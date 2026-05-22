ETV Bharat / state

UP कांग्रेस अध्यक्ष ने PM मोदी और भाजपा पर साधा निशाना; कहा- देश को बर्बाद कर रही BJP

अजय राय ने कहा कि विश्वविद्यालयों का संघीकरण किया जा रहा है. आज विश्वविद्यालयों को बर्बाद किया जा रहा है.

UP कांग्रेस अध्यक्ष ने PM मोदी और भाजपा पर साधा निशाना.
UP कांग्रेस अध्यक्ष ने PM मोदी और भाजपा पर साधा निशाना. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 22, 2026 at 7:03 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा. उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर देशवासियों को धोखा देने का आरोप लगाया. कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों को आर्थिक संकट में डाल रहे हैं. देशवासियों के हितों और सुरक्षा को विदेशी हाथों गिरवी रखने का आरोप लगाया.

लखनऊ कांग्रेस मुख्यालय पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के साथ पूर्व विधायक गयादीन अनुरागी, वाइस चेयरमैन मनीष हिंदवी, वरिष्ठ प्रवक्ता अंशू अवस्थी, प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता और अनुसूइया शर्मा उपस्थित रहीं. अजय राय ने कहा कि मेरे पास प्रमाण और सबूत हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा गद्दार हैं. यह देशवासियों से गद्दारी करते हैं. गद्दारी का भाजपा और संघ का पुराना इतिहास रहा है. राहुल गांधी ने जो कहा है, वह एकदम सच है.

अजय राय ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2014 के समय मोदी के लोगों ने मुझे खरीदने की कोशिश की. मेरा जमीर नहीं खरीद पाए तो केजरीवाल को वाराणसी में लाकर चुनाव लड़ाया. यह इनका चरित्र है. देश आज आर्थिक संकट में पहुंच गया है इसीलिए 10 साल सत्ता में रहने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों को सीख दे रहे हैं. खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश में टॉफी खिला रहे हैं, रील बना रहे हैं.

प्रधानमंत्री कहते हैं कि सोना मत खरीदो, पेट्रोल-डीजल मत खर्च करो, पेट्रोल टंकियों पर तेल नहीं है. कहते हैं कि विदेश यात्रा मत करो, लेकिन खुद विदेश जाकर पिकनिक मना रहे हैं. 10 साल में सैकड़ों विदेश यात्राएं प्रधानमंत्री ने कीं और देश का पैसा उड़ाया, लेकिन उससे देश को क्या मिला? अजय राय ने कहा कि भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को बेच रहे हैं. देश की संपत्तियों को बेच रहे हैं और कहा था कि देश नही बिकने दूंगा.

आज देश की नवरत्न कंपनियों को अपने उद्योगपति मित्र को बेच रहे हैं. यह गद्दारी नहीं तो क्या है? अजय राय ने कहा कि भाजपा नरेंद्र मोदी की 10 साल की सरकार में 89 पेपर लीक हो गए, इलेक्टोरल बांड का हिसाब देशवासियों को क्यों नहीं दे रहे?

अभी हाल में नीट का पेपर लीक हुआ. 23 लाख नौजवानों का भविष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंधेरे में कर दिया है. 89 पेपर लीक कोई सामान्य लीक होना नहीं, यह देश के युवाओं के भविष्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार की गद्दारी है.

मेरी छोटी बेटी ने इस परीक्षा की तैयारी की और बताया कि परीक्षा बहुत अच्छी हुई, लेकिन फिर पेपर लीक हो गया. अभी महोबा में एक बेटी को बलात्कार के बाद आग से दागा गया. नौजवानों पर टिप्पणी की जा रही. काकरोच कहा जा रहा, लेकिन प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता.

अजय राय ने शिक्षा के मंदिर विश्वविद्यालयों के संघीकरण का आरोप लगाते हुए कहा कि आज विश्वविद्यालयों को बर्बाद किया जा रहा है. जो शिक्षा के मंदिर होते थे, वहां अब कुलपति और प्रोफेसर बनने के लिए शैक्षिक योग्यता नहीं पूछी जाती, बल्कि यह पूछा जाता है कि संघ की आयु कितनी है.

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जिसे मदन मोहन मालवीय ने काशी नरेश और हजारों लोगों से सहयोग मांग कर बनाया, विश्वस्तरीय शिक्षा का केंद्र बनाया, उसे भाजपा बर्बाद करने पर तुली है. BHU को संघ का अड्डा बना दिया है.

यह भी पढ़ें: गौमाता को बचाने के लिए शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ला रहे 'GoELX' वेबसाइट, हिंदुओं से सीधे ऑनलाइन खरीदेंगे गाय

TAGGED:

CONGRESS VS BJP IN UTTAR PRADESH
UP CONGRESS PRESIDENT AJAY RAI
AJAY RAI TARGETED PM MODI AND BJP
UP ASSEMBLY ELECTION 2027 UPDATES
UTTAR PRADESH LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.