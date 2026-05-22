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UP कांग्रेस अध्यक्ष ने PM मोदी और भाजपा पर साधा निशाना; कहा- देश को बर्बाद कर रही BJP

UP कांग्रेस अध्यक्ष ने PM मोदी और भाजपा पर साधा निशाना. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा. उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर देशवासियों को धोखा देने का आरोप लगाया. कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों को आर्थिक संकट में डाल रहे हैं. देशवासियों के हितों और सुरक्षा को विदेशी हाथों गिरवी रखने का आरोप लगाया. लखनऊ कांग्रेस मुख्यालय पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के साथ पूर्व विधायक गयादीन अनुरागी, वाइस चेयरमैन मनीष हिंदवी, वरिष्ठ प्रवक्ता अंशू अवस्थी, प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता और अनुसूइया शर्मा उपस्थित रहीं. अजय राय ने कहा कि मेरे पास प्रमाण और सबूत हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा गद्दार हैं. यह देशवासियों से गद्दारी करते हैं. गद्दारी का भाजपा और संघ का पुराना इतिहास रहा है. राहुल गांधी ने जो कहा है, वह एकदम सच है. अजय राय ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2014 के समय मोदी के लोगों ने मुझे खरीदने की कोशिश की. मेरा जमीर नहीं खरीद पाए तो केजरीवाल को वाराणसी में लाकर चुनाव लड़ाया. यह इनका चरित्र है. देश आज आर्थिक संकट में पहुंच गया है इसीलिए 10 साल सत्ता में रहने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों को सीख दे रहे हैं. खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश में टॉफी खिला रहे हैं, रील बना रहे हैं. प्रधानमंत्री कहते हैं कि सोना मत खरीदो, पेट्रोल-डीजल मत खर्च करो, पेट्रोल टंकियों पर तेल नहीं है. कहते हैं कि विदेश यात्रा मत करो, लेकिन खुद विदेश जाकर पिकनिक मना रहे हैं. 10 साल में सैकड़ों विदेश यात्राएं प्रधानमंत्री ने कीं और देश का पैसा उड़ाया, लेकिन उससे देश को क्या मिला? अजय राय ने कहा कि भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को बेच रहे हैं. देश की संपत्तियों को बेच रहे हैं और कहा था कि देश नही बिकने दूंगा.