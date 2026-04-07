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अजय राय बोले- बीजेपी में सीएम योगी को लेकर असंतोष, स्थापना दिवस कार्यक्रम में किए गए दरकिनार

अजय राय ने सीएम योगी पर किया तंज. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने भाजपा के स्थापना दिवस कार्यक्रम को लेकर तंज कसा है. अजय राय ने कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर भाजपा के अंदर असंतोष चरम पर है जो अब कार्यक्रमों में भी नजर आ रहा है. स्थापना दिवस जैसे कार्यक्रम में सीएम योगी को दरकिनार कर दिया गया, यह इस बात का प्रमाण है. प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने गऊ माता की दुर्दशा पर सरकार को घेरा. ज्योतिबा फुले की जयंती पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से अधिवक्ता सम्मेलन कराने की बात कही. मंगलवार को पार्टी मुख्यालय पर प्रेस वार्ता में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के साथ प्रमुख रूप से विधि विभाग अध्यक्ष आसिफ रिजवी रिंकू, प्रदेश प्रवक्ता अंशू अवस्थी और उमाशंकर पांडेय मौजूद रहे. अजय राय ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम के अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष, सरकार के डिप्टी सीएम और मंत्री नेता उपस्थित रहे, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद नहीं थे, जबकि वह प्रदेश में ही थे, लेकिन स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं शामिल हुए. इससे भाजपा में योगी आदित्यनाथ को लेकर व्यापक असंतोष दिखाता है. अजय राय ने कहा कि स्थापना दिवस के कार्यक्रम में जो वहां नहीं उपस्थित थे, उन नेताओं, पदाधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोड़ा गया और संबोधन भी हुआ, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस प्रक्रिया से भी दूर रखा गया. इससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर आंतरिक मतभेद और तनाव चरम पर हैं.