के खिलाफ रच रही षड्यंत्र'
उन्होंने कहा कि,मेरे पति लगातार प्रदेश में अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, महिलाओं के खिलाफ अपराध, युवाओं की समस्याओं और किसानों के मुद्दों को मज़बूती से उठाते रहे हैं.
उनकी बढ़ती लोकप्रियता और जनसंघर्ष से घबराकर भाजपा अब एआई आधारित भ्रामक वीडियो और झूठे प्रचार का सहारा ले रही है. उन्होंने कहा कि "सुनियोजित तरीके मेरे पति की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि जनता का ध्यान महोबा की पीड़ित बेटी को न्याय दिलाने के मुद्दे से हटाया जा सके. मेरे पति अजय राय हमेशा गरीबों, किसानों, मजदूरों, युवाओं, महिलाओं, दलितों और वंचित समाज की आवाज बनकर संघर्ष करते रहे हैं. भाजपा सरकार उनकी जनस्वीकार्यता और संघर्षशील व्यक्तित्व से भयभीत है. इसलिए उनके खिलाफ झूठा प्रचार किया जा रहा है. लेकिन ऐसे हथकंडों से न सच दबेगा और न ही न्याय की लड़ाई रुकेगी. अजय राय महोबा की बेटी को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और अंतिम न्याय मिलने तक कांग्रेस पार्टी पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी."
महानगर कांग्रेस अध्यक्ष राघवेन्द्र चौबे और जिलाध्यक्ष राजेश्वर पटेल ने संयुक्त रूप कहा कि, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के खिलाफ दर्ज एफआईआर पूरी तरह राजनीतिक दुर्भावना और प्रतिशोध की भावना से प्रेरित है. भाजपा सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए एआई तकनीक का दुरुपयोग कर रही है. जब किसी पीड़ित परिवार के साथ खड़े होना और न्याय की मांग करना अपराध माना जाने लगे, तो यह लोकतंत्र के लिए गंभीर चिंता का विषय है. अजय राय केवल महोबा ही नहीं, बल्कि प्रदेश के हर उस क्षेत्र में पहुंचे हैं, जहां किसी नागरिक के साथ अन्याय हुआ है. वहां डटे रहे हैं.