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यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का भाजपा पर निशाना: कहा- पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर हो रही धन की बर्बादी

यूपी कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा- बाइकर्स से प्रतिदिन 700 रुपए में हुआ बाइक चलाने का सौदा, जन्मदिन पर दीये जलाने में करोड़ों बहाए

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यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 19, 2026 at 2:53 PM IST

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लखनऊ: यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने शुक्रवार को कांग्रेस मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर आयोजित किए गए कार्यक्रमों को लेकर प्रहार किया.

उन्होंने कहा कि एक तरफ देश में गरीबी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सही नहीं हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जा रहा है.

उन्होंने कहा मैं बनारस का ही हूं, इसलिए मुझे पता है कि बनारस से बड़नगर के लिए जिन बाइकर्स को 50 बाइक दी गई हैं, उन्हें प्रतिदिन का 1200 रुपए देना था, फिर ये सौदा 700 रुपए में तय हुआ है. यानी प्रतिदिन एक बाइकर्स को 700 रुपए दिए जाएंगे, तब वह अपनी बाइक चलाएंगे और बड़नगर जाएंगे. इस तरह की सौदेबाजी बीजेपी में की जा रही है.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर दीया जलाने पर भी आपत्ति दर्ज कराई. उन्होंने कहा कि एक अनुमान के मुताबिक बात करें तो एक दीये को जलाने में ₹5 का मिनिमम खर्च आएगा. करोड़ों दिए जलाए गए हैं तो कितने करोड़ रुपए खर्च हुए होंगे. यह आम जनता का पैसा है. उसे बर्बाद किया जा रहा है.

उन्होंने एक वीडियो दिखाया जिस पर छोटी सी बच्ची एक बोतल में जले हुए दीयों का तेल भरकर कह रही है कि इससे सब्जी बनाएंगे तो उत्तर प्रदेश में गरीबों की क्या स्थिति है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन यहां धूमधाम से प्रधानमंत्री का जन्मदिवस मनाया जाता है.

उन्होंने कहा कि अमेरिका के दबाव में यूपीआई पर टैक्स लगा दिया गया है. यह व्यवस्था इसलिए प्रधानमंत्री ने लागू की है, क्योंकि अमेरिका ने कहा कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इनकी एपस्टीन फाइल खोल दी जाएगी. इस दबाव में आकर ही उन्होंने जनता पर यूपीआई टैक्स लगा दिया है. इससे हर वर्ग प्रभावित होगा.

उन्होंने कहाकि कि गरीब वर्ग जो रोजाना पैसा पैदा कर किसी तरह अपना घर चलाता है. नौकरी है नहीं, रोजगार है नहीं और अब यूपीआई का टैक्स लगाकर पूरे देश को तबाह कर दिया है. हर जगह मोदी सरकार सिर्फ टैक्स लगाए जा रही है. रेल टिकट पर टैक्स लगेगा, जहां भी कोई बुकिंग कराएंगे वहां पर ऑनलाइन भुगतान करने पर टैक्स लगेगा.

मोदी ने देश को बर्बाद कर दिया है. इसमें मेहनतकश मजदूरी करने वाले लोग परेशान हो जाएंगे. देश के अंदर पूरी तरह से भुखमरी फैल रही है. पूरे देश को तबाह कर दिया है.

सीएम के क्षेत्र में अपराध चरम पर

गोरखपुर में शुभम मिश्रा हत्याकांड पर उन्होंने कहा कि सीएम योगी का क्षेत्र इस समय पूरी तरह से अपराध का गढ़ बन गया है. उनके जिले में शमशान घोटाला हो रहा है. 2021 में श्मशान घाट बना और 2026 में गुंबद गिर गया, दो वकील खत्म हो गए थे. उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में अपराध चरम पर है.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि योगी सरकार नेताओं पर झूठे आरोप लगाती है. हमारे सांसद राकेश राठौर पर एक महिला के जरिए झूठा आरोप लगाया गया. अब हाईकोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है.

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