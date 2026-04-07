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अजय राय बोले- बीजेपी में सीएम योगी को लेकर असंतोष, स्थापना दिवस कार्यक्रम में किए गए दरकिनार

अजय राय ने कहा, वाराणसी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है. वहां गोवंश को कुत्ते नोचकर खा रहे हैं.

अजय राय ने सीएम योगी पर किया तंज.
अजय राय ने सीएम योगी पर किया तंज. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 7, 2026 at 10:38 PM IST

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लखनऊ : उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने भाजपा के स्थापना दिवस कार्यक्रम को लेकर तंज कसा है. अजय राय ने कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर भाजपा के अंदर असंतोष चरम पर है जो अब कार्यक्रमों में भी नजर आ रहा है. स्थापना दिवस जैसे कार्यक्रम में सीएम योगी को दरकिनार कर दिया गया, यह इस बात का प्रमाण है.

प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने गऊ माता की दुर्दशा पर सरकार को घेरा. ज्योतिबा फुले की जयंती पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से अधिवक्ता सम्मेलन कराने की बात कही. मंगलवार को पार्टी मुख्यालय पर प्रेस वार्ता में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के साथ प्रमुख रूप से विधि विभाग अध्यक्ष आसिफ रिजवी रिंकू, प्रदेश प्रवक्ता अंशू अवस्थी और उमाशंकर पांडेय मौजूद रहे.

अजय राय ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम के अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष, सरकार के डिप्टी सीएम और मंत्री नेता उपस्थित रहे, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद नहीं थे, जबकि वह प्रदेश में ही थे, लेकिन स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं शामिल हुए. इससे भाजपा में योगी आदित्यनाथ को लेकर व्यापक असंतोष दिखाता है.

अजय राय ने कहा कि स्थापना दिवस के कार्यक्रम में जो वहां नहीं उपस्थित थे, उन नेताओं, पदाधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोड़ा गया और संबोधन भी हुआ, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस प्रक्रिया से भी दूर रखा गया. इससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर आंतरिक मतभेद और तनाव चरम पर हैं.

अजय राय ने कहा कि लगभग 10 साल से भाजपा योगी आदित्यनाथ की सरकार के बावजूद वह अपनी जवाबदेही से बचने के लिए कांग्रेस पर देश के साथ विश्वासघात के झूठे आरोप लगा रहे हैं, जिसका जवाब जनता ने 2024 में उत्तर प्रदेश में इंडी गठबंधन को जिताकर और बीजेपी को हराकर दे दिया है. आज वास्तविकता यह है कि उत्तर प्रदेश की जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है. किसानों, नौजवानों, महिलाओं और व्यापारियों से किए गए वादे पूरे नहीं किए गए.

कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि 2022 के चुनावों में जो 70 लाख नौकरी के अलावा रोजगार देने, किसानों की आय दोगुनी करने और बेहतर कानून व्यवस्था के वादे किए थे, ये वादे जमीन पर नजर नहीं आते. प्रयागराज और लखनऊ में युवाओं पर लाठीचार्ज, 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों का भटकना और न्याय के लिए कोर्ट के चक्कर लगाना, ये सब सरकार की नाकामी को दर्शाते हैं.

उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से जुड़े कर्मचारियों की समस्याएं, बुलडोजर कार्रवाई, और कानून-व्यवस्था के नाम पर हो रही कार्रवाइयों ने आम जनता में भय और असंतोष का माहौल पैदा किया है. सबसे चिंताजनक और भावुक करने वाली घटना वाराणसी से सामने आई है, जो देश के प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र भी है. वहां गोवंश को कुत्ते नोचकर खा रहे हैं. यह हाल योगी आदित्यनाथ सरकार ने गोमाता का कर दिया है. सरकार सिर्फ प्रचार और झूठ फैलाने में व्यस्त है. गोमाता की दुर्दशा हो रही है जिसकी जिम्मेदार बीजेपी सरकार है.

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UP CONGRESS PRESIDENT AJAY RAI
DISSATISFACTION WITH CM YOGI IN BJP
AJAY RAI TAUNTS CM YOGI
बीजेपी में सीएम योगी को लेकर असंतोष
AJAY RAI TAUNTS CM YOGI

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