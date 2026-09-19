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यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का भाजपा पर निशाना: कहा- पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर हो रही धन की बर्बादी

लखनऊ: यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने शुक्रवार को कांग्रेस मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर आयोजित किए गए कार्यक्रमों को लेकर प्रहार किया.

उन्होंने कहा कि एक तरफ देश में गरीबी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सही नहीं हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जा रहा है.

उन्होंने कहा मैं बनारस का ही हूं, इसलिए मुझे पता है कि बनारस से बड़नगर के लिए जिन बाइकर्स को 50 बाइक दी गई हैं, उन्हें प्रतिदिन का 1200 रुपए देना था, फिर ये सौदा 700 रुपए में तय हुआ है. यानी प्रतिदिन एक बाइकर्स को 700 रुपए दिए जाएंगे, तब वह अपनी बाइक चलाएंगे और बड़नगर जाएंगे. इस तरह की सौदेबाजी बीजेपी में की जा रही है.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर दीया जलाने पर भी आपत्ति दर्ज कराई. उन्होंने कहा कि एक अनुमान के मुताबिक बात करें तो एक दीये को जलाने में ₹5 का मिनिमम खर्च आएगा. करोड़ों दिए जलाए गए हैं तो कितने करोड़ रुपए खर्च हुए होंगे. यह आम जनता का पैसा है. उसे बर्बाद किया जा रहा है.

उन्होंने एक वीडियो दिखाया जिस पर छोटी सी बच्ची एक बोतल में जले हुए दीयों का तेल भरकर कह रही है कि इससे सब्जी बनाएंगे तो उत्तर प्रदेश में गरीबों की क्या स्थिति है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन यहां धूमधाम से प्रधानमंत्री का जन्मदिवस मनाया जाता है.

उन्होंने कहा कि अमेरिका के दबाव में यूपीआई पर टैक्स लगा दिया गया है. यह व्यवस्था इसलिए प्रधानमंत्री ने लागू की है, क्योंकि अमेरिका ने कहा कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इनकी एपस्टीन फाइल खोल दी जाएगी. इस दबाव में आकर ही उन्होंने जनता पर यूपीआई टैक्स लगा दिया है. इससे हर वर्ग प्रभावित होगा.